2022-06-18 09:46:02 Yer: Manisa... Çöle benzediği için dizi çekiliyordu, son hali görenleri şaşırttı!
Manisa'nın Akhisar ilçesinde rüzgar erozyonuyla çöle dönen ve uluslararası yapımların çekimlerine sahne olan Sazoba Mahallesi, 145 hektar arazide uygulanan başarılı bir ağaçlandırma projesiyle çölleşmeye karşı verilen mücadele sonrası adeta vahaya dönüştü. Mahalle yakınlarından geçen Kum Çayı'nın havzasından rüzgarla taşınan kumun tarım arazilerini kaplaması ve kum tepeleri oluşturması üzerine Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaettin Taysun tarafından yapılan bilimsel çalışmayla bölgedeki çölleşme kamuoyuna duyuruldu. "Taysun Çölü" adı verilen bölge, 1992'de ABD yapımı dizi "Genç Indiana Jones'un Çöl Fedaileri" bölümünün çekimlerine ev sahipliği yaptı.