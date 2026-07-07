Savunma sanayimiz gözlerini kamaştırdı: “Türkler en güçlü döneminde, ne yapıp edip işbirliği yapmalıyız”
Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda konuşan Avustralya Savunma Sanayii Bakanı Pat Conroy, Türkiye ile Avustralya arasındaki ilişkilerin tarihinin en güçlü döneminde olduğunu belirtti. Türk savunma sanayisinin hızlı büyümesinin ve hükümetin bu alana yaptığı yatırımların yeni iş birliği fırsatları doğurduğunu ifade eden Conroy, NATO müttefikleriyle savunma altyapısını güçlendirmek adına ortak çalışmaya açık olduklarını kaydetti.