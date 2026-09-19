Trafik, temizlik ve atığa tek elden takip dönemi! Akıllı şehir eylem planı devrede
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı "2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakan Murat Kurum, "5 yıllık Akıllı Şehir Eylem Planımız hazır. Belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun" dedi.