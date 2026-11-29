Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Dünya beşten büyüktür" mottosunun gelinen noktada birçok ülke tarafından, kitleler tarafından benimsenmeye başlandığını dile getiren Kurtulmuş, "Sözü güçlü Türkiye'den kastım budur. Söylediğimiz sözle, aleme nizam verecek bir Türkiye olmak durumundayız" dedi. Bütün dünyada barışı ve adaleti hakim kılmak için bütün insanlığı, insanlık ailesinin bir ferdi olarak görmek durumunda olduklarını belirten Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönem Allah'ın izniyle Türkiye'nin önlenemez yükselişi olacaktır ve buna hep beraber şahit olacağız. Bunun için diyoruz ki buradaki dostlarımızın, millet varlığımızın, Türk kardeşlerimizin ve ayrıca sizinle birlikte olan diğer bütün halkların da bir arada güzel bir şekilde geleceğimizi planlamamız ve çok güçlü bir şekilde yolumuza devam etmemiz lazım. İnanın ki burası gitmesi gelmesi zor bir yer. Burada devlet büyüklerinden gelip ziyaret eden herhalde az olur. İnanın sizlerle yapmış olduğumuz bu toplantının ana niyeti de budur. Sizlere hem Türkiye'den selamlar getirmek hem Türkiye'den esintiler getirmek hem de biz buradayız, siz buradasınız; biz de devlet olarak siz neredeyseniz biz de sizin yanınızdayız ve sizinle birlikteyiz demek için buraya kadar geldik. Buradaki kurumlarınızı daha ileriye götürmeyi Cenab-ı Allah nasip etsin. Dünyanın dört bir tarafında çok güçlü sivil toplum kuruluşlarımız var. Bunlardan birisi de buradaki Keysborough Türk İslam ve Kültür Merkezi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, şu anda görev yapan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz, emekleri var olsun" ifadelerine yer verdi. Kurtulmuş, Türkiye’nin kültürel diplomasi kurumlarının da bir sivil toplum ruhuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi. Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) Türk kültürünü dünyanın dört bir tarafında öğrettiğini ifade eden Kurtulmuş, bir süredir beklenen YEE Melbourne Müdürünün atamasının da yakın zamanda yapılacağını aktardı.