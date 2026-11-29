İstanbul'da bir konut projesinden iki daire satın alan tüketici, satış sürecinde yüzme havuzu, tenis kortu, fitness salonu ve köpek barındırma merkezi gibi sosyal alanların vadedildiğini ancak bunların inşa edilmediğini belirterek yargıya başvurdu. Davalı şirket ise savunmasında sözleşmede bu tesislere ilişkin bir taahhüt bulunmadığını ileri sürdü.