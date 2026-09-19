SMASH 300 havada ve karada göz açtırmıyor! Denizlerin yeni avcısında ASELSAN imzası
Milli savunma sanayimizin gururlarından ASELSAN, uzaktan komutalı silah sistemlerine de imza atıyor. ASELSAN’ın SMASH Uzaktan Komutalı Stabilize Deniz Silah Sistemleri Ürün Ailesi'nin yeni üyesi SMASH 300, yapay zeka desteği ve ATOM Akıllı Mühimmat Entegrasyonu ile su üstü tehditlerinin yanında mini ve mikro İHA'lara karşı etkin çözüm sunacak. SMASH 300 ön prototipi ile yapılan atış testinde kara ve hava hedeflerine karşı etkinliğini ortaya koydu.