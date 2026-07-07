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Sakarya'da dev gemiyi kurtarma operasyonu

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Sakarya'da dev gemiyi kurtarma operasyonu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisini yeniden yüzdürebilmek amacıyla kargo tahliye işlemlerine başlandı.

#1
Foto - Sakarya'da dev gemiyi kurtarma operasyonu

Hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz'e sürüklenerek Karasu'da karaya oturan Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli kuru yük gemisini kurtarmak için ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile kanunlar gözetilerek kurtarma operasyonu başlatıldı.

#2
Foto - Sakarya'da dev gemiyi kurtarma operasyonu

Bu kapsamda gemiye çıkan ekiplerin kontrollerinin ardından hangar kapakları açıldı, 300 ton yük taşıma kapasiteli "Bahri Reis-III" isimli gemi NINOVA'ya yanaştı.

#3
Foto - Sakarya'da dev gemiyi kurtarma operasyonu

Kurulan seyyar vinçle gemideki "Big Bag" denilen 1 tonluk korumalı paketler içindeki amonyum sülfat (toz gübre) nakliye gemisine yükleniyor. Gemideki toplam 1775 ton yükün 6 seferde Karasu Limanı'na taşınması planlanıyor.

#4
Foto - Sakarya'da dev gemiyi kurtarma operasyonu

Yük boşaltma ve taşıma işlemi tamamlandıktan sonra geminin, yüzer hale getirilmesi ve dalgıçların kontrollerinin ardından hasar tespit edilememesi durumunda açığa çekilmesi bekleniyor.

#5
Foto - Sakarya'da dev gemiyi kurtarma operasyonu

Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle 1 Mayıs'ta Karadeniz'de sürüklenerek Karasu ilçesinde karaya oturmuş, 1'i Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu 8 kişilik mürettebat, vargele sistemiyle kurtarılmıştı.

#6
Foto - Sakarya'da dev gemiyi kurtarma operasyonu

Gemiyi kurtarma planı kapsamında dalgıçlar tarafından 3 kez inceleme dalışı yapılmış, 8 Mayıs'ta denize olası sızıntının önlenmesi için geminin çevresine koruyucu yüzer bariyer çekilmişti.

#7
Foto - Sakarya'da dev gemiyi kurtarma operasyonu

Gemide kirleticilerden arındırma çalışması kapsamında yağ, yakıt ve sintinedeki maddeler tahliye edilmişti.

#8
Foto - Sakarya'da dev gemiyi kurtarma operasyonu

İşte bölgeden görüntüler...

#9
Foto - Sakarya'da dev gemiyi kurtarma operasyonu

İşte bölgeden görüntüler...

#10
Foto - Sakarya'da dev gemiyi kurtarma operasyonu

İşte bölgeden görüntüler...

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