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Yeni Parti'nin ismi değişiyor: Kulislerde konuşulan iki seçenek ortaya çıktı

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Yeni Parti'nin ismi değişiyor: Kulislerde konuşulan iki seçenek ortaya çıktı

Gazeteci Sinan Burhan, CHP'den ayrılarak YENİ PARTİ'yi kuran Özgür Özel'in isimi değişikliği için hazırlandığını söyledi.

#1
Foto - Yeni Parti'nin ismi değişiyor: Kulislerde konuşulan iki seçenek ortaya çıktı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Yenilik Partisi ile isim benzerliği bulunduğu gerekçesiyle YENİ Parti'ye isim değişikliği yönünde tebligat göndermesinin ardından partinin kullanacağı yeni isim gündeme geldi.

#2
Foto - Yeni Parti'nin ismi değişiyor: Kulislerde konuşulan iki seçenek ortaya çıktı

Tebligatta, YENİ Parti'nin adının ve kısa adının diğer siyasi partilerle karışıklığa yol açmayacak şekilde değiştirilmesi ve sonucun 30 gün içerisinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi istendi. Aksi durumda konunun Anayasa Mahkemesi'ne taşınabileceği belirtildi.

#3
Foto - Yeni Parti'nin ismi değişiyor: Kulislerde konuşulan iki seçenek ortaya çıktı

İsim tartışmasının ardından yeni seçenekler de gündeme geldi. Sinan Burhan, TV100 yayınında yaptığı açıklamada, YENİ Parti'nin yeni isim konusunda “Milletin Yeni Partisi” ile “Türkiye'nin Yeni Partisi” seçenekleri üzerinde değerlendirme yaptığını öne sürdü.

#4
Foto - Yeni Parti'nin ismi değişiyor: Kulislerde konuşulan iki seçenek ortaya çıktı

Burhan, “Yeni Parti'nin birinci tercihi Milletin Yeni Partisi, ikinci tercihi Türkiye'nin Yeni Partisi. İki isim üzerinde gidip geliyorlar. Birinci öneri Milletin Yeni Partisi. Yeni Parti'nin ismini ilk kez burada duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Yeni Parti'nin ismi değişiyor: Kulislerde konuşulan iki seçenek ortaya çıktı

Öte yandan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de parti ismine ilişkin tartışmalar hakkında dün açıklama yapmıştı. Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın değerlendirmesinin ardından sürecin Anayasa Mahkemesi'ne taşınması halinde çıkacak karara göre hareket edeceklerini söylemiş, isimde benzerlik olduğuna karar verilmesi durumunda da “küçük bir değişiklikle” yola devam edebileceklerini belirtmişti. Özel, parti isminin kamuoyunda benimsendiğini savunarak, “Yeni Parti'nin adını millet koydu. Milletin koyduğu ismi kimseye değiştirtmeyiz” ifadelerini kullanmış ve parti yönetiminin isim ve logonun başka bir partiyle karışmadığı yönünde anayasa hukukçularından görüş aldığını açıklamıştı.

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Yorumlar

Yavuz 1517

En yeni parti, bizim parti dese ne olacak ki.
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