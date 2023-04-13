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Yaşam
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Yavru balıklar herkesi şaşırttı

2023-04-13 22:48:55
Yavru balıklar herkesi şaşırttı

Beyşehir Gölü'nde üreme mevsimi nedeniyle yavru balıklar göl yüzeyini kapladı.

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Foto - Yavru balıklar herkesi şaşırttı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kıyısına akın eden yavru tatlı su balıkları görenlerin ilgisini çekiyor. Beyşehir Gölü'nde üreme mevsimi dolayısıyla 15 Mart'tan beri balık avı yasağı devam ederken, nisan ayının gelmesiyle kıyılara akın eden binlerce yavru balık da su yüzeyinde rahatça görülüp izlenebiliyor. Akıntı sebebiyle her yıl bu dönemde Taşköprü ile Eşrefoğlu köprüsü arasında kalan kıyılara gelen ve buradaki otların altında beslenmeye çalışan yavru balıklar, göl yüzeyini kaplarken görenlerin de meraklı bakışlarına yol açıyor.

#2
Foto - Yavru balıklar herkesi şaşırttı

Göl kenarına gelen vatandaşlar uzun süre izledikleri yavru balıkların görüntülerini de çekerek sosyal medyada paylaşıyor. Zaman zaman insanların köprü üzerinden attığı ekmek parçalarıyla da beslenen yavru balıklar ilginç görüntüler oluşturuyor.

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Foto - Yavru balıklar herkesi şaşırttı

Beyşehir Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Sami Tan, AA muhabirine, her yıl üreme mevsimi olan nisan ayında on binlerce yavru balığın Taşköprü önüne akın ettiğini söyledi. Tan, "Burada akıntı olduğu için toplu olarak geliyorlar. Göl yüzeyinde yüzerek büyümeye çalışıyorlar. Güzel görüntüler oluşturuyorlar. İnsanlar da bu balıkları seyretmeye geliyor. İnşallah bu sene bol bereketli bir balık sezonu olmasını diliyoruz, bu balıklar o yönde bize umut veriyor." diye konuştu.

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