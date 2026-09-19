  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
SMASH 300 havada ve karada göz açtırmıyor! Denizlerin yeni avcısında ASELSAN imzası Gemini’den 3 şirkete izinsiz erişim: Google, yapay zekayı durduramadı ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi Dev derbi öncesi Trabzon'da yağış alarmı! Hayat durma noktasına geldi: Maç saati için uyarı yapıldı Trabzonspor dünya yıldızına doymuyor! Fabinho ve Salah’tan sonra onu da şehre getirdiler Yargıtay, noktayı koydu! O kadınlar artık nafaka alamayacak Yüzsüzler yüzlerini gizliyor! Masaj salonu görünümlü FUHUŞ MERKEZİ! “Uçaklar inemez” diyenlere tarihi kapak! İstanbul Havalimanı’nda 4. pist tüm ezberleri bozdu Trafik, temizlik ve atığa tek elden takip dönemi! Akıllı şehir eylem planı devrede
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Trafik, temizlik ve atığa tek elden takip dönemi! Akıllı şehir eylem planı devrede

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Trafik, temizlik ve atığa tek elden takip dönemi! Akıllı şehir eylem planı devrede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı "2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakan Murat Kurum, "5 yıllık Akıllı Şehir Eylem Planımız hazır. Belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun" dedi.

#1
Foto - Trafik, temizlik ve atığa tek elden takip dönemi! Akıllı şehir eylem planı devrede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hazırlanan ‘2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’ ile şehirlerin çehresini değiştirecek 5 yıllık yol haritası belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan eylem planında uygulamaya, izlemeye ve ölçmeye odaklanan 4 stratejik amaç, 8 hedef, 32 eylem ve 297 uygulama adımı yer aldı. Yeni stratejiler, 2020-2023 döneminde kazanılan tecrübe ve kurumsal kapasitenin üzerine gelişmiş bir yönetim çerçevesi olarak inşa edildi. İleri teknoloji, sürdürülebilir ve dirençli dünya vizyonuyla hareket eden yeni yol haritası yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti ve dijital ikiz gibi teknolojilere odaklanacak. Kentsel dönüşüm, iklim krizi ve afet yönetimi alanında erken uyarı ve kriz anı yönetim mekanizmaları devreye alınacak.

#2
Foto - Trafik, temizlik ve atığa tek elden takip dönemi! Akıllı şehir eylem planı devrede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylem planının detaylarını sosyal medya hesabından infografikle paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "5 yıllık Akıllı Şehir Eylem Planımız hazır. Belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Trafik, temizlik ve atığa tek elden takip dönemi! Akıllı şehir eylem planı devrede

"TRAFİKTEN ÇEVRE TEMİZLİĞİNE KADAR HİZMETLER TEK NOKTADAN TAKİP EDİLECEK" Eylem planı kapsamında önümüzdeki 5 yıllık süreç ayrıntılı olarak düzenlendi. Buna göre 2026 sonuna kadar 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri ve yol haritaları hazırlanacak. Her belediyede özel akıllı şehir birimleri kurulacak ve mekansal planlamada semantik planlama modeline geçilmesi zorunlu olacak. 2027 yılında büyükşehirlerin ardından 187 ilçe belediyesi sürece dahil edilecek ve 268 belediyede Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı gelişim planları hazırlanacak. 2028 yılı itibarıyla en az 50 akıllı şehir uygulaması sahada hayata geçecek. Kurulacak teknoloji kümelenmeleriyle yerli çözümler dünyaya ihraç edilecek. 2029 yılına gelindiğinde tüm illerde trafikten çevre temizliğine kadar hizmetlerin tek noktadan takip edileceği Dijital Şehir Yönetim Merkezleri kurulacak. Koordinasyonu ise Bakanlık bünyesindeki Ulusal Akıllı Şehir Merkezi sağlayacak.

#4
Foto - Trafik, temizlik ve atığa tek elden takip dönemi! Akıllı şehir eylem planı devrede

"AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİNDE YERLİ ÜRETİM ŞARTI ARANACAK" 2030 yılında ise akıllı şehir teknolojilerinde en az yüzde 80 yerli üretim şartı aranacak. Sektörde dünya ile yarışacak 500 girişimci şirket desteklenecek ve sürecin hukuki altyapısını oluşturan Akıllı Şehir Kanunu yürürlüğe girecek.

#5
Foto - Trafik, temizlik ve atığa tek elden takip dönemi! Akıllı şehir eylem planı devrede

"VATANDAŞA FAYDA SAĞLAYACAK TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER UYGULANACAK" Yeni planla, kurumların birbirinden kopuk sistemler kurarak kaynak israfına yol açmasının engellenmesi için veri yönetişimi ve birlikte çalışabilirlik ilkeleri merkeze alındı. Şehirlerin teknoloji çöplüğüne dönüşmemesi için tüm teknolojiler yakından izlenecek. Şehirlere en uygun olanı tespit edilip sadece vatandaşa doğrudan fayda sağlayacak çözümler uygulanacak. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerel yönetimlere rehberlik etmek için 50 uygulamaya ait fizibilite raporu ve 15 bin sayfalık eğitim dokümanı havuzu oluşturdu.

#6
Foto - Trafik, temizlik ve atığa tek elden takip dönemi! Akıllı şehir eylem planı devrede

"TOKİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİ KONUT PROJELERİNİ ‘AKILLI BÖLGELER’ YAKLAŞIMIYLA BÜTÜNLEŞTİRECEK" Stratejinin en dikkat çeken ayaklarından biri de kentsel dönüşüm, iklim krizi ve afet yönetimi oldu. Yeni yol haritası kapsamında, erken uyarı ve kriz anı yönetim mekanizmalarıyla afetlere hazırlık güçlendirilecek. TOKİ, kentsel dönüşüm ve yeni konut projelerini doğrudan ‘Akıllı Bölgeler’ yaklaşımıyla bütünleştirecek. Yeni yaşam alanları yeşil enerjiyle çalışacak, su ve enerji kayıplarını sensörlerle anlık tespit eden çevreye duyarlı tasarımlara sahip olacak.

#7
Foto - Trafik, temizlik ve atığa tek elden takip dönemi! Akıllı şehir eylem planı devrede

"AKILLI SOKAK AYDINLATMALARIYLA DEVASA ENERJİ TASARRUFU SAĞLANACAK" Yeni stratejiyle birlikte sokaktaki vatandaşın yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Gerçek zamanlı trafik yönetim sistemleriyle yollarda kaybedilen zaman en aza inecek. Atık toplama araçları doluluk oranına göre rota çizecek ve akıllı sokak aydınlatmalarıyla devasa enerji tasarrufu sağlanacak. Vatandaşlar mahallelerindeki sorunları mobil uygulamalar üzerinden doğrudan ilgili birimlere ileterek şehir yönetiminde söz sahibi olabilecek.

#8
Foto - Trafik, temizlik ve atığa tek elden takip dönemi! Akıllı şehir eylem planı devrede

"YERLİ VE MİLLİ BİRİKİM YAKIN COĞRAFYA İLE PAYLAŞILACAK" Ayrıca Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli ile her şehrin ihtiyacı ayrı ölçülecek. Hizmetler yaşlılar, engelliler ve dijital hizmetlere erişimde dezavantajlı grupları kapsayacak şekilde adil dağıtılacak. Türkiye bu yerli ve milli birikimini Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere yakın coğrafyadaki ülkelere de ihraç ederek uluslararası alanda iş birliği geliştirecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Çin anlaştı: Uçaklar peş peşe havalanacak
Gündem

Türkiye ve Çin anlaştı: Uçaklar peş peşe havalanacak

Türk Hava Yolları (THY) ile Çin’in bayrak taşıyıcı hava yolu markası Air China arasında yapılan anlaşma büyütüldü. 6 yeni destinasyon devrey..
HÜDA PAR'dan önemli çağrı: Pierre Loti yeniden "İdris-i Bitlisi Tepesi" olsun
Gündem

HÜDA PAR'dan önemli çağrı: Pierre Loti yeniden "İdris-i Bitlisi Tepesi" olsun

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Mehmet Eşin'den anlamlı bir çağrı geldi. Eşin "Nice alimin medfun bulunduğu bu tepe, tarihimizde İdris-i Bitlis..
CHP’de koltuk yarışı hızlandı: Kılıçdaroğlu'na 6 rakip çıktı
Gündem

CHP’de koltuk yarışı hızlandı: Kılıçdaroğlu'na 6 rakip çıktı

Nisan 2027’de yapılması planlanan CHP’nin büyük kurultayı öncesi koltuk yarışı hareketlendi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti için..
Yılmaz Özdil Özgür Özel ve ekibini fena bombaladı: 2 ayda muhallebi oldular!
Gündem

Yılmaz Özdil Özgür Özel ve ekibini fena bombaladı: 2 ayda muhallebi oldular!

Özgür Özel liderliğinde 24 Temmuz’da kurulan Yeni Parti’nin isim tartışması büyürken Yılmaz Özdil’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Parti yö..
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ikinci atama sonuçları açıklandı
Eğitim

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ikinci atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliğiyle ilgili ikinci atama sonuçlarını açıkladı.

Pentagon’dan Avrupa’yı sarsacak plan! 40 bin ABD askeri geri çekiyor
Gündem

Pentagon’dan Avrupa’yı sarsacak plan! 40 bin ABD askeri geri çekiyor

ABD'nin Avrupa’daki askeri varlığında büyük değişikliğe gitmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Pentagon’un yaklaşık 80 bin Amerikan askerinin gö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23