Yapay zeka etkisini gösterdi! Son 3 ayda binlerce iş kayboldu
Yapay zekâ dönüşümü hızlanırken teknoloji sektöründe işten çıkarmalar dalga dalga yayılıyor. 2026’nın ilk aylarında 45 bin kişi işini kaybetti.
Yapay zekâ, yıllardır konuşulan iş gücü dönüşümünü hızlandırarak somut sonuçlar üretmeye başladı. 2026’nın ilk üç ayında dünya genelinde 45 binden fazla teknoloji çalışanının işini kaybetmesi, bu dönüşümün artık teorik değil, fiili bir kırılma olduğunu ortaya koydu.
Amazon, Microsoft ve Meta gibi teknoloji devleri, şirket yapılarını yapay zekâ merkezli hale getiriyor.
Bu dönüşümün temelinde: Daha az insanla daha fazla üretim Operasyonel süreçlerin otomasyonu Veri odaklı karar mekanizmaları yer alıyor.
En dikkat çekici küçülme adımı Amazon’dan geldi. Şirket: Sadece Ocak ayında 16 bin çalışanla yollarını ayırdı, Ekim 2025’ten bu yana toplamda 30 bine yakın pozisyonu kapattı. Bu, Amazon tarihindeki en büyük iş gücü daralması olarak kayıtlara geçti.
Jack Dorsey’nin şirketi Block, tek seferde 4 bin kişiyi işten çıkardı. Dorsey, bu kararın doğrudan yapay zekâ ile bağlantılı olduğunu açıkça dile getirerek şu gerçeğe işaret etti: “Yapay zekâ, şirket kurmanın ve yönetmenin ne anlama geldiğini değiştiriyor.” Uzmanlara göre bu dönüşüm yalnızca teknoloji sektörüyle sınırlı kalmayacak.
ABD’de sadece Ocak ayında planlanan işten çıkarmaların: Bir önceki aya göre 0’den fazla artması 100 binin üzerine çıkması daha geniş bir ekonomik kırılmanın sinyali olarak görülüyor.
Mevcut trendin devam etmesi halinde, 2026 yılı sonunda teknoloji sektöründe işten çıkarmaların 250 bin kişiyi aşabileceği öngörülüyor. Bu da küresel iş gücü piyasasında ciddi bir yeniden yapılanmaya işaret ediyor.
Artık tartışma, yapay zekânın işleri etkileyip etkilemeyeceği değil. 2026 yılı, yapay zekâ kaynaklı iş gücü dönüşümünün teoriden pratiğe geçtiği kırılma yılı olarak öne çıkıyor.
