Büyük başarıyı Selçuk Bayraktar paylaştı! Milli TİHA AKINCI, düşman radarlarına ve sinyal kesicilere kâbus gibi çöktü
Türk savunma sanayii gökyüzünde ezberleri bozmaya devam ederken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar milli TİHA Bayraktar AKINCI'nın gerçekleştirdiği kritik atış testinin görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Yoğun elektronik harp ve sinyal karıştırma engeli altında icra edilen uçuşta, ASELSAN tarafından geliştirilen sığınak delici 2 adet TOLUN-P mühimmatı hedeflerini tam on ikiden vurarak büyük bir başarıya imza attı.