Yeni varyantla ilgili flaş açıklama! XBB.1.5 paniği mi yaşanacak?

Varyantın Türkiye'de görülüp görülmediğime ilişkin soruya yanıt veren Prof. Dr. Özlem Altuntaş Aydın, “Global bir dünyada yaşıyoruz virüs sınır tanımıyor, virüsler her yerde. Alt analiz yapılmadığı, covid tanısı konulmadığı müddetçe bu varyantın olup olmadığı konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. Bütün virüslerde uymamız gereken kurallara yine burada da uyacağız. Maske, mesafe, hijyene uyacağız, tabi ki artış olabilir. ABD’de görülüyorsa bizde de aynısı görülecek ama uyacağımız kurallar belli, mutlaka aşı olmak gerekiyor. Aşıdan, antikordan kaçıyor, aşı olmamıza gerek yok gibi bir düşünce son derece yanlış olur. Mutlaka hücresel immüniteyi de aktive etmek adına aşı olmak gerekiyor. Kış dönemleri kapalı alanlarda geçirilen dönemler aslında o yüzden bu dönemde bütün üst solunum yolu enfeksiyonları, viral enfeksiyonlar artıyor.