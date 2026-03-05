  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Yeşilay'ın 106. kuruluş yıldönümünde ilk ders zili bağımsız bir gelecek için çaldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeşilay'ın 106. kuruluş yıldönümünde ilk ders zili bağımsız bir gelecek için çaldı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıklara karşı verdiği mücadelede önleyici faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Yeşilay’ın 106. kuruluş yıldönümünde, Türkiye genelinde hayata geçirilen “İlk Dersim Yeşilay” etkinliği, 5 Mart 2026 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmî ve özel okullarda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 17 milyon 956 bin 523 öğrenci, ilk ders saatinde Yeşilay’ın çalışmaları ve bağımlılıklarla mücadelenin önemine dair bilgilendirildi.

#1
Foto - Yeşilay'ın 106. kuruluş yıldönümünde ilk ders zili bağımsız bir gelecek için çaldı

Her yıl 1–7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası çerçevesinde düzenlenen programla, öğrencilerin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarının desteklenmesi ve bağımlılıklara karşı farkındalıklarının artırılması hedeflendi. ÖRNEK UYGULAMA ÜSKÜDAR’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Programın örnek uygulaması, İstanbul’da bulunan Üsküdar İlkokulu’nda Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan’ın katılımıyla gerçekleşti.

#2
Foto - Yeşilay'ın 106. kuruluş yıldönümünde ilk ders zili bağımsız bir gelecek için çaldı

Okul girişlerinde kurulan stantta gönüllüler ve maskotlar öğrencileri karşıladı. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerle çocuklar Yeşilay’ı yakından tanıma fırsatı buldu. Teneffüs saatinde okul bahçesinde maskotlarla çeşitli etkinlikler düzenlendi, okul hoparlörlerinden Yeşilay şarkıları çalındı. Öğrencilere Yeşilay’ın çocuk dergisi Mavi Kırlangıç ile bileklik dağıtıldı.

#3
Foto - Yeşilay'ın 106. kuruluş yıldönümünde ilk ders zili bağımsız bir gelecek için çaldı

Konferans salonunda anaokulu ile 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik Yeşilay Çocuk Müzikali sahnelendi. Programın devamında maskotlar öğrencilerle vakit geçirdi, hatıra fotoğrafları çekildi. Etkinlik kapsamında ayrıca Yeşilay Tanıtım Videosu izletilirken “Yeşilay’ı Tanıyalım” oturumu gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarına yönelik Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı (TBM) etkinlikleri de uygulandı.

