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İranlı isim açıkladı: Türkiye'nin korktuğu başına gelmeyecek Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Akit TV’ye konuştu: Kadim şehrimiz A’dan Z’ye hizmet ağlarıyla buluşuyor Kız istemenin simgesi tuzlu kahvenin anlamı değişti 100'e yakın gözaltı vardı! Dev operasyonda flaş gelişme Mereto Dağı’na kayak merkezi: Güneydoğu’ya kış turizmi geliyor Memur maaşlarında ocak hesabı değişti: Yeni yılda kim ne kadar alacak? İşte tahmini rakamlar Bakan Fidan’dan dünyaya Gazze ve Mekke mesajı: İsrail kanun tanımıyor! İttifak barış odaklı... Libya anlaşmasını reddeden Mısır'dan olay Türkiye çıkışı: Çizgimiz belli Nereden nereye! Bir zamanlar yol bile açılamıyordu: Teröristlerin cirit attığı dağa kayak merkezi
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Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Akit TV’ye konuştu: Kadim şehrimiz A’dan Z’ye hizmet ağlarıyla buluşuyor

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Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Akit TV’ye konuştu: Kadim şehrimiz A’dan Z’ye hizmet ağlarıyla buluşuyor

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL - Akit TV’nin “Gün Başlıyor” programına konuk olan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat’ın tanıtımından ulaşımına, yemek kültüründen akıllı trafik uygulamasına, kentsel dönüşümden sosyal belediyecilik anlayışına kadar onlarca projesini anlattı.

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Foto - Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Akit TV’ye konuştu: Kadim şehrimiz A’dan Z’ye hizmet ağlarıyla buluşuyor

Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını şiar edinen Akit TV, önemli isimleri izleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Murat Şahin’in sunduğu “Gün Başlıyor” programına konuk oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen 7. Tokat Tanıtım Günleri hakkında bilgi veren Yazıcıoğlu, Tokat’ın tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerinin yanı sıra kentte hayata geçirilen ulaşım, akıllı trafik, kentsel dönüşüm ve sosyal belediyecilik projelerini anlattı.

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Foto - Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Akit TV’ye konuştu: Kadim şehrimiz A’dan Z’ye hizmet ağlarıyla buluşuyor

İSTANBULLULAR TOKAT’IN DEĞERLERİYLE BULUŞACAK: Tokat Tanıtım Günleri’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Yazıcıoğlu, organizasyonun yalnızca Tokatlılara değil, tüm İstanbullulara ve vatandaşlara hitap ettiğini belirtti. Tokat’ın yöresel lezzetlerinin, kültürünün ve tarihinin tanıtılacağı etkinlikte vatandaşların Tokat kebabı başta olmak üzere yöresel ürünlerle buluşacağını ifade eden Yazıcıoğlu, tüm vatandaşları programa davet etti. İstanbul’da 450-500 bin civarında Tokatlının yaşadığının ifade edildiğini aktaran Yazıcıoğlu, tanıtım günlerinin memleket hasretini gidermek, hemşehrilik bağlarını güçlendirmek ve Tokat’ın değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak açısından önemli olduğunu vurguladı.

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Foto - Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Akit TV’ye konuştu: Kadim şehrimiz A’dan Z’ye hizmet ağlarıyla buluşuyor

“TOKAT, KARDEŞLİK VE HOŞGÖRÜ ŞEHRİDİR”: Tokat’ı “kardeşlik ve hoşgörü şehri” olarak tanımlayan Yazıcıoğlu, kentin tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra tarımsal potansiyeline de dikkat çekti. Hıdırlık Köprüsü’nün kardeşlik ve hoşgörüyü simgeleyen önemli değerlerden biri olduğunu belirten Yazıcıoğlu, Belki birçok il için aynı ifade kullanılabilir kardeşlik ve hoşgörü ama bunu simgeleyen bir hıdırlık köprümüz var. Ve bu köprü üç kardeşi birleştirmiş. Buna gönül köprüsü, kardeşlik ve hoşgörü köprüsü denmiş. O yüzden Tokat kardeşlik ve hoşgörü şehridir. Aynı zamanda Tokat bir turizm şehridir. Tarihi, kültürü, kültür envanteri çok zengin bir şehirdir. Aynı zamanda çok kıymetli tarım arazilerine, ovalara sahip bir şehirdir. Yani bir tarım şehridir. Gönlü güzel insanlardır. Hazreti Mevlana ne demiş? Bence çok güzel tanımlamış. Hazreti Mevlana demiş ki, Tokat mutedil bir şehirdir. Mutedil ne demek? Dengeli ve düzenli. Yani insanları dengeli ve düzenli bir sosyolojisi var, yapısı var. O yüzden tabi bu vesileyle sadece Tokat günlerine davet etmeyelim vatandaşlarımızı. Tokat’ımıza da davet edelim. Kardeşlik ve hoşgörü şehrini görmelerini arzuluyoruz. Tokat, Karadeniz ve İç Anadolu ikliminin kesiştiği bir lokasyonda olduğu için biraz böyle Karadeniz iklimi de var. İç Anadolu iklimi de var. Güneşi bol ama yeşili de bol derim ben. Ve gerçekten hani böyle suya doymuş da bir şehir. Son dönemlerde bazen ufak böyle hani Taşkın, Almus Barajı'nda yaşadığımız çok yoğun yağışlardan dolayı ufak tefek böyle bir aksilik de yaşadık ama şükür ki çok rahat, hızlı bir şekilde devletimizin, milletimizin de desteğiyle bunu atlattık. Ama bence Tokat'a gelip de hayran kalmamak mümkün değil. Bunu ben değil, Tokat'a hiç gelmeyen insanların ifadesiyle söylüyorum. O yüzden Tokat'a gelsinler, bir çayımızı içsinler” ifadelerini kullandı.

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Foto - Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Akit TV’ye konuştu: Kadim şehrimiz A’dan Z’ye hizmet ağlarıyla buluşuyor

TOKAT’A ULAŞIMDA HAVA YOLU VE TOKBÜS KOLAYLIĞI: Tokat’ın ulaşım imkânlarına değinen Yazıcıoğlu, İstanbul’a her gün iki uçuş gerçekleştirildiğini, İzmir’e de uçuş bulunduğunu ifade etti. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının Tokat’a ulaşımda önemli bir alternatif oluşturduğunu belirten Yazıcıoğlu, Sivas Yıldızeli ile Tokat arasında hizmet veren Tokbüs seferleri sayesinde yolcuların şehir merkezine ulaşabildiğini anlattı. Yüksek hızlı tren ve Tokbüs sistemlerinin entegre edildiğini kaydeden Yazıcıoğlu, "Her gün iki uçuşumuz var İstanbul'a. İzmir'e de uçuşumuz var. Bunlar bir Tokat'ın tabii tanıtılmasında, Tokat'a ulaşma noktasında müthiş bir avantaj. Bir de yüksek hızlı trenimiz. Belki Tokat'a uğramıyor ama Tokat'a uğramış gibi yıldız eline geliyor. Ankara'dan 2 saat 15 dakikada Tokat'a ulaşıyorsunuz. Geçen kıymetli bakanımız da ifadesinde bir projemiz vardı. Bakanlığımızla beraber ortaklaşa yürüttüğümüz. Bunu da buradan belirteyim. Tokat'a gelmek isteyenler için de bir alternatif olsun bilsinler. Tokbüs seferleri koyduk. Yani yüksek hızlı tren belki Tokat merkeze gelmedi. Sivas yıldız eline geliyor. Ama orada bizim araçlarımız onları karşılıyor ve Tokat'a ulaştırıyor” şeklinde konuştu. Ulaşım seçeneklerinin kentin turizm ve ekonomik gelişimine katkı sunduğunu vurguladı.

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Foto - Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Akit TV’ye konuştu: Kadim şehrimiz A’dan Z’ye hizmet ağlarıyla buluşuyor

AKILLI TRAFİK SİSTEMİYLE ŞEHİR TEK MERKEZDEN YÖNETİLİYOR: Tokat’ta teknoloji odaklı belediyecilik uygulamalarına da değinen Yazıcıoğlu, kent genelindeki trafik ışıklarının yapay zekâ destekli bir sistemle yönetildiğini belirtti. Kavşakların birbiriyle entegre çalıştığını ifade eden Yazıcıoğlu, trafik yoğunluğuna göre sinyalizasyon sürelerinin düzenlenebildiğini söyledi. Belediyenin 7 gün 24 saat hizmet veren koordinasyon merkezi kurduğunu aktaran Yazıcıoğlu, merkezin yalnızca trafik yönetimi için değil; parkların güvenliği, belediye araçlarının takibi ve afetlere müdahale süreçlerinde de kullanılacağını kaydetti. Tokat’ın deprem riski, yoğun yağış, taşkın ve kış şartları gibi risklerle karşı karşıya kalabildiğine dikkat çeken Yazıcıoğlu, yeni koordinasyon altyapısının acil durumlarda hızlı müdahale açısından önem taşıdığını ifade etti.

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Foto - Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Akit TV’ye konuştu: Kadim şehrimiz A’dan Z’ye hizmet ağlarıyla buluşuyor

“KENTSEL DÖNÜŞÜM, SADECE BİNALARIN YENİLENMESİ DEĞİLDİR”: Kentsel dönüşümün yalnızca depreme dayanıklı yapılar inşa etmekten ibaret olmadığını vurgulayan Yazıcıoğlu, dönüşümün altyapı, yol, sosyal donatı ve yaşam alanlarının yenilenmesini de kapsadığını belirtti. Tokat Kalesi eteklerindeki riskli alanlarda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Yazıcıoğlu, yaklaşık 550 yapıyı kapsayan dönüşüm sürecinde önemli ilerleme kaydedildiğini ve yapıların büyük bölümünün yıkıldığını söyledi. Bölgede yeni yapıların inşa edildiğini aktaran Yazıcıoğlu, tarihi dokuya uygun bir şehirleşme hedeflediklerini dile getirdi. Bölgede yaklaşık 1,5 kilometrelik, 20-25 metre genişliğinde bir yol ve rekreasyon alanı planladıklarını da belirten Yazıcıoğlu, “Deprem riski açısından birinci derecede deprem riski taşıyan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği bir güzergâhtayız. Bu coğrafyada farklı fay hatlarının da bulunduğu, bunların özellikle kırılmalara ve tetiklemelere yol açabileceği söyleniyor. Bu nedenle kentsel dönüşüm, birçok ilde olduğu gibi Tokat'ta da çok fazla konuşuluyor. Ben kentsel dönüşümü şöyle özetliyorum: Kentsel dönüşüm, şehrin yenilenmesi demektir. Yani kentsel dönüşüm sadece depreme dayanıklı evler demek değildir. Yeni bir altyapı, yeni yollar, yeni sosyal donatılar ve sosyal alanlar demektir. Tabii ki binaların yenilenmesi, güçlendirilmesi ve sağlıklı bir hâle getirilmesi de bunun bir parçasıdır. Kentsel dönüşüm, bir taraftan da eski evlerin yeni evlerle yenilenerek aslında bir medeniyetin inşa edilmesi demektir. Doğalgazlı, daha sağlıklı, yalıtımlı ve güvenli evlere ulaşmak demektir. Tokat'ta, Kale Etekleri dediğimiz çok kıymetli bir lokasyonumuz var. Burası, turizmin göz bebeği diyebileceğimiz bir bölge. Kale eteklerini çevreleyen üç, hatta dört mahalleyi kapsayan bir alan söz konusu. Burası riskli bir alandı. Burada başlattığımız büyük bir kentsel dönüşüm sürecimiz var. Orayı neden çok önemsiyorum? Şu açıdan: Kale eteklerinde, yani Tokat Kalesi'nin bulunduğu bölgede, tarihin izleri var. Kalenin ne zaman yapıldığına dair tam ve net bir tarih verilemiyor. Ancak şehir içerisinde inci gibi parlar. Turizmin göz bebeği olan bu bölgede, bir bakıyorsunuz ki çok kötü bir yapı stoku var. Hem bu yapı stokunun yenilenmesini hem de yeni bir alternatif oluşturulmasını istiyoruz. Bölgede 550 yapımız var. Şimdi bunların çoğunu yıktık, yeni binalarımızı yapıyoruz. En kısa sürede inşallah tamamlayacağız. Bu süreci bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz. Kentsel dönüşüm süreci, bakanlıklarımızın desteğiyle çok hızlı ilerledi. İnşallah Tokat'ta bu dönüşümü yavaş yavaş gerçekleştirdikçe hem deprem riski barındıran yapı stokunun ortadan kalkması hem de şehrin silüetinin değişerek tarihî dokuya uygun hâle gelmesi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Halk ekmek 7,5 TL, sosyal tesislerde çay 5 TL Sosyal belediyecilik çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Yazıcıoğlu, Tokat’ta halk ekmek uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti. 250 gram ekmeğin 7,5 TL’den vatandaşlara sunulduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, tesisin günlük 40 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olduğunu, mevcut üretimin ise günlük yaklaşık 8 bin-8 bin 500 seviyesinde bulunduğunu söyledi. Üretim kapasitesinin olağanüstü durumlarda da önemli bir güvence oluşturduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, belediyenin sosyal tesislerinde çayın 5 TL’den sunulduğunu, emeklilere ise 10 TL’ye kahve ikram edildiğini belirtti. Yazıcıoğlu, sosyal belediyeciliğin vatandaşların ihtiyaçlarına uygun, kaliteli ve erişilebilir hizmet sunmayı gerektirdiğini ifade etti.

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