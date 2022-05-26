Yarışma için Türkiye’ye geldi, Müslüman oldu

SINDIRGI’DA EN BÜYÜK FİNAL 20-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Sındırgı Akıncı Toyu Uluslararası Atlı Okçuluk yarışmasında en muhteşem ve mutlu eden finalin ve ödülün bir yarışmacının İslamiyet’i seçmiş olması olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “Uluslararası bir atlı okçuluk yarışması gerçekleştirdik. Mayıs ayının son günlerinde. Muhteşem bir finalle sonuçlandı. Bu final ki Sındırgı’da İslam’ın o güzel tarafını öğrenip, bilip, yaptığı araştırmanın neticesini Sındırgı’da alan bir kardeşimiz vardı. Moğolistan’dan buraya katılan yarışmacımız, Sındırgı’da İslamiyet’i kabul ettiğini ve İslam’la beraber müşerref olduğunu bizlere iletince mutluluktan uçtuk. Yani bu işin Sındırgı’da olmuş olması, yarışmaların bir sebebiyet vermesi, bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Hoş geldin diyorum İslam dinine. Allah kabul eylesin, yolu ve bahtı açık olsun İnşallah“ dedi.