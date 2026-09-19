  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sağlık Bakanlığı uyarıyor! Şeker tüketiminde altın gibi kurallar 11. kez Avrupa'nın en iyisi seçildi: THY’ye 8 dalda ödül Giorgos Aifantis: Türkiye'ye karşı koyamayız eğer böyle devam ederse toprak kaybedeceğiz Türkiye, AB’yi ezdi geçti! ‘Hayvancılık bitmiş’ diyen fondaşlara en güzel cevap Yeni Parti'nin ismi değişiyor: Kulislerde konuşulan iki seçenek ortaya çıktı Milyonlarca lira harcanacak: Doğu ilimizde petrol için yerin altına iniliyor SMASH 300 havada ve karada göz açtırmıyor! Denizlerin yeni avcısında ASELSAN imzası Gemini’den 3 şirkete izinsiz erişim: Google, yapay zekayı durduramadı ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi Dev derbi öncesi Trabzon'da yağış alarmı! Hayat durma noktasına geldi: Maç saati için uyarı yapıldı
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Milyonlarca lira harcanacak: Doğu ilimizde petrol için yerin altına iniliyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyonlarca lira harcanacak: Doğu ilimizde petrol için yerin altına iniliyor

Birçok ilimizde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Doğu ilimizden herkesi heyecanlandıran haber geldi. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Milyonlarca lira harcanacak: Doğu ilimizde petrol için yerin altına iniliyor

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Siirt’in Pervari ilçesi Ekindüzü köyü Mevkiinde bulunan AR/TPO/K/M47-c1,c2 No'lu arama ruhsatında 1 adet lokasyon alanında, Türkiye Petrolleri AO (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından petrol arama sondajı projesi planlanıyor.

#2
Foto - Milyonlarca lira harcanacak: Doğu ilimizde petrol için yerin altına iniliyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Ekindüzü-1 tespit kuyusunun 16 milyon liraya malolması hesaplanıyor. Proje ile sahada ham petrol rezervi olup olmadığı ve varsa miktarının ne kadar olduğu tespit edilecek.

#3
Foto - Milyonlarca lira harcanacak: Doğu ilimizde petrol için yerin altına iniliyor

Döner (Rotary) Sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması kapsamında üretim değil, sadece tespit yapılacak.

#4
Foto - Milyonlarca lira harcanacak: Doğu ilimizde petrol için yerin altına iniliyor

Ham Petrolün Rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Çin anlaştı: Uçaklar peş peşe havalanacak
Gündem

Türkiye ve Çin anlaştı: Uçaklar peş peşe havalanacak

Türk Hava Yolları (THY) ile Çin’in bayrak taşıyıcı hava yolu markası Air China arasında yapılan anlaşma büyütüldü. 6 yeni destinasyon devrey..
CHP’de koltuk yarışı hızlandı: Kılıçdaroğlu'na 6 rakip çıktı
Gündem

CHP’de koltuk yarışı hızlandı: Kılıçdaroğlu'na 6 rakip çıktı

Nisan 2027’de yapılması planlanan CHP’nin büyük kurultayı öncesi koltuk yarışı hareketlendi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti için..
Bakan Şimşek açıkladı: Mesai saatleri değişiyor! Esnek çalışma modeli geliyor
Ekonomi

Bakan Şimşek açıkladı: Mesai saatleri değişiyor! Esnek çalışma modeli geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnek çalışma modeline ilişkin önemli ifadeler kullandı.
Yılmaz Özdil Özgür Özel ve ekibini fena bombaladı: 2 ayda muhallebi oldular!
Gündem

Yılmaz Özdil Özgür Özel ve ekibini fena bombaladı: 2 ayda muhallebi oldular!

Özgür Özel liderliğinde 24 Temmuz’da kurulan Yeni Parti’nin isim tartışması büyürken Yılmaz Özdil’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Parti yö..
Mahkemede söylediği sözler kan dondurdu
Yerel

Mahkemede söylediği sözler kan dondurdu

Kayseri’de iş adamı Mustafa Yerli’nin öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde büyük bir gerginlikl..
Kozinoğlu’nu Pana’cılar mı öldürdü? FETÖ’nün Kozinoğlu husumetinin arkasında ne vardı?
Gündem

Kozinoğlu’nu Pana’cılar mı öldürdü? FETÖ’nün Kozinoğlu husumetinin arkasında ne vardı?

Akit yazarı Zekeriya Say, Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmanın Kurtlar Vadisi Pusu’ya uzanmasının ardınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23