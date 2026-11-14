  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren devrim gibi karar! O okullarda sınavlar resmen yasaklandı Emekli zammında rakamlar netleşiyor! İşte masadaki iki seçenek YENİ Parti’nin ilk kurultayında dikkat çeken Bahçeli detayı 10 yaşında elektrik akımına kapıldı! Hayvancılıktan imamlığa uzanan hayat hikayesi Büyük başarıyı Selçuk Bayraktar paylaştı! Milli TİHA AKINCI, düşman radarlarına ve sinyal kesicilere kâbus gibi çöktü Fenerbahçe’ye çok ama çok kötü haber! Tarih belli oldu Emekliler için '132 çeyrek altın' detayı! Bütün sözleşmeli personelleri ilgilendiren karar çıktı! Maaş, izin ve disiplin kuralları baştan aşağı değişti Yine Tofaş yine fecaat! Araç paramparça oldu
Gündem
12
Yeniakit Publisher
Bütün sözleşmeli personelleri ilgilendiren karar çıktı! Maaş, izin ve disiplin kuralları baştan aşağı değişti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bütün sözleşmeli personelleri ilgilendiren karar çıktı! Maaş, izin ve disiplin kuralları baştan aşağı değişti

Kamuda 4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personelin çalışma koşulları değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile disiplin cezaları, hastalık ve refakat izinleri, maaş kesintileri ve kurum içi yer değişikliklerinde yeni kurallar getirildi. Düzenlemede, belirlenen sürelerde göreve başlamayan personelin sözleşmesinin sona erdirilebilmesi ve bazı durumlarda peşin ödenen maaşların geri alınması da dikkat çekti. Kamuda 4/B statüsünde görev yapan sözleşmeli personelin çalışma koşullarında önemli değişikliklere gidildi.

#1
Foto - Bütün sözleşmeli personelleri ilgilendiren karar çıktı! Maaş, izin ve disiplin kuralları baştan aşağı değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile disiplin cezalarından hastalık ve refakat izinlerine, göreve başlama sürelerinden kurum içi yer değişikliklerine kadar birçok alanda yeni kurallar yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte sözleşmenin sona erdirilmesi, maaş kesintileri, görevden uzaklaştırma ve memur kadrosuna geçiş süreçlerine ilişkin esaslar da yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan son Cumhurbaşkanı Kararı ile kamuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalışan sözleşmeli personeli ilgilendiren kapsamlı bir düzenleme hayata geçirildi.

#2
Foto - Bütün sözleşmeli personelleri ilgilendiren karar çıktı! Maaş, izin ve disiplin kuralları baştan aşağı değişti

Yeni kararla sözleşmeli personelin disiplin işlemleri, hastalık ve refakat izinleri, göreve başlama süreleri, kurum içi yer değişiklikleri ve ücret ödemelerine ilişkin hükümler güncellendi. Düzenleme kapsamında sözleşmeli personelin disiplin süreçlerinde devlet memurlarına uygulanan hükümlerin esas alınması kararlaştırılırken, sözleşmenin sona erdirilebileceği durumlar da yeniden düzenlendi. Yapılan değişiklikle birlikte 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin disipline aykırı fiil ve davranışlarında, devlet memurlarına uygulanan disiplin hükümleri kıyasen geçerli olacak.

#3
Foto - Bütün sözleşmeli personelleri ilgilendiren karar çıktı! Maaş, izin ve disiplin kuralları baştan aşağı değişti

Buna göre disiplin cezalarının belirlenmesinde, cezaları vermeye yetkili mercilerin tespitinde ve disiplin kurullarının işleyişinde devlet memurlarına ilişkin hükümler esas alınacak. Böylece sözleşmeli personelin disiplin süreçlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında devlet memurları için belirlenen kuralların uygulanmasının önü açılmış oldu. Yeni düzenlemede sözleşmeli personele uygulanabilecek aylıktan kesme cezalarının hesaplanmasına ilişkin esaslar da belirlendi. Buna göre aylıktan kesme cezası, personelin bulunduğu pozisyona bağlı olarak yapılan ödemelerin toplamı üzerinden hesaplanacak. Uygulanacak kesinti oranı, söz konusu ödemelerin 1/30'u ile 1/8'i arasında değişebilecek.

#4
Foto - Bütün sözleşmeli personelleri ilgilendiren karar çıktı! Maaş, izin ve disiplin kuralları baştan aşağı değişti

Disiplin cezasının niteliğine göre yapılacak kesintiler, yeni düzenlemede belirtilen esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeli personelin görevine son verilmesine ilişkin hükümler de genişletildi. Kademe ilerlemesinin durdurulması ve daha ağır disiplin cezalarını gerektiren fiillerde disiplin kurulu kararı alınacak. İlgili süreçlerin tamamlanmasının ardından atamaya yetkili amirin onayıyla personelin sözleşmesi sona erdirilebilecek. Böylece sözleşmeli personelin disiplin işlemleri sonucunda görevine son verilmesine ilişkin karar mekanizmaları daha açık biçimde düzenlenmiş oldu.

#5
Foto - Bütün sözleşmeli personelleri ilgilendiren karar çıktı! Maaş, izin ve disiplin kuralları baştan aşağı değişti

Yeni düzenlemeyle sözleşmeli personelin hastalık ve refakat izinlerine ilişkin kurallarda da değişikliğe gidildi. Buna göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 105'inci maddesinde yer alan ilgili hükümler, sözleşmeli personele de uygulanacak. Hastalık nedeniyle kullanılan izinlerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, personelin ücretinden düşülecek. Bu değişiklikle birlikte sözleşmeli personelin hastalık ve refakat izni süreçlerinde devlet memurları için belirlenen kurallar esas alınacak. Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri de hastalık izni süresinin dolmasının ardından göreve dönüş şartlarına ilişkin oldu.

#6
Foto - Bütün sözleşmeli personelleri ilgilendiren karar çıktı! Maaş, izin ve disiplin kuralları baştan aşağı değişti

Buna göre sözleşmeli personelin kullanabileceği en fazla hastalık izni süresini tamamlamasına rağmen görevine başlamaması, sözleşmesinin sona erdirilmesine neden olabilecek. Söz konusu hüküm, özellikle sağlık sorunları nedeniyle uzun süre görevinden uzak kalan sözleşmeli personelin çalışma koşulları açısından önem taşıyor. Bu kapsamda personelin hastalık izni sürelerini ve görevine dönüş şartlarını ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde takip etmesi gerekecek. Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeli personelin göreve başlama sürelerinde de yeni esaslar belirlendi. Buna göre aynı yerde göreve başlayacak sözleşmeli personelin, kendisine yapılan tebliği izleyen iş günü içerisinde görevine başlaması gerekecek.

#7
Foto - Bütün sözleşmeli personelleri ilgilendiren karar çıktı! Maaş, izin ve disiplin kuralları baştan aşağı değişti

Başka bir yerde görevlendirilen sözleşmeli personel için ise farklı bir süre uygulanacak. Bu kapsamdaki çalışanların, tebliğ tarihinden itibaren 15 günü izleyen iş günü içerisinde görevlerine başlamaları zorunlu olacak. Belgeyle ispatlanabilen zorlayıcı nedenler dışında belirlenen sürelere uyulmaması halinde sözleşmenin sona erdirilmesi gündeme gelebilecek. Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği süreçlerinde uygulanacak kurallar da yeniden düzenlendi. 4/B statüsünde görev yapan personelin işe başladığı tarihten itibaren aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayana kadar gerçekleştireceği yer değişikliklerinde özel usul ve esaslar geçerli olacak.

#8
Foto - Bütün sözleşmeli personelleri ilgilendiren karar çıktı! Maaş, izin ve disiplin kuralları baştan aşağı değişti

Bu düzenlemeyle birlikte kurum içi yer değişikliklerinin hangi şartlarda yapılabileceğine ilişkin uygulamalar yeniden ele alındı. Sözleşmeli personelin yer değişikliği talepleri, belirlenen süreler ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilecek. Yeni karar kapsamında sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin esaslarda da değişikliğe gidildi. Buna göre görevden uzaklaştırma işlemlerinde devlet memurlarına yönelik hükümler kıyasen uygulanacak. Bu değişiklikle sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin süreçlerde, devlet memurları için belirlenen yasal çerçevenin esas alınması sağlanacak.

#9
Foto - Bütün sözleşmeli personelleri ilgilendiren karar çıktı! Maaş, izin ve disiplin kuralları baştan aşağı değişti

Düzenleme, sözleşmeli statüden memur kadrosuna geçen personelin geride bıraktığı pozisyonlara ilişkin de yeni hükümler içeriyor. Buna göre sözleşmeli personelin memur kadrosuna atanması durumunda, boşalan sözleşmeli personel pozisyonu başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak. İptal edilen pozisyonlar ilgili kamu personel bilgi sistemine bildirilecek. Böylece sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçişinin ardından boşalan pozisyonların durumuna ilişkin işlemler yeniden düzenlenmiş olacak. Sözleşmeli personelin mesleki eğitim süreçleri de yeni düzenlemenin kapsamına alındı.

#10
Foto - Bütün sözleşmeli personelleri ilgilendiren karar çıktı! Maaş, izin ve disiplin kuralları baştan aşağı değişti

Karara göre sözleşmeli personelin temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj faaliyetleri, görev yaptıkları kamu kurumları tarafından yürütülecek. Ayrıca hizmet içi eğitim uygulamalarıyla sözleşmeli personelin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenecek. Bu kapsamda kamu kurumları, personelin görevine ilişkin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim faaliyetlerini sürdürecek. Düzenlemeyle birlikte sözleşmeli personelin ücret ödemelerine ilişkin kurallar da güncellendi. Sözleşmeli personelin ücretlerinin ay başında peşin ödenmesi uygulaması devam edecek. Ancak ay tamamlanmadan görevinden ayrılan personelden, çalışmadığı günlere karşılık gelen ücret tutarları geri alınacak.

#11
Foto - Bütün sözleşmeli personelleri ilgilendiren karar çıktı! Maaş, izin ve disiplin kuralları baştan aşağı değişti

Böylece ay içerisinde görevinden ayrılan sözleşmeli personelin çalışmadığı günlere ilişkin peşin aldığı ücretlerin iadesi sağlanacak. Yeni düzenlemede, çalışılmayan günlere karşılık gelen ücretlerin geri alınmasına ilişkin bazı istisnalara da yer verildi. Buna göre memur kadrosuna atananlar, kendisine aylık bağlananlar ve hayatını kaybeden personel, kalan günlere ilişkin ücretlerin geri alınması uygulamasının dışında tutulacak. Bu üç durum dışında ay tamamlanmadan görevinden ayrılan sözleşmeli personelin çalışmadığı günlere karşılık gelen ücretleri, yeni düzenlemede belirtilen esaslara göre geri alınacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzmir AK Parti’ye geçtikten sonra İzmirliler hizmetle tanışmaya başladı! Toplu ulaşımda hizmet ağı genişletildi, öğrenci ve eğitimcilere dev indirim geldi!
Gündem

İzmir AK Parti’ye geçtikten sonra İzmirliler hizmetle tanışmaya başladı! Toplu ulaşımda hizmet ağı genişletildi, öğrenci ve eğitimcilere dev indirim geldi!

İzmir’de yıllardır beklenen gerçek belediyecilik adımları AK Parti kadrolarının öncülüğünde hayata geçmeye devam ediyor. İzmir AK Parti’ye g..
İletişim Başkanı Duran: Milletimizin başı sağ olsun
Gündem

İletişim Başkanı Duran: Milletimizin başı sağ olsun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Malatya’da S-70 tipi askerî helikopterimizi..
Hakan Fidan’a "Abdullah Çatlı" sorusu! Bakan Fidan'ın cevabı olay oldu
Sosyal Medya

Hakan Fidan’a "Abdullah Çatlı" sorusu! Bakan Fidan'ın cevabı olay oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a katıldığı bir programda yöneltilen soru sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Bir kişinin "Sizi Abdullah Çatlı..
‘Ben savunma yapmam, yargılarım’ diyordu! Süt dökmüş kediye döndü
Gündem

‘Ben savunma yapmam, yargılarım’ diyordu! Süt dökmüş kediye döndü

İBB davasında yolsuzluktan tutuklu yargılanırken 8 Temmuz 2026 tarihli duruşmada "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım mer..
Türk devletinin demir yumruğu sınır ötesinde indi!
Gündem

Türk devletinin demir yumruğu sınır ötesinde indi!

Türkiye’nin huzuruna kasteden organize suç örgütlerine yönelik amansız takip sınır ötesinde de sonuç vermeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriy..
Havlucuların partisinin derdi, depremde yıkılan okulun büstü! Özgür Özel'in avanelerinin algı oyunu bozuldu
Gündem

Havlucuların partisinin derdi, depremde yıkılan okulun büstü! Özgür Özel'in avanelerinin algı oyunu bozuldu

Eser ve hizmet üretmek yerine her fırsatta heykel ve büst edebiyatına sığınan "havlucuların partisi" YENİ Parti, Gaziantep’in İslahiye ilçes..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23