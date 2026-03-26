Altın fiyatları bekleme modunda! Sıcak gelişme: İstanbul Boğazı'na yaklaşan gemi vuruldu Dev ihaleyi Türkiye'ye vermediler! Tüm planlar suya düştü Pentagon füze üretiminde büyük bir artış duyurdu Bir zamanların korkulan Luftwaffe'si ne hale geldi! Montaj hattından çıkacak savaş uçağını bekliyor Bu savaş uçağı İsrail'e bile verilmiyor! F-22 Raptor uçakları yenilendi İngiliz isim Baykar'ın verdiği asıl mesajı açıkladı! 'Daha da kötü bir denklem oluşturuyor' Google, Android'i farklı bir rotaya sokuyor! Rekabet otomobillere sıçradı Türkiye'nin Kaan projesini akamete uğratmayı planlıyorlardı! Motorları engelleyen ismi açıkladı İran'ın askeri devlere karşı savunması dikkat çekiyor! Savaştan çıkarılacak dersler sıralandı
Sıcak gelişme: İstanbul Boğazı'na yaklaşan gemi vuruldu
Savaş ve çatışma ortamı Türkiye'ye yakın noktalarda devam ediyor. Dev gemi İstanbul Boğazı'na 14 mil mesafede saldırıya uğradı.

Türk şirketi Pergamon Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Altura ham petrol tankeri, Rusya'nın Karadeniz'in kuzeydoğu kıyısındaki liman şehri Novorossiysk'ten yola çıktı.

140 bin ton petrol taşıdığı bildirilen tanker, iddiaya göre, saat 00.30 sıralarında, İstanbul Boğazı'na 14 mil mesafede saldırıya uğradı.

Avrupa Birliği yaptırımları altında olan ve MarineTraffic'te "Gölge Filo" olarak sınıflandırılan tankerin hem drone hem de İDA (insansız deniz aracı) saldırısına uğradığı bildirildi. Geminin üst bölümünde ve makine dairesinde hasar oluştuğu kaydedildi.

Altura tankerinin yardım çağrısına, en yakınındaki Erdek gemisi yanıt verdi. Telsiz konuşmalarına yansıyan bilgilere göre, makine dairesinin su aldığı, saldırıda yaralı olmadığı gelen bilgiler arasında.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 11 ve Kurtarma 12 gemileri ile hızlı bot Kıyı Emniyeti 5 de olay yerine yönlendirildi.

