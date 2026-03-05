Yeşilay'ın 106. kuruluş yıldönümünde ilk ders zili bağımsız bir gelecek için çaldı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıklara karşı verdiği mücadelede önleyici faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Yeşilay’ın 106. kuruluş yıldönümünde, Türkiye genelinde hayata geçirilen “İlk Dersim Yeşilay” etkinliği, 5 Mart 2026 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmî ve özel okullarda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 17 milyon 956 bin 523 öğrenci, ilk ders saatinde Yeşilay’ın çalışmaları ve bağımlılıklarla mücadelenin önemine dair bilgilendirildi.