  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tüik verileri paylaştı: Kadınlar erkeklere fark attı! Savunma hattının en büyük korkusunu bozacak mı? Skriniar dışarıda kalabilir! Bilim insanlarından doğal dinozor kemikleri keşfi: 115 milyon yıllık bulundu! Dünyayı sallayan keşif Yiannos Charalambides en büyük korkusunu açıkladı: Türkiye'nin vilayeti haline geleceğiz Babasının uyarısına rağmen o işe girdi: Şimdi paraya para demiyor! Aile üyeleri bir biriyle mahkemelik oldu! Sarar Grubu’nda miras kavgası! Maskeli 4 kişi Rojin Kabaiş’in amcasına saldırdı! Acılı babadan çarpıcı iddia Sağlık için yatmadan önce bunu yapın: Bu atıştırmalıkları tercih edin, adeta kaya gibi olun! Tavsiye ettiler...
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Yiannos Charalambides en büyük korkusunu açıkladı: Türkiye'nin vilayeti haline geleceğiz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yiannos Charalambides en büyük korkusunu açıkladı: Türkiye'nin vilayeti haline geleceğiz

Rum Sigma televizyonunda konuşan siyasi analist Dr. Yiannos Charalambides, GKRY ile Yunanistan arasındaki Great Sea Interconnector (GSI) projesinin Türkiye'nin rızası olmadan ilerlemesinin mümkün olmadığını ifade etti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik hamleleri karşısında Yunanistan ve Rum kesiminin izlediği politikaları eleştiren Charalambides, iki devletli çözüm önerisinin kendileri için büyük bir tehlike olacağını iddia etti.

#1
Foto - Yiannos Charalambides en büyük korkusunu açıkladı: Türkiye'nin vilayeti haline geleceğiz

GKRY ile Yunanistan arasındaki elektrik bağlantısını sağlaması planlanan Great Sea Interconnector (GSI) projesi ve Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde tartışılmaya devam ediyor. Rum Sigma televizyonunda katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulunan siyasi analist Dr. Yiannos Charalambides, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik hamleleri karşısında Yunanistan ve Rum kesiminin izlediği politikaları eleştirdi.

#2
Foto - Yiannos Charalambides en büyük korkusunu açıkladı: Türkiye'nin vilayeti haline geleceğiz

Yunanistan'ın öne sürdüğü caydırıcılık politikasının sahada karşılık bulmadığını belirten Charalambides, "Atina'nın uzun süredir iddia ettiği gibi bir caydırıcılık söz konusu olsaydı, bugün bu noktaya gelmezdik. Caydırıcılık, senin bir adım atman ve karşı tarafın bunun sonuçlarından korktuğu için adım atmaya cesaret edememesi demektir." dedi.

#3
Foto - Yiannos Charalambides en büyük korkusunu açıkladı: Türkiye'nin vilayeti haline geleceğiz

Yumuşak sular politikasının Doğu Akdeniz'de adeta bir fırtınaya yol açtığını hatırlatan Rum analist, Fransız araştırma gemisinin kötü hava koşulları bahanesiyle Girit'teki limanda mahsur kaldığına dikkati çekti. İzin, bilgilendirme ve rıza kavramları üzerinden hukuki bir çerçeve çizen Charalambides, uluslararası deniz hukukuna göre geminin araştırma faaliyetleri için herhangi bir kıyı devletinin bilgilendirilmesinin gerekmediğini hatırlattı.

#4
Foto - Yiannos Charalambides en büyük korkusunu açıkladı: Türkiye'nin vilayeti haline geleceğiz

Bu kuralın tek istisnasının kıyı devletinin o bölgede yetki sahibi olması olduğunu söyleyen Charalambides, şunları kaydetti: "Türkiye'nin ise böyle bir yetkisi bulunmuyor. Dolayısıyla Fransa üzerinden herhangi bir bilgilendirme yapılması durumunda Türkiye bunu rıza olarak yorumlayabilir. Rıza göstermek, yani sizin ilerlemenizi kabul etmek demektir. Yunan araştırma gemisi neden mahsur kaldı? Çünkü Türkiye rıza göstermiyor."

#5
Foto - Yiannos Charalambides en büyük korkusunu açıkladı: Türkiye'nin vilayeti haline geleceğiz

Mevcut süreçte Türkiye'nin ihtilaflı bölgedeki haklarının örtülü biçimde kabul edildiği tezi üzerinde duran Charalambides, Fransa'nın bu hamleyi Yunanistan'ın talebiyle yürüttüğünü belirterek, "Herhangi bir krizin önüne geçmek adına, Fransa üzerinden Türkiye'ye rıza göstermek zorunda bırakılıyoruz. Böylece Türkiye, kendisine yapılan herhangi bir bilgilendirmeyi özel egemenlik haklarına sahip olduğunun kanıtı olarak ileri sürebilecek." diye konuştu.

#6
Foto - Yiannos Charalambides en büyük korkusunu açıkladı: Türkiye'nin vilayeti haline geleceğiz

Programda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti ve güven artırıcı önlemler de geniş yer buldu. Fidan'ın iki devletli çözüme yönelik net mesajlarını irdeleyen Rum analist, Ankara'nın güven artırıcı önlemleri yeniden birleşmek için değil, iki ayrı devlet arasında köprü kurmak amacıyla araçsallaştırdığını savundu. Bölgedeki altyapı projelerine ve Kuzey Kıbrıs'ın askeri, idari ve ekonomik olarak Türkiye'ye entegre edilmesine işaret eden Charalambides, "Türkiye'nin çözüm konusunda iyi niyetli bir yaklaşımı olsaydı ilhak anlamına gelebilecek bütün bu adımları atar mıydı? Elbette atmazdı. Dolayısıyla Türkiye bizi kullanıyor." ifadelerini kullandı. Rum liderliğinin karşılıklı yakınlaşma ve olumlu atmosfer yaratma gayretlerinin adayı son derece tehlikeli bir noktaya sürüklediğini öne süren Charalambides, "Büyüklükleri ve güç dengelerini dikkate aldığınızda, Türkiye'ye bağımlı olacak Kıbrıs Türk kurucu devleti aracılığıyla Türkiye ile birleşmiş olacağız ve Türkiye'nin bir vilayeti haline geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu. KAYNAK: HABER7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Kardeşliğimizi asla bozamayacaklar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Kardeşliğimizi asla bozamayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ilişkin öne..
Almanya’da liyakat çöktü, Türk’ün vizyonu konuşuluyor! Hamburg’daki pankart Avrupa’yı salladı: "Yaparsa Erdoğan yapar!"
Avrupa

Almanya’da liyakat çöktü, Türk’ün vizyonu konuşuluyor! Hamburg’daki pankart Avrupa’yı salladı: “Yaparsa Erdoğan yapar!”

Almanya’nın Hamburg kentinde 7 yıldır bitirilemeyen bir köprüye asılan pankart, Alman basınında ve kamuoyunda deprem etkisi yaptı...
Rusya, Türkiye'den alımı bıçak gibi kesti: Kimse bu kadarını beklemiyordu
Ekonomi

Rusya, Türkiye'den alımı bıçak gibi kesti: Kimse bu kadarını beklemiyordu

Ukrayna yaşanan savaş nedeniyle mobilya sektöründeki ihtiyaçlarının çoğunu Türkiye'den tedarik eden Rusya'dan gelen talep sert bir şekilde d..
Galatasaray’ın unutulmaz ismi Cevad Prekazi hayatını kaybetti
Spor

Galatasaray’ın unutulmaz ismi Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Galatasaray formasıyla unutulmaz başarılara imza atan Cevad Prekazi’den acı haber geldi. Sarı-kırmızılı takımda 6 sezon forma giyen ve özell..
Deniz Baykal'ın kızından Sarıgül ve Özgür Özel çıkışı! 'Tuhaf bir dizi izliyoruz'
Gündem

Deniz Baykal'ın kızından Sarıgül ve Özgür Özel çıkışı! 'Tuhaf bir dizi izliyoruz'

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mustafa Sarıgül'ün 2023 yılında CHP'den milletvekili adayı göst..
60 yaş üstü emeklilere daha yüksek maaş mı verilecek? Masadaki formül açıklandı
Gündem

60 yaş üstü emeklilere daha yüksek maaş mı verilecek? Masadaki formül açıklandı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemesinde yeni seçenekler gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, refah payı ve seyyanen artışın y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23