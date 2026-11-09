Yiannos Charalambides en büyük korkusunu açıkladı: Türkiye'nin vilayeti haline geleceğiz

Programda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti ve güven artırıcı önlemler de geniş yer buldu. Fidan'ın iki devletli çözüme yönelik net mesajlarını irdeleyen Rum analist, Ankara'nın güven artırıcı önlemleri yeniden birleşmek için değil, iki ayrı devlet arasında köprü kurmak amacıyla araçsallaştırdığını savundu. Bölgedeki altyapı projelerine ve Kuzey Kıbrıs'ın askeri, idari ve ekonomik olarak Türkiye'ye entegre edilmesine işaret eden Charalambides, "Türkiye'nin çözüm konusunda iyi niyetli bir yaklaşımı olsaydı ilhak anlamına gelebilecek bütün bu adımları atar mıydı? Elbette atmazdı. Dolayısıyla Türkiye bizi kullanıyor." ifadelerini kullandı. Rum liderliğinin karşılıklı yakınlaşma ve olumlu atmosfer yaratma gayretlerinin adayı son derece tehlikeli bir noktaya sürüklediğini öne süren Charalambides, "Büyüklükleri ve güç dengelerini dikkate aldığınızda, Türkiye'ye bağımlı olacak Kıbrıs Türk kurucu devleti aracılığıyla Türkiye ile birleşmiş olacağız ve Türkiye'nin bir vilayeti haline geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu. KAYNAK: HABER7