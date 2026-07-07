  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kuru meyvenin 6 aylık katkısı: 752 milyon dolar gelir sağladık Dünyanın bayıldığı bu süper meyve, Türk çiftçisinin yeni ‘kırmızı altın’ı oldu Savunma sanayimiz gözlerini kamaştırdı: “Türkler en güçlü döneminde, ne yapıp edip işbirliği yapmalıyız” ASELSAN'dan 'Roadguard' kararı: Ankara'da sahaya sürüp çalıştırdılar Sakarya'da dev gemiyi kurtarma operasyonu Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Şimdi de depozitolu ambalaj fırsatçılığı Kardan duvarı gören şaşırıyor! Temmuz ortasına karla savaş! Hemen harekete geçildi! İsrail’in alçakça iftiralarına karşı Türkiye’den jet hamle Aşırı sıcaklar onu da vurdu! Kahve tiryakileri için kötü haber Yılmaz Özdil’den çok ama çok konuşulacak CHP cevabı: “Defol git AK Partili köpek” dediler
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Savunma sanayimiz gözlerini kamaştırdı: "Türkler en güçlü döneminde, ne yapıp edip işbirliği yapmalıyız"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Savunma sanayimiz gözlerini kamaştırdı: “Türkler en güçlü döneminde, ne yapıp edip işbirliği yapmalıyız”

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda konuşan Avustralya Savunma Sanayii Bakanı Pat Conroy, Türkiye ile Avustralya arasındaki ilişkilerin tarihinin en güçlü döneminde olduğunu belirtti. Türk savunma sanayisinin hızlı büyümesinin ve hükümetin bu alana yaptığı yatırımların yeni iş birliği fırsatları doğurduğunu ifade eden Conroy, NATO müttefikleriyle savunma altyapısını güçlendirmek adına ortak çalışmaya açık olduklarını kaydetti.

#1
Foto - Savunma sanayimiz gözlerini kamaştırdı: "Türkler en güçlü döneminde, ne yapıp edip işbirliği yapmalıyız"

Bakan Conroy, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününde düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda (NSDIF26), soruları cevapladı. Conroy, iki ülke ilişkilerine değinerek, "Türkiye ile Avustralya arasındaki ilişkiler tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor." dedi.

#2
Foto - Savunma sanayimiz gözlerini kamaştırdı: "Türkler en güçlü döneminde, ne yapıp edip işbirliği yapmalıyız"

Türkiye'nin "sıcak misafirperverliğinden çok etkilendiklerini" vurgulayan Conroy, "Savunma Sanayii Forumu'nun NATO Liderler Zirvesi ile birlikte düzenlenmesini çok olumlu bir adım olarak görüyorum. NATO'nun şu anda üzerinde çalıştığı temel konulardan biri savunma sanayii altyapısını nasıl güçlendireceğimizdir." diye konuştu. Conroy, pek çok ülkenin savunma harcamalarını artırdığına ancak buna paralel üretim kapasitesinin de artırılması gerektiğine dikkati çekti.

#3
Foto - Savunma sanayimiz gözlerini kamaştırdı: "Türkler en güçlü döneminde, ne yapıp edip işbirliği yapmalıyız"

Savunma sanayii alanında da önemli işbirliği fırsatları gördüğünü aktaran Conroy, "Türk savunma sanayisi büyüyor ve Türk hükümeti bu alana önemli yatırımlar yapıyor. Biz de NATO müttefikleriyle iş birliğine her zaman açığız." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Savunma sanayimiz gözlerini kamaştırdı: "Türkler en güçlü döneminde, ne yapıp edip işbirliği yapmalıyız"

Bakan Conroy ayrıca, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmasını desteklediklerini belirterek, bunun ikili ilişkilere önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İspanya hükümeti şaşkın! Sanchez’in eşine Ankara engeli
Dünya

İspanya hükümeti şaşkın! Sanchez’in eşine Ankara engeli

İspanya hükümeti, Başbakan Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez’in NATO Zirvesi için Ankara’ya gitme talebinin reddedilmesine tepki gösterdi...
Uyarılara aldırmadı! Hey gidi Karadeniz dedi, denize daldı! Dalgalar alıp götürdü
Gündem

Uyarılara aldırmadı! Hey gidi Karadeniz dedi, denize daldı! Dalgalar alıp götürdü

Zonguldak'ta denize girmenin yasak olduğu uyarısına rağmen kayalıklardan Karadeniz'e giren 33 yaşındaki Bayram Kahveci, dalgalara kapılarak ..
KKTC’de mide bulandıran skandal! 5 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup Güney Kıbrıs’a kaçtı
Gündem

KKTC’de mide bulandıran skandal! 5 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup Güney Kıbrıs’a kaçtı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 64 yaşındaki kişi, Güney Kıbrıs Rum Kesim..
NATO Zirvesi için geldi, soluğu İstanbul'da aldı
Gündem

NATO Zirvesi için geldi, soluğu İstanbul'da aldı

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı.

İki trafik kazasında korkunç son! 25 kişi hayatını kaybetti
Dünya

İki trafik kazasında korkunç son! 25 kişi hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen iki trafik kazasında 25 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Bu zalimliği tanımlayacak kelime yok! Meyve ağaçlarını bile söküp attılar
Dünya

Bu zalimliği tanımlayacak kelime yok! Meyve ağaçlarını bile söküp attılar

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Yaka’da birçok belde ve köye baskın düzenledi. Nablus’un güneyindeki Madama beldesinde İsrail askerlerin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23