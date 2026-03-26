Bu savaş uçağı İsrail'e bile verilmiyor! F-22 Raptor uçakları yenilendi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu savaş uçağı İsrail'e bile verilmiyor! F-22 Raptor uçakları yenilendi

En gelişmiş savaş uçaklarından F-22 Raptor, bir dizi güncelleme aldı. İsrail'e bile verilmeyen bu uçak dikkat çeken özelliklere sahip.

F-22 Raptor, 2005’teki hizmete girişinden bu yana en büyük dış tasarım değişikliklerinden birini geçiriyor. ABD Hava Kuvvetleri, uçağa yeni nesil “gizlilik podları” ve düşük sürtünmeli harici yakıt tankları (LDTP) entegre etti.

Yeni podlar, uçağın radar izini teorik olarak bir miktar artırsa da, bunun karşılığında çok daha kritik bir avantaj sağlıyor.

Modern hava savaşında artık tek başına “görünmezlik” yeterli değil; tespit etme ve ağ merkezli savaş kabiliyeti öne çıkıyor.

Yeni sistemlerin merkezinde yer alan IRST (Kızılötesi Arama ve Takip) teknolojisi, radar kullanmadan hedef tespiti yapılmasını sağlıyor.

Bu sistem sayesinde F-22 Raptor, özellikle düşük görünürlüklü hedefleri ısı izlerinden yakalayabiliyor. Bu da Çin’in Chengdu J-20 gibi yeni nesil savaş uçaklarına karşı önemli bir avantaj anlamına geliyor.

F-22’nin en kritik zayıflıklarından biri sınırlı menzil olarak biliniyordu. Yeni LDTP yakıt tankları, radar izini minimize edecek şekilde tasarlanırken, süpersonik hızlarda bile uçağa bağlı kalabiliyor. Bu sayede uçak, yakıt tanklarını bırakmadan görevine devam edebiliyor ve operasyon süresi ciddi şekilde artıyor.

Yeni podların yalnızca IRST değil, elektronik harp, veri bağlantısı ve iletişim rölesi gibi görevleri de üstlenebileceği değerlendiriliyor. Bu da F-22’yi klasik bir savaş uçağından çok, çok katmanlı bir savaş platformuna dönüştürüyor. ABD’nin bu modernizasyon hamlesi, özellikle Hint-Pasifik bölgesindeki güç dengesiyle doğrudan bağlantılı. Geniş coğrafya ve uzun menzil gereksinimi, bu tür yükseltmeleri zorunlu hale getiriyor. F-22’nin bu güncellemelerle 2030’lara kadar aktif kalması ve yeni nesil sistemlere geçişte kritik rol oynaması bekleniyor.

Yapılan değişiklikler, hava muharebesinde paradigma değişimini açıkça ortaya koyuyor. Artık mesele sadece görünmemek değil; daha önce görmek, daha hızlı karar vermek ve ağ içinde savaşabilmek. F-22’nin dönüşümü, bu yeni dönemin en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Haber Kaynağı: Harrison Kass - The National Interest

