Yok böyle ciro! Adı okul kendi fabrika

Aralık ayı sonunda 9 milyonu hedefliyoruz. 23 yılında ise hedefimiz 15 milyon bir ciro elde etmek. Biz burada hem üretim hem de istihdam amaçlı çalışacağız. Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz bir fabrika gibi, hem üretiyor, hem istihdam sağlıyor, hem de ihracat yapıyor. Bütün liselerimizi bir üretim ve istihdam merkezi haline getireceğiz. Liselerimiz öğrencilerine haçlık sağlayacak” diye konuştu.