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İsrail korumalar eşliğinde ülkeden arazi ve konut topluyor: Kimsenin umrunda değil Arap ülkesinden Türkiye'ye asrın ihaneti: Yunanistan ile deniz yetki anlaşması yapacaklar Sınıfları doğa, dersleri hayat: Finlandiya’ya taş çıkartan eğitim Kathimerini duyurdu: Türkiye Libya anlaşmasıyla ilgili BAE'nin tutumu belli oldu SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? 2027 ocak ayında emekli maaşları nasıl değişebilir? Yıldız futbolcu şokta! Evine hırsız girdi İranlı isim açıkladı: Türkiye'nin korktuğu başına gelmeyecek Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Akit TV’ye konuştu: Kadim şehrimiz A’dan Z’ye hizmet ağlarıyla buluşuyor Kız istemenin simgesi tuzlu kahvenin anlamı değişti 100'e yakın gözaltı vardı! Dev operasyonda flaş gelişme
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Arap ülkesinden Türkiye'ye asrın ihaneti: Yunanistan ile deniz yetki anlaşması yapacaklar

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Arap ülkesinden Türkiye'ye asrın ihaneti: Yunanistan ile deniz yetki anlaşması yapacaklar

Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşmasından rahatsız olan Yunanistan harekete geçti. Yunanistan, Arap ülkesiyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

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Foto - Arap ülkesinden Türkiye'ye asrın ihaneti: Yunanistan ile deniz yetki anlaşması yapacaklar

Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatının Libya parlamentosunda onaylanmasının ardından Doğu Akdeniz’de yeni bir diplomatik adım atmaya hazırlanıyor. Atina yönetimi, Mısır ile mevcut deniz yetki alanları anlaşmasının doğuya doğru genişletilmesi için müzakerelere başlanması konusunda prensipte uzlaşı sağlandığını açıkladı.

#2
Foto - Arap ülkesinden Türkiye'ye asrın ihaneti: Yunanistan ile deniz yetki anlaşması yapacaklar

Yunanistan hükümetinden yapılan açıklamada, girişimin Libya parlamentosunun Türkiye ile yapılan anlaşmayı onaylamasının ardından gündeme geldiği belirtildi. Atina’nın bu adımla Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarına ilişkin pozisyonunu güçlendirmeyi hedeflediği öne sürülüyor.

#3
Foto - Arap ülkesinden Türkiye'ye asrın ihaneti: Yunanistan ile deniz yetki anlaşması yapacaklar

Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis ile Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Libya parlamentosunun kararına karşı çıkıldığı ve iki ülke arasındaki deniz sınırı görüşmelerinin genişletilmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

#4
Foto - Arap ülkesinden Türkiye'ye asrın ihaneti: Yunanistan ile deniz yetki anlaşması yapacaklar

Atina ve Kahire’nin, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarına ilişkin mevcut anlaşmayı yeniden ele alarak yeni müzakere sürecini teknik düzeyde yürütmesi bekleniyor.

#5
Foto - Arap ülkesinden Türkiye'ye asrın ihaneti: Yunanistan ile deniz yetki anlaşması yapacaklar

Yunanistan ile Mısır, uzun süren müzakerelerin ardından Ağustos 2020’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma imzalamıştı. Söz konusu anlaşma, Türkiye ile Libya arasında 2019’da imzalanan mutabakatın ardından gündeme gelmiş ve 26. ile 28. meridyenler arasındaki deniz alanlarını kapsamıştı.

#6
Foto - Arap ülkesinden Türkiye'ye asrın ihaneti: Yunanistan ile deniz yetki anlaşması yapacaklar

Atina’nın şimdi üzerinde durduğu genişletme planının, Rodos Adası’ndan geçen 28. meridyenin doğusundaki bölgeleri içermesi öngörülüyor. Meis Adası’nın ise bu hattın daha doğusunda bulunması, olası yeni sınırlandırmanın bölgesel dengeler açısından önemini artırıyor.

#7
Foto - Arap ülkesinden Türkiye'ye asrın ihaneti: Yunanistan ile deniz yetki anlaşması yapacaklar

Daha önce Kahire’nin, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir gerilim yaşanmaması için deniz sınırlarının doğuya doğru genişletilmesi konusunda temkinli davrandığı belirtiliyordu. Son açıklama ise Yunanistan ile Mısır’ın bu başlıkta yeni bir müzakere sürecine hazırlanması bakımından dikkat çekti.

#8
Foto - Arap ülkesinden Türkiye'ye asrın ihaneti: Yunanistan ile deniz yetki anlaşması yapacaklar

Diplomatik kaynaklar, 2020 tarihli anlaşmanın Atina ve Kahire’nin adaların deniz yetki alanlarının belirlenmesinde etkili olması gerektiği yönündeki yaklaşımını yansıttığını savunuyor. Aynı kaynaklar, Türkiye-Libya mutabakatının ise bu yaklaşımı kabul etmediğini ileri sürüyor.

#9
Foto - Arap ülkesinden Türkiye'ye asrın ihaneti: Yunanistan ile deniz yetki anlaşması yapacaklar

Yunanistan ve Mısır’ın önümüzdeki dönemde teknik görüşmelere başlaması planlanıyor. İki ülkenin bu süreçle, Doğu Akdeniz’deki deniz sınırı anlaşmazlıklarının çözümüne ilişkin kendi yaklaşımlarını ortaya koyması hedefleniyor.

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Yorumlar

Abdullah

Osmanlıya yaptıkları ihanetten ders almayanlar, ihanete uğramaya mahkumdur herzaman.

hasel

Türkiye,deniz haklarında yanlış iş yapmaz,yapmıyor da.EY MISIR,Yunanistanla sırt vermen,bizim haklarımızdan vazgeçmemizi sağlamaz.Boş uğraşıyorsun.Yanlış yoldasın.Gün gelir pişman olursun.
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