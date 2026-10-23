Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Akit TV’ye konuştu: Kadim şehrimiz A’dan Z’ye hizmet ağlarıyla buluşuyor

“KENTSEL DÖNÜŞÜM, SADECE BİNALARIN YENİLENMESİ DEĞİLDİR”: Kentsel dönüşümün yalnızca depreme dayanıklı yapılar inşa etmekten ibaret olmadığını vurgulayan Yazıcıoğlu, dönüşümün altyapı, yol, sosyal donatı ve yaşam alanlarının yenilenmesini de kapsadığını belirtti. Tokat Kalesi eteklerindeki riskli alanlarda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Yazıcıoğlu, yaklaşık 550 yapıyı kapsayan dönüşüm sürecinde önemli ilerleme kaydedildiğini ve yapıların büyük bölümünün yıkıldığını söyledi. Bölgede yeni yapıların inşa edildiğini aktaran Yazıcıoğlu, tarihi dokuya uygun bir şehirleşme hedeflediklerini dile getirdi. Bölgede yaklaşık 1,5 kilometrelik, 20-25 metre genişliğinde bir yol ve rekreasyon alanı planladıklarını da belirten Yazıcıoğlu, “Deprem riski açısından birinci derecede deprem riski taşıyan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği bir güzergâhtayız. Bu coğrafyada farklı fay hatlarının da bulunduğu, bunların özellikle kırılmalara ve tetiklemelere yol açabileceği söyleniyor. Bu nedenle kentsel dönüşüm, birçok ilde olduğu gibi Tokat'ta da çok fazla konuşuluyor. Ben kentsel dönüşümü şöyle özetliyorum: Kentsel dönüşüm, şehrin yenilenmesi demektir. Yani kentsel dönüşüm sadece depreme dayanıklı evler demek değildir. Yeni bir altyapı, yeni yollar, yeni sosyal donatılar ve sosyal alanlar demektir. Tabii ki binaların yenilenmesi, güçlendirilmesi ve sağlıklı bir hâle getirilmesi de bunun bir parçasıdır. Kentsel dönüşüm, bir taraftan da eski evlerin yeni evlerle yenilenerek aslında bir medeniyetin inşa edilmesi demektir. Doğalgazlı, daha sağlıklı, yalıtımlı ve güvenli evlere ulaşmak demektir. Tokat'ta, Kale Etekleri dediğimiz çok kıymetli bir lokasyonumuz var. Burası, turizmin göz bebeği diyebileceğimiz bir bölge. Kale eteklerini çevreleyen üç, hatta dört mahalleyi kapsayan bir alan söz konusu. Burası riskli bir alandı. Burada başlattığımız büyük bir kentsel dönüşüm sürecimiz var. Orayı neden çok önemsiyorum? Şu açıdan: Kale eteklerinde, yani Tokat Kalesi'nin bulunduğu bölgede, tarihin izleri var. Kalenin ne zaman yapıldığına dair tam ve net bir tarih verilemiyor. Ancak şehir içerisinde inci gibi parlar. Turizmin göz bebeği olan bu bölgede, bir bakıyorsunuz ki çok kötü bir yapı stoku var. Hem bu yapı stokunun yenilenmesini hem de yeni bir alternatif oluşturulmasını istiyoruz. Bölgede 550 yapımız var. Şimdi bunların çoğunu yıktık, yeni binalarımızı yapıyoruz. En kısa sürede inşallah tamamlayacağız. Bu süreci bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz. Kentsel dönüşüm süreci, bakanlıklarımızın desteğiyle çok hızlı ilerledi. İnşallah Tokat'ta bu dönüşümü yavaş yavaş gerçekleştirdikçe hem deprem riski barındıran yapı stokunun ortadan kalkması hem de şehrin silüetinin değişerek tarihî dokuya uygun hâle gelmesi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Halk ekmek 7,5 TL, sosyal tesislerde çay 5 TL Sosyal belediyecilik çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Yazıcıoğlu, Tokat’ta halk ekmek uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti. 250 gram ekmeğin 7,5 TL’den vatandaşlara sunulduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, tesisin günlük 40 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olduğunu, mevcut üretimin ise günlük yaklaşık 8 bin-8 bin 500 seviyesinde bulunduğunu söyledi. Üretim kapasitesinin olağanüstü durumlarda da önemli bir güvence oluşturduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, belediyenin sosyal tesislerinde çayın 5 TL’den sunulduğunu, emeklilere ise 10 TL’ye kahve ikram edildiğini belirtti. Yazıcıoğlu, sosyal belediyeciliğin vatandaşların ihtiyaçlarına uygun, kaliteli ve erişilebilir hizmet sunmayı gerektirdiğini ifade etti.