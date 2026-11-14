Türkiye ve Çin’den dünyayı sarsan dev anlaşma: Tarihi imza sessiz sedasız atıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, COP31 zirvesi kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi ile yaklaşık 15 milyar dolarlık dev yatırımı kapsayan bir iş birliği mutabakatı imzalandığını duyurdu. Anlaşma doğrultusunda Türkiye'de 7 bin megavatlık güneş ve rüzgar enerjisi santralinin yanı sıra gelişmiş enerji depolama sistemleri ve 4 bin megavatlık iletim altyapısının hayata geçirilmesi hedefleniyor.