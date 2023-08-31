Yiyen sigarayı bırakıyor! 20 gün boyunca tüketirseniz, bilim insanları söylüyor: İçince, bakın ne oluyor

Sigara başlayanlar vazgeçmek için binbir cinsli yol sınasa da güç olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Bilim insanları, uzmanlar sigarayı vazgeçmek için bir hayli usul sıralıyor ancak vazgeçmenin esası reelinde beyinde uyuyor. Mevzuyla alakalı görüşlerine müracaat etilen uzmanlar hem sigarayı vazgeçmek için nasihatlerde bulunuyor hem de sigarayı vazgeçmede tesirli olan gıdaları sıralıyor. Peki sigarayı vazgeçmek için tesirli olan gıdalar nelerdir? İşte sigarayı nasıl vazgeçerim diye düşünenlere öneriler ve sigarayı vazgeçmeye dayanakçı olan en tesirli gıdalar…