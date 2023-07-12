Yaşlı kadın bakın umre parasını nerede unuttu

Parasına kavuşan Ayşe Demir, "Nasıl kaybettiğimi hiç hatırlamıyorum. Ben oğlumun yanına gittim. Pazara giderken de eczaneye uğradım. İşimi halledip, pazara gittim. Pazardan sonra Ümitalan köyüne gittim. Köye gittikten sonra parayı kontrol ettim, bir baktım para yok. Gelinimi aradım, acaba orada mı düşürdüm diye. Evi aradım, yok. Site yönetimine sordum, onlar da 'hiç araştırma direkt polise git' dediler. Karakolda da durumu anlattım. Ne kadar para kaybettiğimi sordular.