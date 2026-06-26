Rüşvet soruşturması: Eski First Lady hiçbir tereddüt göstermeden kabul etti... 7 yıl hapis cezası 

Tarafların katılma zorunluluğunun bulunmadığı Seul Yüksek Mahkemesindeki duruşma cuma günü başladı. Yargılama süreci, Yüksek Mahkemenin Roh Soh-yeong'a verilmesine hükmedilen rekor seviyedeki tazminat kararını kısmen bozmasının ardından yapılan arabuluculuk görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine yeniden başlatıldı. Dava konusu meblağların büyüklüğü, Samsung Group'un ardından ülkenin en büyük ikinci holdingi olan SK Group'un ortaklık yapısı üzerindeki olası etkileri ve başkanın siyasi nüfuza sahip eşinin geçmişi nedeniyle kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor. Mahkemenin, Chey Tae-won'un çatı şirket SK Inc bünyesindeki hisselerinin evlilik birliği içinde edinilmiş ortak mal varlığı sayılıp sayılmayacağını yeniden değerlendirecek olması, davanın holdingin kontrolü üzerindeki etkisini artırıyor. SK bünyesindeki şirketlerin hisse değerleri, grup bünyesindeki çip üreticisi SK Hynix'in yapay zeka hizmetlerine yönelik talep artışıyla birlikte ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın ana tedarikçilerinden biri haline gelmesiyle yükseldi. Perşembe günkü borsa kapanışı itibarıyla, SK Hynix hisseleri yılbaşından bu yana dört kattan fazla değer kazanırken, SK Inc hisselerinin değeri de üç kattan fazla artış gösterdi. Yüksek Mahkeme ekim ayında, 2 milyar won değerindeki nafaka kararını onaylamış ancak mal paylaşımı yönünden davayı Seul Yüksek Mahkemesine geri göndermişti. Kararda, Roh Soh-yeong'un, eski cumhurbaşkanı olan babası Roh Tae-woo tarafından sağlanan ve "görevdeyken rüşvet yoluyla biriktirilmiş olması muhtemel" fonlara dayanarak ortak varlıklarda hak iddia edemeyeceğine hükmedilmişti. 1988-1993 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Roh Tae-woo, rüşvet almaktan hüküm giymiş ve bu karar 1997 yılında kesinleşmişti. Seul Yüksek Mahkemesi daha önceki kararında Chey Tae-won'un Roh Soh-yeong'a 1,38 trilyon won (yaklaşık 891 milyon dolar) ödemesine hükmetmişti. İlk derece mahkemesi ise mal paylaşımı kapsamında 66,5 milyar won ödenmesini kararlaştırmıştı. Güney Kore siyasetini sarsan süreç, dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'ün 3 Aralık 2024'te, muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürerek sıkıyönetim ilan etmesiyle başladı. Ulusal Meclisin sıkıyönetim kararını kaldıran bir oylama yapması üzerine Yoon geri adım atmak zorunda kalmıştı. Bu gelişmenin ardından Ulusal Meclis, 14 Aralık 2024'te yaptığı oylama ile Yoon Suk-yeol'ün azlini talep etti ve cumhurbaşkanını geçici olarak görevden uzaklaştırdı. Anayasa Mahkemesi de 4 Nisan 2025'te meclisin azil talebini haklı bularak Yoon'un görevden alınmasını resmen onayladı. Görevden azledilme sürecinin tamamlanmasının ardından ülkede düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini, ana muhalefetteki Demokratik Partinin adayı Lee Jae-myung kazandı. Lee, 4 Haziran 2025'te parlamentoda yemin ederek resmi olarak cumhurbaşkanlığı görevine başladı.