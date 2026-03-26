Bir zamanların korkulan Luftwaffe’si ne hale geldi! Montaj hattından çıkacak savaş uçağını bekliyor
Almanya yeni nesil savaş uçağı projesi FCAS’ta Fransa ile sorunlar yaşarken, filosunu güçlendirmek için ABD'ye mecbur kaldı.
Luftwaffe için üretilen ilk F-35A savaş uçağı son montaj aşamasına ulaştı. Almanya, 2030’lara kadar 35 adet beşinci nesil jetle filosunu yenileyecek.
Almanya’nın sipariş ettiği F-35A Lightning II savaş uçaklarından ilki, ABD’nin Teksas eyaletindeki Fort Worth tesisinde son montaj aşamasına ulaştı.
F-35 Ortak Program Ofisi (JPO), uçağın vinç yardımıyla son montaj istasyonuna taşındığını ve gövde, kanat ve ana bileşenlerin birleştirildiğini açıkladı. Önümüzdeki süreçte motor entegrasyonu, sistem kurulumları ve test uçuşları gerçekleştirilecek.
Luftwaffe için üretilecek ilk sekiz F-35A’nın ABD’de tamamlanacağı belirtilirken, bu uçaklar Almanya’ya teslim edilmeden önce pilot eğitimi için ABD’de konuşlandırılacak. Eğitim sürecinin Arkansas’taki Ebbing Hava Üssü’nde yürütülmesi planlanıyor.
Almanya’nın toplamda 35 adet F-35A Lightning II siparişi bulunuyor. Kalan uçakların 2030’lu yılların başına kadar kademeli olarak teslim edilmesi öngörülüyor.
Yeni nesil savaş uçakları, Almanya’nın 1980’lerden bu yana kullandığı Panavia Tornado filosunun yerini alacak. Özellikle NATO’nun nükleer paylaşım görevinde kritik rol oynayan Tornado’ların yaşlanması, Berlin’i modern bir platform arayışına yöneltti. F-35A’nın seçilmesinde bu görev kabiliyeti belirleyici oldu.
Berlin yönetimi yalnızca alıcı konumunda kalmayacak. Lockheed Martin ile yapılan iş birliği kapsamında Almanya’da da üretim altyapısı kuruluyor.
Alman savunma devi Rheinmetall, Weeze tesisinde F-35’ler için orta gövde üretimine başlamış durumda. Bu hamle, Almanya’nın projede daha aktif rol üstlenmesini sağlıyor.
Bugüne kadar 1.300’den fazla üretilen F-35 Lightning II, NATO ülkeleri arasında en yaygın kullanılan beşinci nesil savaş uçağı haline geldi.
Almanya’nın bu programa dahil olması, Avrupa’daki hava gücü dengesini de doğrudan etkileyen stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Haber Kaynağı: Peter Suciu - The National Interest
