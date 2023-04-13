Yavru balıklar herkesi şaşırttı

Beyşehir Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Sami Tan, AA muhabirine, her yıl üreme mevsimi olan nisan ayında on binlerce yavru balığın Taşköprü önüne akın ettiğini söyledi. Tan, "Burada akıntı olduğu için toplu olarak geliyorlar. Göl yüzeyinde yüzerek büyümeye çalışıyorlar. Güzel görüntüler oluşturuyorlar. İnsanlar da bu balıkları seyretmeye geliyor. İnşallah bu sene bol bereketli bir balık sezonu olmasını diliyoruz, bu balıklar o yönde bize umut veriyor." diye konuştu.