"BÖLGEDEKİ SORUNLARIMIZI KENDİMİZİN ÇÖZECEĞİ BİRLİKTELİKLER ARIYORUZ" Dünyanın artık 2 ya da 3 kutuplu değil, çok merkezli bir yapıya evrildiğini belirten Oktay, Türkiye'nin uzun süredir "bölgesel sahiplenme" ilkesini savunduğunu söyledi. Dışarıdan müdahale eden aktörlerin sorunları çözmek yerine daha büyük krizler bırakarak ayrıldığını öne süren Oktay, dünyanın en sıkıntılı coğrafyasının Orta Doğu olduğunu ve buradaki sorunların temelinde İsrail'in bulunduğunu savundu. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında hayata geçirilen Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın amacını anlatan Oktay, şöyle konuştu: "Bizim buradaki arayışımız, bölgedeki kendi sorunlarımızı kendimizin çözeceği birliktelikler; yani güven temelli ittifakların oluşturulması. Mekke Ortak Savunma Anlaşması bu anlamda Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye ile başlayan, 'En azından birbirimize güvenmeye başlayalım' yaklaşımıdır. Bunu tersinden okursanız, birbirinin çıkarlarına saldırmazlık paktıdır. Doğrudan okursanız, herhangi bir ülkeye olabilecek saldırıya üçünün birden karşılık vermesi anlamında bir ittifaktır. "Ardından Katar ile de ikili savunma anlaşması imzalandığını hatırlatan Oktay, Türkiye'nin Katar'da halihazırda askeri üsleri bulunduğunu ve yeni anlaşmayla iş birliğinin daha sistematik bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Mekke İttifakı'nın genişlemeye açık olduğunu vurgulayan Oktay, anlaşmanın herhangi bir ülkeye ya da yapıya karşı değil, tamamen bölgenin güvenliğine dönük savunma odaklı bir girişim olduğunu kaydetti.