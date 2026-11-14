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Türkiye ve Çin’den dünyayı sarsan dev anlaşma: Tarihi imza sessiz sedasız atıldı

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Türkiye ve Çin’den dünyayı sarsan dev anlaşma: Tarihi imza sessiz sedasız atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, COP31 zirvesi kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi ile yaklaşık 15 milyar dolarlık dev yatırımı kapsayan bir iş birliği mutabakatı imzalandığını duyurdu. Anlaşma doğrultusunda Türkiye'de 7 bin megavatlık güneş ve rüzgar enerjisi santralinin yanı sıra gelişmiş enerji depolama sistemleri ve 4 bin megavatlık iletim altyapısının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

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Foto - Türkiye ve Çin’den dünyayı sarsan dev anlaşma: Tarihi imza sessiz sedasız atıldı

Sadece kapasite artışıyla sınırlı kalmayacak olan bu ortaklık sayesinde sağlanacak teknoloji transferiyle rüzgar türbini ekipmanlarının da yerli imkanlarla üretileceği vurgulandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin ile yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırım öngören mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

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Foto - Türkiye ve Çin’den dünyayı sarsan dev anlaşma: Tarihi imza sessiz sedasız atıldı

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin paylaşımda bulundu.

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Foto - Türkiye ve Çin’den dünyayı sarsan dev anlaşma: Tarihi imza sessiz sedasız atıldı

Bakan Bayraktar, paylaşımında, "COP31'de, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi ile 'Yenilenebilir Enerji Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı. Ülkemizde yaklaşık 15 milyar dolarlık dev bir yatırım yapılmasını öngören bu anlaşmayla toplam 7 bin megavatlık güneş ve rüzgar enerjisi santralini, yeni enerji depolama sistemlerini ve 4 bin megavatlık elektrik iletim altyapısını hayata geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Foto - Türkiye ve Çin’den dünyayı sarsan dev anlaşma: Tarihi imza sessiz sedasız atıldı

Söz konusu işbirliğinin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasının yanı sıra teknoloji transferine de katkı sağlayacağını belirten Bayraktar, şunları kaydetti: "Söz konusu işbirliği sadece yenilenebilir enerji kapasitemizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda teknoloji transferini sağlayarak rüzgar türbini ekipmanlarının ülkemizde üretilmesine ve yerli sanayimizin gelişimine de çok güçlü bir katkı sunacak. Milli Enerji 2040 vizyonumuz doğrultusunda, enerji arz güvenliğimizi tahkim edecek ve yeşil dönüşümümüzü hızlandıracak bu tarihi imzanın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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