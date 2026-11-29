Yargıtay’dan konut alıcılarını sevindirdi: Vadedilip yapılmayan tesisler ‘ayıplı mal’ sayıldı
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, konut projelerinin reklam ve tanıtımlarında vadedilmesine rağmen hayata geçirilmeyen sosyal tesisleri "ayıplı mal" kapsamında değerlendirdi. Satış sözleşmesi veya teknik şartnamede yer almasa bile reklam vaatlerinin bağlayıcı olduğuna hükmeden Daire, İstanbul'daki bir projede vadedilen havuz ve spor alanlarının yapılmaması nedeniyle tüketici lehine verilen 128 bin 682 liralık bedel indirimi kararını onadı.