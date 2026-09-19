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"Uçaklar inemez" diyenlere tarihi kapak! İstanbul Havalimanı’nda 4. pist tüm ezberleri bozdu

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“Uçaklar inemez” diyenlere tarihi kapak! İstanbul Havalimanı’nda 4. pist tüm ezberleri bozdu

Yapım sürecinde tartışmaların odağında yer alan İstanbul Havalimanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giren stratejik doğu-batı doğrultulu 4'üncü ana pisti ile küresel havacılıkta yeni bir dönemin kapılarını araladı. Karadeniz'in sert rüzgarlarının oluşturduğu operasyonel güçlükleri tarihe gömecek olan yeni yatırım, havalimanına hem rekor kıran uçuş trafiğinde esneklik kazandırdı hem de "istemezükçülere" pistten cevap verdi. Uzman pilotların ve havacılık otoritelerinin tam not verdiği 2 bin 820 metre uzunluğundaki dev eser, Türkiye'nin havacılık alanındaki sınır tanımayan gücünü bir defa daha tescilledi.

#1
Foto - "Uçaklar inemez" diyenlere tarihi kapak! İstanbul Havalimanı’nda 4. pist tüm ezberleri bozdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılış töreninde geçmişte havalimanına yönelik "Burası rüzgârlı, uçaklar buraya inemez" şeklinde eleştiriler yapıldığını belirterek muhalefeti eleştirdi. İstanbul Havalimanı’nın açıldığı günden bu yana operasyonlarında görev yaptığını belirten Emekli Kaptan Pilot Fahrettin Alptekin ise yeni doğu-batı pistinin özellikle Karadeniz’den kaynaklanan kuvvetli rüzgârların oluşturduğu operasyonel güçlükleri azaltacağını söyledi. Alptekin, "Orada operasyon olmaz diye bir şey yok. Operasyon oldu, yıllarca da olmaya devam ediyor. Bence yeni yapılan pist gerekliydi" dedi.

#2
Foto - "Uçaklar inemez" diyenlere tarihi kapak! İstanbul Havalimanı’nda 4. pist tüm ezberleri bozdu

İstanbul Havalimanı’nın 4’üncü ana pisti ve ilave yatırımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Yeni pist, mevcut üç ana pistten farklı olarak doğu-batı doğrultusunda inşa edildi. 2 bin 820 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip pistin özellikle farklı rüzgâr şartlarında havalimanının operasyonel esnekliğine katkı sağlaması hedefleniyor. İstanbul Havalimanı’nın inşa edildiği dönemde projenin yeri, çevresel etkileri ve bölgedeki rüzgâr şartları kamuoyunda ve siyasette tartışılmıştı. Ancak "uçak inmez" şeklindeki geçmiş eleştirilerin belirli bir muhalefet siyasetçisine ait birebir sözü olduğuna ilişkin güvenilir bir birincil kaynak yerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu eleştirileri aktardığı güncel açıklamalar bulunuyor.

#3
Foto - "Uçaklar inemez" diyenlere tarihi kapak! İstanbul Havalimanı’nda 4. pist tüm ezberleri bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4’üncü pistin açılışında geçmişte havalimanına yönelik eleştiriler yapıldığını belirterek, "Burası rüzgârlı, uçaklar buraya inemez" ve "Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz" denildiğini aktardı. Erdoğan, söz konusu eleştirilere karşı İstanbul Havalimanı’nın ulaştığı yolcu ve uçuş sayılarını örnek gösterdi. Erdoğan ayrıca İstanbul Havalimanı’nın 2025 yılında 84,5 milyon yolcu ağırladığını, 110’un üzerinde hava yolu şirketiyle 340’tan fazla noktaya uçuş imkânı sunduğunu açıkladı. İstanbul Havalimanı’nın 30 Ağustos 2026’da ise 1.787 uçuşla yeni günlük uçuş rekoruna ulaştığını söyledi. Uzun yıllar pilotluk yapan ve Airbus A330’dan emekli olduğunu belirten Emekli Kaptan Pilot Fahrettin Alptekin, İstanbul Havalimanı’ndaki operasyonları açıldığı dönemden itibaren yakından takip ettiğini söyledi.

#4
Foto - "Uçaklar inemez" diyenlere tarihi kapak! İstanbul Havalimanı’nda 4. pist tüm ezberleri bozdu

Havalimanının bulunduğu bölgede uçuş operasyonu yapılamayacağı yönündeki değerlendirmelere katılmadığını belirten Alptekin, "Yeni pistin açılışından bugüne kadar olan bütün süreçte ben orada yaşadım. Dolayısıyla orada operasyon olmaz diye bir şey yok. Operasyon oldu, yıllarca da olmaya devam ediyor. Tek dezavantajı kuvvetli rüzgârların olması. Karadeniz bayağı çılgın bir deniz ve rüzgârlar çok kuvvetli. Zaman zaman birtakım operasyonel sorunlar yaşanabiliyor" dedi. Kuvvetli rüzgârların bazı uçuşlarda operasyonel güçlük oluşturabildiğini ifade eden Alptekin, "Bu durumda uçakların başka meydanlara gitme durumu oluşuyor. Gecikmelere ve yakıt kaybına neden oluyor. Dolayısıyla bunun için bence yeni yapılan pist gerekliydi" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - "Uçaklar inemez" diyenlere tarihi kapak! İstanbul Havalimanı’nda 4. pist tüm ezberleri bozdu

İstanbul Havalimanı’ndaki mevcut ana pistlerin kuzey-güney doğrultusunda olduğunu belirten Alptekin, yeni pistin farklı doğrultusunun önem taşıdığını söyledi. Alptekin, "Mevcut pistler kuzey-güney istikametinde olduğu için kuvvetli rüzgârlar birtakım problemler çıkarıyordu. Bu pist büyük olasılıkla bu problemleri çözmüş oluyor. Gerekliydi. Çünkü doğu-batı istikametinde bir pist. Kuvvetli rüzgârlar oluştuğu zaman uçakların operasyonel olarak başka meydanlara gitme ihtiyacı azalacak. Kendi meydanına çok daha rahat iniş yapabilecek" diye konuştu. Yeni pistin yalnızca rüzgâr açısından değil, olağan dışı durumlarda da havalimanına esneklik sağlayacağını söyleyen Alptekin, "Herhangi bir pist kapandığı zaman, lastik patlar veya başka acil durumlar oluşur, bu durumda genel operasyonu rahatlatmak için bu pist çok rahat kullanılabilir. Dolayısıyla bu pistin açılmasını son derece faydalı görüyorum" dedi.

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