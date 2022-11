Yetişmez diyorlardı! Dikti ve aldığı sonuç 'yok artık' dedirtti

an Alçan, iki fıstık ağacını eskiden görev yaptığı okulun bahçesine dikti. 6 yıl geçtikten sonra Alçan, fidanlarından ürün almayı başardı. Türkiye’de ekonomik geliri yüksek olan bu ağaçların bölge çiftçilerine hem örnek olduğunu hem de yeni bir ekonomik kazanç kapısı yönünden umut olduğunu belirten Alçan, “Üniversiteyi Urfa'da okurken Antep fıstığının Iğdır yöresine uyum sağlayabileceğini tahmin ettim. Deneme amaçlı ağaçları getirip okulumuzun bahçesine diktik. Iğdır'ın Aralık ilçesinde Antep fıstığı ağacı denemesi yaptık ve bu fıstık ağacı bölgemizin iklimine uyum sağladı sonra da ürün aldık. Fıstıklarımız çok güzel oldu kaliteli bir fıstık elde ettik ülkemizde daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle Antep, Şanlıurfa illerimizde varlığı bilinen fıstık ağacının Iğdır’ımızda da yetişebileceğini görmüş olduk. Bölgemiz Türkiye'nin rüzgar erozyonunda birinci sırada olan bir bölgesidir. Devletimiz, her yıl Orman Bakanlığı buraya milyonlarca ağaç dikiyor. Toplamda şu an 3 milyon ağaç bölgemize dikildi ve bu ağaçların birçoğu maalesef susuzluktan kurumaktadır. Bölgemizde birçok ağaç maalesef kurumaktadır.