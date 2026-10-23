Kathimerini duyurdu: Türkiye Libya anlaşmasıyla ilgili BAE'nin tutumu belli oldu

Kathimerini, Libya’nın doğusu ile batısındaki silahlı unsurların ortak bir yapı altında birleştirilmesine yönelik girişimleri de gündeme taşıdı. Haberde, Nisan 2026’da düzenlenen Flintlock ’26 tatbikatı kapsamında Trablus ve Bingazi’den kuvvetlerin ortak komuta çerçevesinde bir araya geldiği ve Türk kuvvetleriyle iş birliğinin öne çıktığı belirtildi. Kathimerini'ye konuşan, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, Atina, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'nın doğu ve batı bölgelerindeki silahlı kuvvetleri birleştirme çabalarında ortaklaşa öncü rol oynadığının farkına varmış durumda. Türkiye ve BAE'nin birbirleriyle çelişen amaçlarla hareket ettiği söylenemez. İsrail de Bingazi'ye nüfuzunu genişletmeye çalıştı. Bütün bunlar aynı zamanda Libya'nın iç siyasi manevralarıyla da bağlantılı. Saddam Haftar'ın birleşmiş bir Libya'da başkanlık hırsı var ve Türkiye olası bir adaylığa destek sinyali veriyor gibi görünüyor.”