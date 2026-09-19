“Uçaklar inemez” diyenlere tarihi kapak! İstanbul Havalimanı’nda 4. pist tüm ezberleri bozdu

Havalimanının bulunduğu bölgede uçuş operasyonu yapılamayacağı yönündeki değerlendirmelere katılmadığını belirten Alptekin, "Yeni pistin açılışından bugüne kadar olan bütün süreçte ben orada yaşadım. Dolayısıyla orada operasyon olmaz diye bir şey yok. Operasyon oldu, yıllarca da olmaya devam ediyor. Tek dezavantajı kuvvetli rüzgârların olması. Karadeniz bayağı çılgın bir deniz ve rüzgârlar çok kuvvetli. Zaman zaman birtakım operasyonel sorunlar yaşanabiliyor" dedi. Kuvvetli rüzgârların bazı uçuşlarda operasyonel güçlük oluşturabildiğini ifade eden Alptekin, "Bu durumda uçakların başka meydanlara gitme durumu oluşuyor. Gecikmelere ve yakıt kaybına neden oluyor. Dolayısıyla bunun için bence yeni yapılan pist gerekliydi" ifadelerini kullandı.