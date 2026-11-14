Bütün sözleşmeli personelleri ilgilendiren karar çıktı! Maaş, izin ve disiplin kuralları baştan aşağı değişti

Buna göre sözleşmeli personelin kullanabileceği en fazla hastalık izni süresini tamamlamasına rağmen görevine başlamaması, sözleşmesinin sona erdirilmesine neden olabilecek. Söz konusu hüküm, özellikle sağlık sorunları nedeniyle uzun süre görevinden uzak kalan sözleşmeli personelin çalışma koşulları açısından önem taşıyor. Bu kapsamda personelin hastalık izni sürelerini ve görevine dönüş şartlarını ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde takip etmesi gerekecek. Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeli personelin göreve başlama sürelerinde de yeni esaslar belirlendi. Buna göre aynı yerde göreve başlayacak sözleşmeli personelin, kendisine yapılan tebliği izleyen iş günü içerisinde görevine başlaması gerekecek.