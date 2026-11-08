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33 ülke halka acil gıda stoku yapmıştı! Nedeni belli oldu

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33 ülke halka acil gıda stoku yapmıştı! Nedeni belli oldu

Dünyanın dört bir yanındaki 33 ülkenin peş peşe halklarına acil durumlarda gerekli olacak eşyalarla birlikte en az 2 hafta yetecek kadar gıda, su ilaç stoku çağrısı yapmaları dünyaya alarma geçirirken bu çağrıların nedeni de ortaya çıktı.

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#1
Foto - 33 ülke halka acil gıda stoku yapmıştı! Nedeni belli oldu

21. yüzyılın ilk çeyreğinde peş peşe yaşanan olağanüstü gelişmeler, dünyayı eşi benzeri görülmemiş bir hazırlığa itiyor. Pandeminin şokunu henüz üzerinden atan insanlık, şimdi de ABD ve 17 Avrupa ülkesinin de aralarında bulunduğu 33 ülkenin peş peşe yayımladığı "acil durum" rehberleriyle sarsıldı. Hükümetlerin "Evinizde nakit para, el feneri, mum, pil ve gıda bulundurun" uyarıları, Newsweek dergisinin "Global bir kriz mi geliyor?" manşetiyle birleşince tüm dünyada soru işaretlerine neden oldu.

#2
Foto - 33 ülke halka acil gıda stoku yapmıştı! Nedeni belli oldu

Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gerilimler, iklim krizine bağlı doğal afetler ve siber güvenlik tehditleri, uluslararası arenada endişeleri zirveye taşıdı. Uzmanlara göre, birbirinden çok uzak coğrafyalardaki 33 ülkenin aynı anda alarm durumuna geçmesinin ardında yatan 4 ana sebep bulunuyor: 1. Artan siber saldırılar ve küresel dijital çöküş. 2. Bölgesel savaşlar ve küresel ölçekteki etkileri. 3. İklim krizi kaynaklı yıkıcı doğal afetler. 4. Nükleer saldırı ihtimali.

#3
Foto - 33 ülke halka acil gıda stoku yapmıştı! Nedeni belli oldu

İngiltere hükümetinin olası krizlere karşı başlattığı "Be Ready" (Hazır Ol) kampanyası, ülkede kısa süreli bir tedirginlik dalgasına yol açtı. Vatandaşlardan 3 günlük su, bozulmayan gıda, ilaç ve nakit bulundurmalarının istenmesi üzerine acil durum ekipmanlarına talep patlaması yaşandı. Verilere göre el feneri satışlarında yüzde 284, taşınabilir şarj cihazlarında ise yüzde 106 artış görüldü.

#4
Foto - 33 ülke halka acil gıda stoku yapmıştı! Nedeni belli oldu

Avrupa Komisyonu, açıkladığı hazırlık stratejisinde halka en az 72 saat yetecek temel malzeme (bozulmayan yiyecek, pilli fener, powerbank, radyo, ilaç ve kimlik vb.) bulundurma çağrısı yaptı. Yetkililer, stratejinin doğal afet, elektrik kesintisi ve siber saldırı gibi olaylara yönelik genel bir hazırlık olduğunu vurguladı.

#5
Foto - 33 ülke halka acil gıda stoku yapmıştı! Nedeni belli oldu

• Almanya: Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi Başkan Yardımcısı Rene Funk, her hanenin kişi başı günde en az 1,5 litre su ve konserve gıda depolaması gerektiğini belirtti. Gerekçe olarak hibrit saldırılar ve uzun süreli elektrik kesintileri gösterildi. • Japonya: Afet Bakanı Goshi Hosono, Nankai Çukuru depremi, Tokyo'yu vuracak büyük bir sarsıntı ve Fuji Yanardağı'nın patlama riskine karşı ulusal çapta "en az 3 gün, ideal olarak 1 hafta" hazırlık çağrısı yaptı.

#6
Foto - 33 ülke halka acil gıda stoku yapmıştı! Nedeni belli oldu

Hangi ülke, kaç günlük stok uyarısı yaptı? Dünya genelinde alarma geçen ülkelerin listesi ise yaklaşan tehdit algısının boyutunu gözler önüne seriyor: • 10-14 Gün: Avusturya, Almanya • 7 Gün (1 Hafta): İsveç, Norveç, İsviçre, Estonya, Tayvan, Japonya (mümkünse) • 3 Gün (72 Saat): İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çekya, Hırvatistan, Kanada, Meksika, Şili, Kolombiya, İsrail, Japonya (en az), Yeni Zelanda (3+), Güney Afrika, Avrupa Birliği geneli. • Belirli gün belirtilmeyen: ABD, İrlanda, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Filipinler (Çıkış Çantası), Singapur, Avustralya.

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Yorumlar

Ömer

Koskoca devletlere bak zengin ama korkak . İçi kof bunların ya
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