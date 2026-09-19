Giorgos Aifantis: Türkiye'ye karşı koyamayız eğer böyle devam ederse toprak kaybedeceğiz
Emekli Yunan Büyükelçi ve kıdemli diplomat Giorgos Aifantis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Emekli Yunan Büyükelçi ve kıdemli diplomat Giorgos Aifantis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre, Giorgos Aifantis, Türkiye'ye karşı mevcut politikalarla karşı koyulamayacağını, Atina'nın strateji değiştirmesi gerektiğini söyledi.
Aifantis yaptığı açıklamada, "Yunan ordusu mevcut dizilimle, bu liderlerle Türk ordusuna etkin şekilde karşı koyamaz. Karşı taraftaki adamlar kararlı, ne istediklerini biliyorlar ve almaya kararlılar. Biz ise biri müdahale etsin diye zaman kazanmak istiyoruz. Yunanistan panik içinde Macron’a koşuyor.
Üstün olan taraf Türkiye olacaktır; sahada üstünlük sağlayamazsak toprak kaybedeceğiz. Erdoğan’ın önünde eğilenler şimdi kabadayılık yapıyorlar. Bunlar korkak insanlar.
Tıpkı (Yunan cuntası mensubu) İoannidis gibi. Türk-Yunan savaşından korktu. Üstünlük bizdeydi. Ne yaptık? Hiçbir şey. Çünkü onlardan korkuyorduk.
Erdoğan diplomaside ezici güce sahip. Yunanistan yalnızlaştırıldı, hiç kimse endişelerimizi dikkate almıyor. NATO müttefiklerimiz ve AB ortaklarımız Türkiye ile güçlü savunma sanayii ortaklıkları geliştirdi. Ortak çıkarları gözetip kriz anında bunları Yunanistan’ın haklarının önüne koyacaklar" dedi.
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