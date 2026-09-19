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Giorgos Aifantis: Türkiye'ye karşı koyamayız eğer böyle devam ederse toprak kaybedeceğiz

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Giorgos Aifantis: Türkiye'ye karşı koyamayız eğer böyle devam ederse toprak kaybedeceğiz

Emekli Yunan Büyükelçi ve kıdemli diplomat Giorgos Aifantis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

#1
Foto - Giorgos Aifantis: Türkiye'ye karşı koyamayız eğer böyle devam ederse toprak kaybedeceğiz

Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre, Giorgos Aifantis, Türkiye'ye karşı mevcut politikalarla karşı koyulamayacağını, Atina'nın strateji değiştirmesi gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Giorgos Aifantis: Türkiye'ye karşı koyamayız eğer böyle devam ederse toprak kaybedeceğiz

Aifantis yaptığı açıklamada, "Yunan ordusu mevcut dizilimle, bu liderlerle Türk ordusuna etkin şekilde karşı koyamaz. Karşı taraftaki adamlar kararlı, ne istediklerini biliyorlar ve almaya kararlılar. Biz ise biri müdahale etsin diye zaman kazanmak istiyoruz. Yunanistan panik içinde Macron’a koşuyor.

#3
Foto - Giorgos Aifantis: Türkiye'ye karşı koyamayız eğer böyle devam ederse toprak kaybedeceğiz

Üstün olan taraf Türkiye olacaktır; sahada üstünlük sağlayamazsak toprak kaybedeceğiz. Erdoğan’ın önünde eğilenler şimdi kabadayılık yapıyorlar. Bunlar korkak insanlar.

#4
Foto - Giorgos Aifantis: Türkiye'ye karşı koyamayız eğer böyle devam ederse toprak kaybedeceğiz

Tıpkı (Yunan cuntası mensubu) İoannidis gibi. Türk-Yunan savaşından korktu. Üstünlük bizdeydi. Ne yaptık? Hiçbir şey. Çünkü onlardan korkuyorduk.

#5
Foto - Giorgos Aifantis: Türkiye'ye karşı koyamayız eğer böyle devam ederse toprak kaybedeceğiz

Erdoğan diplomaside ezici güce sahip. Yunanistan yalnızlaştırıldı, hiç kimse endişelerimizi dikkate almıyor. NATO müttefiklerimiz ve AB ortaklarımız Türkiye ile güçlü savunma sanayii ortaklıkları geliştirdi. Ortak çıkarları gözetip kriz anında bunları Yunanistan’ın haklarının önüne koyacaklar" dedi.

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Yorumlar

Yavuz 1517

Akıllı adamın hali bir başka oluyor. Gelmekte olanı net bir şekilde görüyorlar.
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