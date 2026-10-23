Kathimerini duyurdu: Türkiye Libya anlaşmasıyla ilgili BAE'nin tutumu belli oldu
Yunan basınından Kathimerini, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasıyla ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'nin tutumunu analiz etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunan basınından Kathimerini, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasıyla ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'nin tutumunu analiz etti.
Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasını mercek altına aldı. “Bingazi, Türkiye’nin denizcilik anlaşmasını destekleyerek Atina’yı hazırlıksız yakaladı” başlıklı haberde, kararın Doğu Akdeniz’deki dengeleri etkileyebilecek önemli bir gelişme olduğu değerlendirmesine yer verildi.
Haberde, Trablus yönetiminin ardından Bingazi’deki siyasi yapının da anlaşmaya destek vermesinin Ankara’nın Libya’daki konumunu güçlendirebileceği belirtildi. Yunanistan’ın ise bu gelişme karşısında egemenlik haklarını korumak için gerekli adımları atacağını duyurduğu aktarıldı.
Kathimerini’nin değerlendirmesine göre, Halife Hafter ve oğullarının desteklediği siyasi-askerî çevrelerin anlaşmanın onaylanmasında etkili olması, Yunanistan açısından sürpriz bir gelişme oldu. Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki stratejik hamlesinin, Atina’nın Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısı projesini yeniden gündeme aldığı bir dönemde gerçekleşmesi de dikkat çekti.
Gazete, Atina’nın Libya’nın hem batısında hem de doğusunda etkisini artırmakta zorlandığına işaret ederken, gelişmenin Yunanistan’ın bölgedeki diplomatik ve deniz yetki alanlarına ilişkin hesaplarını yeniden gözden geçirmesine yol açabileceğini yazdı.
Haberde, Bingazi merkezli Temsilciler Meclisi’nin kararıyla Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki statüsüne ilişkin Yunanistan’ın itirazlarının ortadan kalkmadığı vurgulandı. Buna karşın kararın, Hafter cephesinin Türkiye ile ilişkilerinde yaşanan yakınlaşmaya yönelik değerlendirmeleri güçlendirdiği ifade edildi. Özellikle Halife Hafter’in oğlu ve Libya ordusunda komutan yardımcısı olarak görev yapan Saddam Hafter’in anlaşmaya verdiği destek öne çıkarıldı. Saddam Hafter, anlaşmanın onaylanmasını memnuniyetle karşılarken, düzenlemenin Libya’nın Doğu Akdeniz’deki haklarını ve ekonomik çıkarlarını korumasına katkı sağlayacağını savundu. Hafter ayrıca Türkiye ile iş birliği ve yatırım olanaklarının genişleyebileceğine dikkat çekti.
Kathimerini, Libya’nın doğusu ile batısındaki silahlı unsurların ortak bir yapı altında birleştirilmesine yönelik girişimleri de gündeme taşıdı. Haberde, Nisan 2026’da düzenlenen Flintlock ’26 tatbikatı kapsamında Trablus ve Bingazi’den kuvvetlerin ortak komuta çerçevesinde bir araya geldiği ve Türk kuvvetleriyle iş birliğinin öne çıktığı belirtildi. Kathimerini'ye konuşan, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, Atina, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'nın doğu ve batı bölgelerindeki silahlı kuvvetleri birleştirme çabalarında ortaklaşa öncü rol oynadığının farkına varmış durumda. Türkiye ve BAE'nin birbirleriyle çelişen amaçlarla hareket ettiği söylenemez. İsrail de Bingazi'ye nüfuzunu genişletmeye çalıştı. Bütün bunlar aynı zamanda Libya'nın iç siyasi manevralarıyla da bağlantılı. Saddam Haftar'ın birleşmiş bir Libya'da başkanlık hırsı var ve Türkiye olası bir adaylığa destek sinyali veriyor gibi görünüyor.”
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