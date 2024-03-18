2024-03-18 16:02:24 Yaz kış görsel şölen sunuyor
Tokat'ta bulunan Ocaklı Şelalesi turizme kazandırılmayı bekliyor.
Olaylı derbi sonrasında Ahmet Çakar’dan akılalmaz “suratı maskeli kişiler” iddiası! İstihbarat birimleri…
İki köpeği dağlardan buluyor, o satıyor! Kilosu 2500 TL’ye kadar çıkıyor! Bu işi yapan çok az kişi var
İşlevini duyunca ağzınız açık kalacak! Her gün bir bardak içmeden duramayacaksınız: İşte şifa arayanın çaresi olan karışım
Ayçiçek yağında büyük Ramazan indirimi! A101’de 1-2-4-5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları düştükçe düştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm Türkiye’ye duyurdu! O uygulama resmen kaldırılıyor! Tarih belli oldu
Emeklilere zam için müjde geldi! O isim, “Oran ve tarih belli” diyerek duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan her an bir son dakika açıklaması gelebilir
Tokat'ta bulunan Ocaklı Şelalesi turizme kazandırılmayı bekliyor.
Tokat’ın Pazar ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Ocaklı köyü sınırları içerisinde bulunan Ocaklı Şelalesi doğa severlerin ilgisini çekiyor.
Doğa yürüyüşleri, piknik yapma ve kamp gibi birçok aktiviteyi sunan şelale berrak akan suyuyla ziyaretçilerini adeta masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.
İlkbaharda suyu artan şelale yaklaşık 24 metre yükseklikten dökülüyor.
Görkemli bir manzaraya ev sahipliği yapan şelale özellikle yaz aylarında doğal bir klima etkisi sunuyor.
Ziyaretçiler de şelalenin çok güzel olduğunu belirtti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23