Yapay zeka etkisini gösterdi! Son 3 ayda binlerce iş kayboldu Otomobil fabrikasında facia: 14 kişi öldü O ili dolu vurdu Şehrin dibinde çekmiyor: Köy bayramda sessizliğe gömüldü ABD'nin üslerinin hasarı ortaya çıktı! Dünyayı şok eden görüntüler! Can damarı tehlikeye girdi! İran’dan görülmemiş tehdit Genç futbolcu İstanbul'da katledilmişti! Emniyet düğmeye bastı: Çok sayıda gözaltı var Milyonlarca kişi merakla bekliyordu: 20 yaş üstü aracı olanlar dikkat! Milli tankımız Altay'a da entegre edildi! Türk ordusunun milli silahı... İsmini Çanakkale'nin kahraman alayından aldı Yeni Renault Megane E-TEC ortaya çıktı: İşte beklenen özellikleri!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yapay zeka etkisini gösterdi! Son 3 ayda binlerce iş kayboldu

Yapay zekâ dönüşümü hızlanırken teknoloji sektöründe işten çıkarmalar dalga dalga yayılıyor. 2026’nın ilk aylarında 45 bin kişi işini kaybetti.

Yapay zekâ, yıllardır konuşulan iş gücü dönüşümünü hızlandırarak somut sonuçlar üretmeye başladı. 2026’nın ilk üç ayında dünya genelinde 45 binden fazla teknoloji çalışanının işini kaybetmesi, bu dönüşümün artık teorik değil, fiili bir kırılma olduğunu ortaya koydu.

Amazon, Microsoft ve Meta gibi teknoloji devleri, şirket yapılarını yapay zekâ merkezli hale getiriyor.

Bu dönüşümün temelinde: Daha az insanla daha fazla üretim Operasyonel süreçlerin otomasyonu Veri odaklı karar mekanizmaları yer alıyor.

En dikkat çekici küçülme adımı Amazon’dan geldi. Şirket: Sadece Ocak ayında 16 bin çalışanla yollarını ayırdı, Ekim 2025’ten bu yana toplamda 30 bine yakın pozisyonu kapattı. Bu, Amazon tarihindeki en büyük iş gücü daralması olarak kayıtlara geçti.

Jack Dorsey’nin şirketi Block, tek seferde 4 bin kişiyi işten çıkardı. Dorsey, bu kararın doğrudan yapay zekâ ile bağlantılı olduğunu açıkça dile getirerek şu gerçeğe işaret etti: “Yapay zekâ, şirket kurmanın ve yönetmenin ne anlama geldiğini değiştiriyor.” Uzmanlara göre bu dönüşüm yalnızca teknoloji sektörüyle sınırlı kalmayacak.

ABD’de sadece Ocak ayında planlanan işten çıkarmaların: Bir önceki aya göre 0’den fazla artması 100 binin üzerine çıkması daha geniş bir ekonomik kırılmanın sinyali olarak görülüyor.

Mevcut trendin devam etmesi halinde, 2026 yılı sonunda teknoloji sektöründe işten çıkarmaların 250 bin kişiyi aşabileceği öngörülüyor. Bu da küresel iş gücü piyasasında ciddi bir yeniden yapılanmaya işaret ediyor.

Artık tartışma, yapay zekânın işleri etkileyip etkilemeyeceği değil. 2026 yılı, yapay zekâ kaynaklı iş gücü dönüşümünün teoriden pratiğe geçtiği kırılma yılı olarak öne çıkıyor.

Yeni bir tasmalı rezalet daha! Aşağılık zihniyet bu kez sahilde zuhur etti: Batı’nın kokuşmuş yozlaşması sokaklarımızda
Gündem

Yeni bir tasmalı rezalet daha! Aşağılık zihniyet bu kez sahilde zuhur etti: Batı’nın kokuşmuş yozlaşması sokaklarımızda

Toplumun ahlaki kodlarını dinamitleyen, insan onurunu ayaklar altına alan sapkın görüntülere bir yenisi daha eklendi. Beyoğlu’ndaki "tasmali..
Tarafsızlık kararı: ABD’ye silah ihracatını askıya aldı
Dünya

Tarafsızlık kararı: ABD’ye silah ihracatını askıya aldı

İsviçre, tarafsızlık politikası kapsamında ABD ve İran geriliminde yer alan ülkelere yeni silah ihracat lisansı vermeyeceğini açıklarken, me..
Netanyahu destekçisiydi! Aktör Chuck Norris öldü
Dünya

Netanyahu destekçisiydi! Aktör Chuck Norris öldü

Oyuncu ve dövüş sanatçısı Chuck Norris, 86 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi Norris'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden y..
Camide çıplak video çekmişti! Bayramda dinimize saldıran densiz enselendi
Gündem

Camide çıplak video çekmişti! Bayramda dinimize saldıran densiz enselendi

Tiktok'tan diğer sosyal medya platformlarına hızla yayılan camide çıplak videonun faili Bursa'da gözaltına alındı.
CHP'li İBB'den vatandaşın cenazesine skandal muamele! Utandıran görüntüler
Gündem

CHP'li İBB'den vatandaşın cenazesine skandal muamele! Utandıran görüntüler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait otobüsün vatandaşların cenazesini sokak ortasında bıraktığına dair ortaya çıkan görüntüle..
İsrail'in uçak yakıt depoları havaya uçuruldu
Gündem

İsrail'in uçak yakıt depoları havaya uçuruldu

İran tarafından yapılan açıklamada, Ben Gurion'daki İsrail uçaklarının yakıt depolarının İHA'larla hedef alındığı belirtildi...
