Yapay zeka etkisini gösterdi! Son 3 ayda binlerce iş kayboldu

Jack Dorsey’nin şirketi Block, tek seferde 4 bin kişiyi işten çıkardı. Dorsey, bu kararın doğrudan yapay zekâ ile bağlantılı olduğunu açıkça dile getirerek şu gerçeğe işaret etti: “Yapay zekâ, şirket kurmanın ve yönetmenin ne anlama geldiğini değiştiriyor.” Uzmanlara göre bu dönüşüm yalnızca teknoloji sektörüyle sınırlı kalmayacak.