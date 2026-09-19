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Yargıtay, noktayı koydu! O kadınlar artık nafaka alamayacak

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Yargıtay, noktayı koydu! O kadınlar artık nafaka alamayacak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Türkiye'de oldukça fazla tartışma konusu olan nafakayla ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

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Foto - Yargıtay, noktayı koydu! O kadınlar artık nafaka alamayacak

Dairenin kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Yargılamayı yapan Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, tarafların "evlilik birliğinin temelden sarsıldığı" gerekçesiyle boşanmalarına, kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti. İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

#2
Foto - Yargıtay, noktayı koydu! O kadınlar artık nafaka alamayacak

Boşanmasına karar verilen erkek, yerel mahkeme hükmüne itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yargılama aşamasındaki usuli işlemler ile tarafların boşanmasına ilişkin hüküm yönünden yerel mahkeme kararının onanmasına, kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünden ise hükmün bozulmasına karar verdi.

#3
Foto - Yargıtay, noktayı koydu! O kadınlar artık nafaka alamayacak

Dairenin kararında, kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu, ayrıca tarafların gelir durumlarının da birbirlerine yakın veya denk olduğu ifade edildi.

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Foto - Yargıtay, noktayı koydu! O kadınlar artık nafaka alamayacak

Tarafların gelir durumlarına ilişkin tespit karşısında kadına nafaka verilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilen kararda, "Bu durum karşısında, davacı kadın yararına 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası koşulları oluşmamıştır. Davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir." ifadelerine yer verildi.

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