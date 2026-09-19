Milyonlarca lira harcanacak: Doğu ilimizde petrol için yerin altına iniliyor
Birçok ilimizde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Doğu ilimizden herkesi heyecanlandıran haber geldi. İşte detaylar...
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Birçok ilimizde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Doğu ilimizden herkesi heyecanlandıran haber geldi. İşte detaylar...
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Siirt’in Pervari ilçesi Ekindüzü köyü Mevkiinde bulunan AR/TPO/K/M47-c1,c2 No'lu arama ruhsatında 1 adet lokasyon alanında, Türkiye Petrolleri AO (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından petrol arama sondajı projesi planlanıyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Ekindüzü-1 tespit kuyusunun 16 milyon liraya malolması hesaplanıyor. Proje ile sahada ham petrol rezervi olup olmadığı ve varsa miktarının ne kadar olduğu tespit edilecek.
Döner (Rotary) Sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması kapsamında üretim değil, sadece tespit yapılacak.
Ham Petrolün Rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verilecek.
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