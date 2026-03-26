Dev ihaleyi Türkiye'ye vermediler! Tüm planlar suya düştü
Son olarak Hindistan'daki anlaşması feshedilen Çelebi Havacılık bir ülkede daha ihaleyi kaybetti. İhale rakip firmaya verildi. İşte detaylar...
Çelebi Havacılık, Afrika’daki büyüme hedefleri kapsamında katıldığı Kap Verde yer hizmetleri ihalesinde istediği sonucu alamadı. Şirket, yürütülen rekabetçi süreçte ihaleyi Swissport’a kaptırdı.
Kap Verde hükümeti tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda Swissport, ülkenin yer hizmetleri şirketi CV Handling’in yüzde 51 hissesini devralmak üzere stratejik ortak olarak seçildi. Böylece Swissport, Çelebi ve Menzies Aviation gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak anlaşmayı kazanan taraf oldu.
2014 yılından bu yana ülke havalimanlarında yer hizmetlerini münhasır olarak yürüten CV Handling, bu anlaşmayla birlikte yeni bir ortaklık yapısına geçecek. Swissport’un anlaşma kapsamında mevcut istihdamın korunması ve yerel iş gücünün geliştirilmesine yönelik taahhütler verdiği belirtiliyor.
Söz konusu gelişme, Çelebi’nin Afrika pazarındaki genişleme planları açısından dikkat çekerken, şirketin bölgedeki büyüme stratejisinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.
KAYNAK: AİRPORTHABER
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23