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Ülkeyi karıştıran gelişme: Salah üstünü çizdi: Teknik direktör kovuldu

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Ülkeyi karıştıran gelişme: Salah üstünü çizdi: Teknik direktör kovuldu

Mısır Milli Takımı'na Dünya Kupası'nda beklentilerin üzerinde bir futbol oynatıp başarılı olan Hossam Hassan'ın, Mohamed Salah istediği için görevden alındığı iddia edildi.

#1
Foto - Ülkeyi karıştıran gelişme: Salah üstünü çizdi: Teknik direktör kovuldu

Hossam Hassan artık Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörü değil. Mısır Futbol Federasyonu, görevden ayrıldığını duyurdu. 60 yaşındaki teknik direktör, son zamanlarda kaptan Mohamed Salah da dahil olmak üzere oyuncularla yaşadığı çeşitli tartışmalar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

#2
Foto - Ülkeyi karıştıran gelişme: Salah üstünü çizdi: Teknik direktör kovuldu

Ayrıca, bir dizi kişisel skandal Mısır hükümetinin dikkatini çekmiş ve hükümet teknik direktörün medyada görünmesini yasaklamıştı.

#3
Foto - Ülkeyi karıştıran gelişme: Salah üstünü çizdi: Teknik direktör kovuldu

Hassan, 2024 yılında milli takım teknik direktörlüğünü devraldı ve geçen yaz Firavunlar'ı Dünya Kupası'na taşıdı. Orada, son 16 turunda turnuvanın ikincisi olan Arjantin'e (2-3) ve süper yıldız Lionel Messi'ye elendiler. Turnuvanın ardından, güçlü performansı nedeniyle Hassan'ın sözleşmesi başlangıçta uzatılmıştı. Şimdi ise görevden alındı. Yerine Ali Maher getirildi.

#4
Foto - Ülkeyi karıştıran gelişme: Salah üstünü çizdi: Teknik direktör kovuldu

Kısa süre önce Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Türkiye'ye geldi... O görüşmede Salah'a milli takımı bırakmaması için ricacı olduğu iddia edildi. Salah'ın, Hassan'ın gitmesi durumunda milli takıma devam edeceğini söylediği için bu kararın alındığı öne sürüldü.

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