Rüşvet soruşturması: Eski First Lady hiçbir tereddüt göstermeden kabul etti... 7 yıl hapis cezası 

Başyargıç ayrıca, "Sıradan insanların yaşamları boyunca neredeyse hiç karşılaşamayacağı bu rüşvetleri hiçbir tereddüt göstermeden kabul etmiştir" dedi. Mahkeme kayıtlarına göre rüşvet olarak verilen eşyalar arasında Van Cleef & Arpels marka kolye, Tiffany marka broş ve Graff marka bir çift küpe gibi değerli mücevherler yer alıyor. Başyargıç, Kim'e ayrıca bir altın kaplumbağa, bir Dior el çantası, 39 milyon won (yaklaşık 25 bin 349,86 dolar) değerinde Vacheron Constantin marka saat ve 140 milyon won değerinde bir tablo verildiğini aktardı. Eski first lady'nin eylemlerinin kamu atamalarının tarafsızlığına yönelik halkın güvenini ciddi şekilde zedelediğini vurgulayan başyargıç, rüşvet veren tarafları da detaylandırdı. Kararda, rüşvet verenler arasında damadı için hükümet pozisyonu arayan bir inşaat şirketi sahibi, üst düzey yetkililerle ilişkilerini genişletmek isteyen bir rahip, özel bir üniversitenin eski rektörü ve cumhurbaşkanlığı güvenlik ekibine ürün tedarik etmek isteyen bir robotik köpek perakendecisi şirketinin yöneticisi olduğu bilgisi yer aldı. Seul Merkez Bölge Mahkemesi, hapis cezasının yanı sıra Kim Keon-hee'ye 64,8 milyon won para cezası verdi ve rüşvet olarak verilen eşyaların bulunması halinde müsadere edilmesine hükmetti. Kim Keon-hee hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Kim'in avukatı gazetecilere yaptığı açıklamada, hakimi müvekkili aleyhindeki kanıtları abartmakla suçlayarak karara itiraz edeceklerini ve temyize gideceklerini bildirdi. Eski first lady, hisse senedi manipülasyonu ve Güney Kore Birleşme Kilisesi'nden rüşvet almak suçlamalarından suçlu bulunarak nisan ayında çarptırıldığı dört yıllık hapis cezası nedeniyle halihazırda cezaevinde. Kim'in eşi eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ise 2024 yılındaki kısa süreli sıkıyönetim uygulamasıyla bağlantılı olarak bir ayaklanmayı planlamak suçundan şubat ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Öte yandan Güney Kore'de bir temyiz mahkemesi, SK Group Yönetim Kurulu Başkanı Chey Tae-won ile eski bir devlet başkanının kızı olan Roh Soh-yeong arasındaki boşanma davasını yeniden görmeye başladı. Yapay zeka çiplerine yönelik talep patlaması nedeniyle artan servetlerin mercek altına alındığı bir dönemde, ülkenin gündemini meşgul eden bu hukuki uyuşmazlık yeniden açılmış oldu.