İranlı isim açıkladı: Türkiye'nin korktuğu başına gelmeyecek

Derviş ayrıca, İran'da yoğun tartışmalara neden olan ve gölün kurumasında önemli bir role sahip olduğu ifade edilen Urumiye Gölü'nün tam ortasında Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde yapılan Şehit Kelanateri Köprüsü hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, "Köprü maalesef gerekli standartlara uymadığı için göl suyunun kuzeyden güneye akışını durdurdu ve sedimantasyonu (tortulanmayı) artırdı. Köprü Urumiye Gölü'nün kurumasını hızlandıran etkenlerden biri olarak kabul ediliyor." diye konuştu. Urumiye Gölü'nün kurtarılması için 28 çözüm yolu önerildiğini aktaran Derviş, "Bu planlar arasında zirai ürünlerin ekiminin azaltılması vardı ancak milletvekillerinin baskısı ile bu uygulanmadı ve bunun yerine çevreyle uyumlu ve az su tüketen birtakım türlerin yetiştirilmesi planı gündeme geldi ancak bu da gerçekleşmedi. Barajların su hakkının Urumiye Gölü için serbest bırakılması gerekiyordu, o da olmadı." şeklinde konuştu.