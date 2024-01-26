2024-01-26 12:13:04 Yeşilçam'ın ‘Gaddar Kerim’i’ Hikmet Taşdemir öldü
'Gaddar Kerim' rolüyle ünlenen Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
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'Gaddar Kerim' rolüyle ünlenen Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, X hesabındaki paylaşımında, Taşdemir'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurdu.
Taşdemir'in cenaze bilgilerine dair detaylar henüz paylaşılmadı.
Erzurum'da 1942'de doğan Hikmet Taşdemir, gençlik yıllarını fabrika ve hastane çalışanı olarak geçirdi.
Yılmaz Güney ile tanıştıktan sonra sinemaya adımını atan Taşdemir, 1971 yapımı "Baba" filminde rol aldı. Taşdemir, kariyeri boyunca 100'ün üzerinde filmde oynarken en çok "Korkusuz Korkak" filminde Gaddar Kerim, "Umudumuz Şaban" filmindeki Mardinli Arif ve "Tatar Ramazan" filmindeki Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazındı.
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