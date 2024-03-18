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Yaşam
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Yaz kış görsel şölen sunuyor

2024-03-18 16:02:24
Yaz kış görsel şölen sunuyor

Tokat'ta bulunan Ocaklı Şelalesi turizme kazandırılmayı bekliyor.

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Foto - Yaz kış görsel şölen sunuyor

Tokat’ın Pazar ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Ocaklı köyü sınırları içerisinde bulunan Ocaklı Şelalesi doğa severlerin ilgisini çekiyor.

#2
Foto - Yaz kış görsel şölen sunuyor

Doğa yürüyüşleri, piknik yapma ve kamp gibi birçok aktiviteyi sunan şelale berrak akan suyuyla ziyaretçilerini adeta masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.

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Foto - Yaz kış görsel şölen sunuyor

İlkbaharda suyu artan şelale yaklaşık 24 metre yükseklikten dökülüyor.

#4
Foto - Yaz kış görsel şölen sunuyor

Görkemli bir manzaraya ev sahipliği yapan şelale özellikle yaz aylarında doğal bir klima etkisi sunuyor.

#5
Foto - Yaz kış görsel şölen sunuyor

Ziyaretçiler de şelalenin çok güzel olduğunu belirtti.

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