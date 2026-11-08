33 ülke halka acil gıda stoku yapmıştı! Nedeni belli oldu

Hangi ülke, kaç günlük stok uyarısı yaptı? Dünya genelinde alarma geçen ülkelerin listesi ise yaklaşan tehdit algısının boyutunu gözler önüne seriyor: • 10-14 Gün: Avusturya, Almanya • 7 Gün (1 Hafta): İsveç, Norveç, İsviçre, Estonya, Tayvan, Japonya (mümkünse) • 3 Gün (72 Saat): İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çekya, Hırvatistan, Kanada, Meksika, Şili, Kolombiya, İsrail, Japonya (en az), Yeni Zelanda (3+), Güney Afrika, Avrupa Birliği geneli. • Belirli gün belirtilmeyen: ABD, İrlanda, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Filipinler (Çıkış Çantası), Singapur, Avustralya.