Sıcak gelişme: İstanbul Boğazı'na yaklaşan gemi vuruldu
Savaş ve çatışma ortamı Türkiye'ye yakın noktalarda devam ediyor. Dev gemi İstanbul Boğazı'na 14 mil mesafede saldırıya uğradı.
Türk şirketi Pergamon Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Altura ham petrol tankeri, Rusya'nın Karadeniz'in kuzeydoğu kıyısındaki liman şehri Novorossiysk'ten yola çıktı.
140 bin ton petrol taşıdığı bildirilen tanker, iddiaya göre, saat 00.30 sıralarında, İstanbul Boğazı'na 14 mil mesafede saldırıya uğradı.
Avrupa Birliği yaptırımları altında olan ve MarineTraffic'te "Gölge Filo" olarak sınıflandırılan tankerin hem drone hem de İDA (insansız deniz aracı) saldırısına uğradığı bildirildi. Geminin üst bölümünde ve makine dairesinde hasar oluştuğu kaydedildi.
Altura tankerinin yardım çağrısına, en yakınındaki Erdek gemisi yanıt verdi. Telsiz konuşmalarına yansıyan bilgilere göre, makine dairesinin su aldığı, saldırıda yaralı olmadığı gelen bilgiler arasında.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 11 ve Kurtarma 12 gemileri ile hızlı bot Kıyı Emniyeti 5 de olay yerine yönlendirildi.
