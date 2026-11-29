TBMM Başkanı Kurtulmuş: Güçlü Türkiye’yi sadece biz değil, ümmet ve mazlumlar da bekliyor
Avustralya’nın Melbourne kentindeki Keysborough Türk İslam ve Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin sadece Türkiye’den ibaret olmadığını söyledi. Kurtulmuş “Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 86 milyonun iyiliği, güzelliği ve onların refahı, huzuruyla da yükümlü değiliz. Yeryüzünde hakkın ve adaletin hakim olması, haksızlığın ve zulmün sona ermesi için de ecdattan bize miras bırakılan bu milli kimliğimizi kullanmak, bunun için güçlü olmak durumundayız. Güçlü Türkiye sadece bizim değil ümmetin ve mazlumlarında da beklentisi" dedi.