  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin Kaan projesini akamete uğratmayı planlıyorlardı! Motorları engelleyen ismi açıkladı

Ortadoğu Enstitüsü Türkiye Programı Kurucu Direktörü Gönül Tol, ABD'den tedarik edilmek istenen MMU Kaan motorlarıyla ilgili sürpriz gelişmeyi duyurdu.

1
#1
Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın prototiplerinde ABD üretimi General Electric F110 motorları kullanılıyor. Ancak, seri üretim için gereken motorların lisans onayı, Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle CAATSA yaptırımları çerçevesinde ABD Kongresi'nde bekletiliyor. İlk etapta 10 motor teslim edilse de, 80 motorluk ana teslimat için görüşmeler sürüyor.

#2
Ortadoğu Enstitüsü Türkiye Programı Kurucu Direktörü Gönül Tol, ABD'de Kaan motorlarıyla ilgili hareketli günlerin yaşandığını söyledi.

#3
Gönül Tol, Kaan motorlarının Türkiye tedarikine karşı çıkan ismin kim olduğunu açıkladı. X'te dikkat çeken bir paylaşım yapan Tol, "Kongre kaynaklarının söylediğine göre, motorların Türkiye’ye satışına dair ABD Dışişlerinde tıkanmış olan süreç, dosyanın Kongre’ye transferi ile ilerlemeye başladı.

#4
Senatodaki kaynaklarım, senatonun satışa onay konusunda direnç göstermeyeceğini fakat Temsilciler Meclisi’nde Dışişleri Komitesi Başkanı Brian Mast’ın “sorun çıkarabileceğini,” bunu aşmak için yollar arandığını söylüyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hamdi

O ABD LİNİN VARDIR 1 DOSYASI ÖNCE O BULUNSUN ÖNENE KOYUN HER DÜŞMANIN 1 FİYATI VARDIR AÇIĞI VARDIR
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23