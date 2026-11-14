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Büyük başarıyı Selçuk Bayraktar paylaştı! Milli TİHA AKINCI, düşman radarlarına ve sinyal kesicilere kâbus gibi çöktü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Büyük başarıyı Selçuk Bayraktar paylaştı! Milli TİHA AKINCI, düşman radarlarına ve sinyal kesicilere kâbus gibi çöktü

Türk savunma sanayii gökyüzünde ezberleri bozmaya devam ederken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar milli TİHA Bayraktar AKINCI'nın gerçekleştirdiği kritik atış testinin görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Yoğun elektronik harp ve sinyal karıştırma engeli altında icra edilen uçuşta, ASELSAN tarafından geliştirilen sığınak delici 2 adet TOLUN-P mühimmatı hedeflerini tam on ikiden vurarak büyük bir başarıya imza attı.

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Foto - Büyük başarıyı Selçuk Bayraktar paylaştı! Milli TİHA AKINCI, düşman radarlarına ve sinyal kesicilere kâbus gibi çöktü

Sinyal kesici faaliyetlere karşı üstün direnç sergileyen bu yerli entegrasyon, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekât sahasındaki caydırıcılığını en üst seviyeye taşıdı. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ASELSAN üretimi TOLUN-P mühimmatıyla yoğun elektronik harp (karıştırma) ortamında gerçekleştirilen atış testini başarıyla tamamladı.

#2
Foto - Büyük başarıyı Selçuk Bayraktar paylaştı! Milli TİHA AKINCI, düşman radarlarına ve sinyal kesicilere kâbus gibi çöktü

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesaplarından test görüntülerine yer vererek, "Karıştırma Altında 2 x TOLUN-P Mühimmatı Atış Testi: Tam İsabet" ifadeleriyle milli mühimmat ve hava platformu entegrasyonunun ulaştığı seviyeyi kamuoyuyla paylaştı.

#3
Foto - Büyük başarıyı Selçuk Bayraktar paylaştı! Milli TİHA AKINCI, düşman radarlarına ve sinyal kesicilere kâbus gibi çöktü

Zorlu elektronik harp koşullarında sinyal karıştırma faaliyetlerine karşı direnç kabiliyetinin sınandığı test uçuşunda, Bayraktar AKINCI'dan bırakılan iki adet TOLUN-P mühimmatı belirlenen hedefleri yüksek hassasiyetle imha etti.

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Foto - Büyük başarıyı Selçuk Bayraktar paylaştı! Milli TİHA AKINCI, düşman radarlarına ve sinyal kesicilere kâbus gibi çöktü

Programlanabilir zaman ayarlı tapa ve delici harp başlığına sahip olan ASELSAN geliştirimi TOLUN-P, zırhlı ve güçlendirilmiş betonla korunan stratejik hedeflere karşı sahada kuvvet çarpanı oluşturuyor. Çoklu taşıma salanlarıyla tek sortide birden fazla hedefe angajman kabiliyeti sunan sistem, karıştırma altındaki bu kritik başarıyla harekat sahasındaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı.

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