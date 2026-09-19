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SMASH 300 havada ve karada göz açtırmıyor! Denizlerin yeni avcısında ASELSAN imzası Gemini’den 3 şirkete izinsiz erişim: Google, yapay zekayı durduramadı ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi Dev derbi öncesi Trabzon'da yağış alarmı! Hayat durma noktasına geldi: Maç saati için uyarı yapıldı Trabzonspor dünya yıldızına doymuyor! Fabinho ve Salah’tan sonra onu da şehre getirdiler Yargıtay, noktayı koydu! O kadınlar artık nafaka alamayacak Yüzsüzler yüzlerini gizliyor! Masaj salonu görünümlü FUHUŞ MERKEZİ! “Uçaklar inemez” diyenlere tarihi kapak! İstanbul Havalimanı’nda 4. pist tüm ezberleri bozdu Trafik, temizlik ve atığa tek elden takip dönemi! Akıllı şehir eylem planı devrede
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SMASH 300 havada ve karada göz açtırmıyor! Denizlerin yeni avcısında ASELSAN imzası

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SMASH 300 havada ve karada göz açtırmıyor! Denizlerin yeni avcısında ASELSAN imzası

Milli savunma sanayimizin gururlarından ASELSAN, uzaktan komutalı silah sistemlerine de imza atıyor. ASELSAN’ın SMASH Uzaktan Komutalı Stabilize Deniz Silah Sistemleri Ürün Ailesi'nin yeni üyesi SMASH 300, yapay zeka desteği ve ATOM Akıllı Mühimmat Entegrasyonu ile su üstü tehditlerinin yanında mini ve mikro İHA'lara karşı etkin çözüm sunacak. SMASH 300 ön prototipi ile yapılan atış testinde kara ve hava hedeflerine karşı etkinliğini ortaya koydu.

#1
Foto - SMASH 300 havada ve karada göz açtırmıyor! Denizlerin yeni avcısında ASELSAN imzası

ASELSAN'ın 18 ülkeye teslimatını yaptığı SMASH Uzaktan Komutalı Stabilize Deniz Silah Sistemleri Ürün Ailesi’ne güncel tehditlere karşı etkinlik sağlayacak yeni bir ürün katılıyor.

#2
Foto - SMASH 300 havada ve karada göz açtırmıyor! Denizlerin yeni avcısında ASELSAN imzası

ASELSAN, silah sistemleri alanındaki tecrübesi ve sahip olduğu teknolojik kabiliyetlerle farklı platformlara caydırıcılık kazandıran uzaktan komutalı silah sistemlerine imza atıyor.

#3
Foto - SMASH 300 havada ve karada göz açtırmıyor! Denizlerin yeni avcısında ASELSAN imzası

2006 yılında kullanıma sunulan SMASH Uzaktan Komutalı Stabilize Deniz Silah Sistemleri Ürün Ailesi kapsamında bugüne kadar 4 farklı çözüm geliştirildi. 18 farklı ülkeye 560'tan fazla teslimat yapan ASELSAN, bu alanda global pazarda yüzde 10'luk paya ulaştı.

#4
Foto - SMASH 300 havada ve karada göz açtırmıyor! Denizlerin yeni avcısında ASELSAN imzası

ASELSAN, kullanıcılardan gelen geri bildirimler, güncel ihtiyaçlar ve yeni teknolojilerle sistemin genelinde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yaparak ortaya SMASH 300'ü çıkardı.

#5
Foto - SMASH 300 havada ve karada göz açtırmıyor! Denizlerin yeni avcısında ASELSAN imzası

SMASH 300, yapay zeka desteği ve ATOM Akıllı Mühimmat Entegrasyonu ile su üstü tehditlerinin yanında mini ve mikro İHA'lara karşı etkin çözüm sunacak.

#6
Foto - SMASH 300 havada ve karada göz açtırmıyor! Denizlerin yeni avcısında ASELSAN imzası

Sistemin sahip olduğu yetenekler SMASH 300 ön prototipi ile Konya Karapınar'da yapılan atış testinde sergilendi. SMASH 300, kara ve mini dronlardan oluşan tekli ve çoklu hava hedeflerine karşı etkinliğini gösterdi.

#7
Foto - SMASH 300 havada ve karada göz açtırmıyor! Denizlerin yeni avcısında ASELSAN imzası

KAZANILAN YENİ YETENEKLER SMASH 300'ün farklı platformların ve son kullanıcıların değişen harekat ihtiyaçlarına cevap veren güçlü ve yenilikçi bir çözüm olması hedefleniyor.

#8
Foto - SMASH 300 havada ve karada göz açtırmıyor! Denizlerin yeni avcısında ASELSAN imzası

ASELSAN, proje kapsamında, parçacıklı mühimmatla farklı sistemlerde yakalanan başarıyı SMASH'a aktarıyor. Bu sayede günümüzde önemli bir tehdit oluşturan mini ve mikro İHA'lara karşı deniz platformlarına önemli bir yetenek kazandırılıyor. Namlu desteği sayesinde SMASH ile ATOM akıllı mühimmat entegrasyonu mümkün hale geliyor.

#9
Foto - SMASH 300 havada ve karada göz açtırmıyor! Denizlerin yeni avcısında ASELSAN imzası

Yapay zeka desteği ise çoklu hedef tespit ve takibi, nesne sınıflandırma, değişken hedef boyutlarına uyumu mümkün hale getiriyor.

#10
Foto - SMASH 300 havada ve karada göz açtırmıyor! Denizlerin yeni avcısında ASELSAN imzası

Yeni tasarımla elektro optik hedef tespit ve gözetleme kabiliyetleri de artırıldı. Termal kamera, TV kamera ve lazer mesafe ölçerde iyileştirmelere gidildi.

#11
Foto - SMASH 300 havada ve karada göz açtırmıyor! Denizlerin yeni avcısında ASELSAN imzası

SMASH 300'de mühimmat kapasitesi ailenin diğer ürünlerine kıyasla arttı.

#12
Foto - SMASH 300 havada ve karada göz açtırmıyor! Denizlerin yeni avcısında ASELSAN imzası

ASELSAN, proje ile başta Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Kuvvetleri Komutanlıkları olmak üzere deniz platformlarının savunma gücünü yerli ve milli teknolojilerle daha ileriye taşımayı amaçlıyor.

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Yorumlar

Emir Timur

Hep söylüyoruz söyleyeceğiz savunma sanayi firmaları güçlenmeli kredi akmalı beyinleri topla yap üniversite öğrencileri yetiştir teknik bilgi dost müttefik devletler ile ortak üretimler olmalı birlikten kuvvet doğar durmak yok yola devam Allah bizimle beraberdir
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