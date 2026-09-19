“Uçaklar inemez” diyenlere tarihi kapak! İstanbul Havalimanı’nda 4. pist tüm ezberleri bozdu
Yapım sürecinde tartışmaların odağında yer alan İstanbul Havalimanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giren stratejik doğu-batı doğrultulu 4'üncü ana pisti ile küresel havacılıkta yeni bir dönemin kapılarını araladı. Karadeniz'in sert rüzgarlarının oluşturduğu operasyonel güçlükleri tarihe gömecek olan yeni yatırım, havalimanına hem rekor kıran uçuş trafiğinde esneklik kazandırdı hem de "istemezükçülere" pistten cevap verdi. Uzman pilotların ve havacılık otoritelerinin tam not verdiği 2 bin 820 metre uzunluğundaki dev eser, Türkiye'nin havacılık alanındaki sınır tanımayan gücünü bir defa daha tescilledi.