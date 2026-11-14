Bütün sözleşmeli personelleri ilgilendiren karar çıktı! Maaş, izin ve disiplin kuralları baştan aşağı değişti
Kamuda 4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personelin çalışma koşulları değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile disiplin cezaları, hastalık ve refakat izinleri, maaş kesintileri ve kurum içi yer değişikliklerinde yeni kurallar getirildi. Düzenlemede, belirlenen sürelerde göreve başlamayan personelin sözleşmesinin sona erdirilebilmesi ve bazı durumlarda peşin ödenen maaşların geri alınması da dikkat çekti. Kamuda 4/B statüsünde görev yapan sözleşmeli personelin çalışma koşullarında önemli değişikliklere gidildi.