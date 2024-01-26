  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kağıt kesiğinin neden canımızı çok yaktığı ortaya çıktı!

Modric'ten öyle bir kıyak geldi ki... Arda Güler için müthiş gelişme bu... Sezon sonu her şey tamamen değişecek

Mete Yarar'dan çarpıcı itiraf: Türkiye hata yaptı

Saatlerce bekledi, Gezeravcı’nın dolunay önünden geçişini fotoğrafladı

Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

Çok sayıda kişi paketlendi! Araç kiralayanlar bu tuzağa dikkat

Türkiye'nin altın devinde deprem! Böyle vurgun görülmedi, herkes 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyor

İnanılır gibi değil! Yapmadığı kötülük kalmadı... Sonunda bunu da yaptı işte...

Gidenler bile bu kadarını beklemiyordu! Fiyatı sadece 19 TL olunca böyle oldu

Yeşilçam'ın ‘Gaddar Kerim’i’ Hikmet Taşdemir öldü
Medya
5
Yeşilçam'ın ‘Gaddar Kerim’i’ Hikmet Taşdemir öldü

2024-01-26 12:13:04
Yeşilçam'ın ‘Gaddar Kerim’i’ Hikmet Taşdemir öldü

'Gaddar Kerim' rolüyle ünlenen Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti

#1
Foto - Yeşilçam'ın ‘Gaddar Kerim’i’ Hikmet Taşdemir öldü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, X hesabındaki paylaşımında, Taşdemir'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurdu.

#2
Foto - Yeşilçam'ın ‘Gaddar Kerim’i’ Hikmet Taşdemir öldü

Taşdemir'in cenaze bilgilerine dair detaylar henüz paylaşılmadı.

#3
Foto - Yeşilçam'ın ‘Gaddar Kerim’i’ Hikmet Taşdemir öldü

Erzurum'da 1942'de doğan Hikmet Taşdemir, gençlik yıllarını fabrika ve hastane çalışanı olarak geçirdi.

#4
Foto - Yeşilçam'ın ‘Gaddar Kerim’i’ Hikmet Taşdemir öldü

Yılmaz Güney ile tanıştıktan sonra sinemaya adımını atan Taşdemir, 1971 yapımı "Baba" filminde rol aldı. Taşdemir, kariyeri boyunca 100'ün üzerinde filmde oynarken en çok "Korkusuz Korkak" filminde Gaddar Kerim, "Umudumuz Şaban" filmindeki Mardinli Arif ve "Tatar Ramazan" filmindeki Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazındı.

Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı!
Gündem

Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 Ocak Cuma günü başlamak üzere hafta sonunu da kapsayan yeni bir kar yağışı uyarısı yapıldı...
İtalyan IVECO'dan şaşırtan Türkiye hamlesi! 'Yakında göreceksiniz' diyerek duyurdular
Ekonomi

İtalyan IVECO'dan şaşırtan Türkiye hamlesi! 'Yakında göreceksiniz' diyerek duyurdular

IVECO BUS Asya ve Pasifik Bölgesi Ticari Operasyonlar Direktörü Marco Franza, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Hamas'tan ateşkes açıklaması!
Gündem

Hamas'tan ateşkes açıklaması!

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hakkında açılan soykırım davasında Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) ateşkes kararı al..
Malatya depremi öncü mü artçı mı? Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama!
Gündem

Malatya depremi öncü mü artçı mı? Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama!

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremi değerlendirdi.
İngiltere'nin kukla Başbakanı Sunak Filistin destekçilerine 'aptallar' dedi
Dünya

İngiltere'nin kukla Başbakanı Sunak Filistin destekçilerine 'aptallar' dedi

Katil İsrail'e verdiği destek nedeniyle tepkilerin hedefi olan İngiltere Başbakanı Sunak, Filistin sloganları atan duyarlı insanlara 'aptall..
İstanbul'a aday mısın aday gibi misin? Zoraki İBB adayı İP'li Buğra'dan İmamoğlu açıklaması
Siyaset

İstanbul'a aday mısın aday gibi misin? Zoraki İBB adayı İP'li Buğra'dan İmamoğlu açıklaması

İYİ Parti'nin zoraki İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir soruya cevap verdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23