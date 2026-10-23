Arap ülkesinden Türkiye'ye asrın ihaneti: Yunanistan ile deniz yetki anlaşması yapacaklar
Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşmasından rahatsız olan Yunanistan harekete geçti. Yunanistan, Arap ülkesiyle masaya oturmaya hazırlanıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşmasından rahatsız olan Yunanistan harekete geçti. Yunanistan, Arap ülkesiyle masaya oturmaya hazırlanıyor.
Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatının Libya parlamentosunda onaylanmasının ardından Doğu Akdeniz’de yeni bir diplomatik adım atmaya hazırlanıyor. Atina yönetimi, Mısır ile mevcut deniz yetki alanları anlaşmasının doğuya doğru genişletilmesi için müzakerelere başlanması konusunda prensipte uzlaşı sağlandığını açıkladı.
Yunanistan hükümetinden yapılan açıklamada, girişimin Libya parlamentosunun Türkiye ile yapılan anlaşmayı onaylamasının ardından gündeme geldiği belirtildi. Atina’nın bu adımla Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarına ilişkin pozisyonunu güçlendirmeyi hedeflediği öne sürülüyor.
Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis ile Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Libya parlamentosunun kararına karşı çıkıldığı ve iki ülke arasındaki deniz sınırı görüşmelerinin genişletilmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.
Atina ve Kahire’nin, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarına ilişkin mevcut anlaşmayı yeniden ele alarak yeni müzakere sürecini teknik düzeyde yürütmesi bekleniyor.
Yunanistan ile Mısır, uzun süren müzakerelerin ardından Ağustos 2020’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma imzalamıştı. Söz konusu anlaşma, Türkiye ile Libya arasında 2019’da imzalanan mutabakatın ardından gündeme gelmiş ve 26. ile 28. meridyenler arasındaki deniz alanlarını kapsamıştı.
Atina’nın şimdi üzerinde durduğu genişletme planının, Rodos Adası’ndan geçen 28. meridyenin doğusundaki bölgeleri içermesi öngörülüyor. Meis Adası’nın ise bu hattın daha doğusunda bulunması, olası yeni sınırlandırmanın bölgesel dengeler açısından önemini artırıyor.
Daha önce Kahire’nin, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir gerilim yaşanmaması için deniz sınırlarının doğuya doğru genişletilmesi konusunda temkinli davrandığı belirtiliyordu. Son açıklama ise Yunanistan ile Mısır’ın bu başlıkta yeni bir müzakere sürecine hazırlanması bakımından dikkat çekti.
Diplomatik kaynaklar, 2020 tarihli anlaşmanın Atina ve Kahire’nin adaların deniz yetki alanlarının belirlenmesinde etkili olması gerektiği yönündeki yaklaşımını yansıttığını savunuyor. Aynı kaynaklar, Türkiye-Libya mutabakatının ise bu yaklaşımı kabul etmediğini ileri sürüyor.
Yunanistan ve Mısır’ın önümüzdeki dönemde teknik görüşmelere başlaması planlanıyor. İki ülkenin bu süreçle, Doğu Akdeniz’deki deniz sınırı anlaşmazlıklarının çözümüne ilişkin kendi yaklaşımlarını ortaya koyması hedefleniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23