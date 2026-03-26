Kimse bunu beklemiyordu: Savaş uçağı F-39E Gripen sessiz sedasız üretildi
Kimse bunu beklemiyordu: Savaş uçağı F-39E Gripen sessiz sedasız üretildi

Savaşlar birçok ülkeyi savunma alanında kritik adımlar atmaya iterken süpersonik savaş uçağı F-39E Gripen'in sessiz sedasız üretilmesi dünya gündemine oturdu.

#1
Foto - Kimse bunu beklemiyordu: Savaş uçağı F-39E Gripen sessiz sedasız üretildi

Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı F-39E Gripen, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın katıldığı törenle tanıtıldı.

Foto - Kimse bunu beklemiyordu: Savaş uçağı F-39E Gripen sessiz sedasız üretildi

İsveçli havacılık şirketi Saab ile Brezilyalı Embraer arasındaki stratejik ortaklığın ürünü olan savaş uçağının tanıtımı Sao Paulo kentindeki Gaviao Peixoto bölgesinde düzenlenen törenle yapıldı.

Foto - Kimse bunu beklemiyordu: Savaş uçağı F-39E Gripen sessiz sedasız üretildi

Törende konuşan Lula da Silva, bunun tarihi bir başarı olduğunu vurgulayarak, "Bu başarı Brezilya'nın egemenliğini pekiştirirken aynı zamanda ileri teknolojilere hakim olma kapasitemizi ortaya koyuyor, bilgi, istihdam ve kalkınma üretiyor." ifadelerini kullandı.

Foto - Kimse bunu beklemiyordu: Savaş uçağı F-39E Gripen sessiz sedasız üretildi

Lula da Silva, uçağın Brezilya'da üretilmesinin teknoloji transferi, ulusal sanayinin güçlendirilmesi ve yüksek nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini kapsayan stratejik bir projenin sonucu olduğunu belirtti.

Foto - Kimse bunu beklemiyordu: Savaş uçağı F-39E Gripen sessiz sedasız üretildi

Savunma Bakanı Jose Mucio Monteiro da savaş uçağının yerli üretimine dikkati çekerek, "Bu proje, ulusal egemenliğimizi ve bölgesel güvenliği garanti altına alma kabiliyetimizi artırırken caydırıcı gücümüzü de pekiştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Foto - Kimse bunu beklemiyordu: Savaş uçağı F-39E Gripen sessiz sedasız üretildi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Brezilya Hava Kuvvetleri 2014'te toplam 36 Gripen savaş uçağı alımı için Saab ile sözleşme imzalarken, bu uçakların 15'inin Embraer'in Brezilya'daki tesislerinde yerli imkanlarla üretilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Foto - Kimse bunu beklemiyordu: Savaş uçağı F-39E Gripen sessiz sedasız üretildi

F-39E Gripen modeli, Mach 2 (ses hızının 2 katı) hızına ulaşabilen süpersonik kapasitesi, gelişmiş sensör füzyonu ve elektronik harp sistemleriyle desteklenen dijital kokpiti sayesinde "akıllı savaşçı" olarak öne çıkıyor ve hava-hava, hava-yer ve istihbarat görevlerini aynı anda icra edebilen çok yönlü yapısıyla dikkati çekiyor.

Foto - Kimse bunu beklemiyordu: Savaş uçağı F-39E Gripen sessiz sedasız üretildi

Uçağın ayrıca rakiplerine kıyasla daha düşük bakım ve uçuş maliyetine sahip olması, geniş coğrafyaya sahip ülkeler için önemli bir operasyonel avantaj sağlıyor.

