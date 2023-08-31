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Yiyen sigarayı bırakıyor! 20 gün boyunca tüketirseniz, bilim insanları söylüyor: İçince, bakın ne oluyor

2023-08-31 00:01:26
Yiyen sigarayı bırakıyor! 20 gün boyunca tüketirseniz, bilim insanları söylüyor: İçince, bakın ne oluyor

Sigara başlayanlar vazgeçmek için binbir cinsli yol sınasa da güç olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Bilim insanları, uzmanlar sigarayı vazgeçmek için bir hayli usul sıralıyor ancak vazgeçmenin esası reelinde beyinde uyuyor. Mevzuyla alakalı görüşlerine müracaat etilen uzmanlar hem sigarayı vazgeçmek için nasihatlerde bulunuyor hem de sigarayı vazgeçmede tesirli olan gıdaları sıralıyor. Peki sigarayı vazgeçmek için tesirli olan gıdalar nelerdir? İşte sigarayı nasıl vazgeçerim diye düşünenlere öneriler ve sigarayı vazgeçmeye dayanakçı olan en tesirli gıdalar…

#1
Foto - Yiyen sigarayı bırakıyor! 20 gün boyunca tüketirseniz, bilim insanları söylüyor: İçince, bakın ne oluyor

Sigarayla çabada alınan tedbirler gülümsese de tiryakiler bu kötü alışkanlıktan basit kurtulamıyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Minik, bazı yiyeceklerin sigara vazgeçmeye dayanakçı olduğunu belirterek, sigara vazgeçmede tesirli olan gıdaları şöyle sıralıyor:

#2
Foto - Yiyen sigarayı bırakıyor! 20 gün boyunca tüketirseniz, bilim insanları söylüyor: İçince, bakın ne oluyor

Sigarayla çabada alınan tedbirler gülümsese de tiryakiler bu kötü alışkanlıktan basit kurtulamıyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Minik, bazı yiyeceklerin sigara vazgeçmeye dayanakçı olduğunu belirterek, sigara vazgeçmede tesirli olan gıdaları şöyle sıralıyor: Muz: Hem sigarayı vazgeçmeye hem de sigaranın tesirlerini yok etmeye yardımcıdır.

#3
Foto - Yiyen sigarayı bırakıyor! 20 gün boyunca tüketirseniz, bilim insanları söylüyor: İçince, bakın ne oluyor

Domates suyu: Domates suyu ve sigara beyinde aynı bölgeyi uyardığı için sigarayı vazgeçtiğiniz ilk bir ay süresince bir çay bardağı domates suyu içerek kendinize hafifletebilirsiniz. Yulaf lapası: Yapılan bir araştırmaya göre 20 gün süresince harcanan 2 yemek kaşığı yulaf lapası nikotin bağımlılığını azaltmaktadır.

#4
Foto - Yiyen sigarayı bırakıyor! 20 gün boyunca tüketirseniz, bilim insanları söylüyor: İçince, bakın ne oluyor

Süt: Bir bardak süt içerek kendinizi sigaradan soğutmak sizin elinizde. Zira süt içtikten sonra içilen sigaranın tadı kötü olup, istenilen tadı vermemektedir. Patlıcan: Canınız sigara içmek ister ve nikotine lüzum dinlerseniz patlıcan harcayarak içeriğindeki nikotin ile kendinize hafifletebilirsiniz.

#5
Foto - Yiyen sigarayı bırakıyor! 20 gün boyunca tüketirseniz, bilim insanları söylüyor: İçince, bakın ne oluyor

“Düşük kalorili atıştırmalıkları ağzınızı meşgul etmek için seçim edin” diyen Uzman Diyetisyen Aslıhan Minik, sigarayı vazgeçmek isteyenler için şu nasihatlerde bulunuyor: “Sigarayı vazgeçen bireylerin belki de en çok zorlandığı taraf, bedenlerine aldıkları nikotinden çok el alışkanlığıdır. Fertler sigaradan boşalan yeri abur cuburlar ile doldurarak sigara ile aralarındaki fiziksel alışkanlığı doldurmaya çalışırlar. İşte kilo aldırıcı gerçek etken bu abur cubur tüketiminden kaynaklanmaktadır. Yeme gereksinimini eksiltmek ve oluşan boşluğu doldurmak için şekerleme, çikolata, cips, çekirdek gibi yüksek kalorili abur cuburlar yerine sakız, salatalık, taze ve kuru meyve, düşük kalorili atıştırmalıkları seçim edin. Özellikle kivi ve havuç suyu harcayarak nikotini bedeninizden atabilirsiniz.”

#6
Foto - Yiyen sigarayı bırakıyor! 20 gün boyunca tüketirseniz, bilim insanları söylüyor: İçince, bakın ne oluyor

SİGARAYI VAZGEÇMEK İÇİN ÖNERİLER! Biorezonans Terapisti Neslihan Baykal Yakışan, “Sigarayı vazgeçmek için tüm usulleri deneyin ve asla bırakmayın” diyerek, sigarayı vazgeçme mevzusunda nasihatlerde bulundu Sigarayı vazgeçmeye karar verdiyseniz hiçbir maniniz yok. Yeter ki karar verin ve bir tarih tanımlayın. • Kastettiğiniz tarihten 2 ya da 3 hafta evvelinde nikotini düşük değişik bir markaya geçin. Sigara içerken yarısını içerek kastettiğiniz tarihi ve sebebinizi kendinize hatırlatın. Kendinize yeni alışkanlıklar edinin, hobilerinizi ve beğendiğiniz şeyleri yapmaya başlayın. Misalin puzzle, maket, takı tasarımı, örgü, satranç vb. gibi…

#7
Foto - Yiyen sigarayı bırakıyor! 20 gün boyunca tüketirseniz, bilim insanları söylüyor: İçince, bakın ne oluyor

Spor, yürüyüş, pilates, şahsi gelişime müteveccih faaliyetler gibi… Çay, kahve ve içkili meşrubatlar yerine nebat çayı, süt ve meyve sularını seçim edin. Sigara vazgeçme sürecinizde yoksunluk hissi ve daha çok soğukkanlılığınızı sağlayacak sarı kantaron çayını seçim edin.Çok güçlü antioksidan kapsayan zencefil çayını harcayarak zehirli madde atılımını hem de sigara içme isteğinizi azaltabilirsiniz. Sigara vazgeçme sürecinizde bol bol su içmek hem sigara içme isteğinizi eksiltecek hem de zehirli madde atılımını hızlandıracaktır.

#8
Foto - Yiyen sigarayı bırakıyor! 20 gün boyunca tüketirseniz, bilim insanları söylüyor: İçince, bakın ne oluyor

Evinizi, otomobilinizi ve giysilerinizi arınarak sigara dumanını andıracak etrafı arının ve dizayn edin. Ağız ve diş bakımınızı yaptırın. Hamam, sauna ve bol duş almak sizleri rahatlatacaktır. Arada sigara içme isteklerinizin olacağını ve bu gidişatta bu süreci nasıl idare edeceğinizi tasarlayın ve uygulayın.

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