Bu savaş uçağı İsrail'e bile verilmiyor! F-22 Raptor uçakları yenilendi

Yeni podların yalnızca IRST değil, elektronik harp, veri bağlantısı ve iletişim rölesi gibi görevleri de üstlenebileceği değerlendiriliyor. Bu da F-22’yi klasik bir savaş uçağından çok, çok katmanlı bir savaş platformuna dönüştürüyor. ABD’nin bu modernizasyon hamlesi, özellikle Hint-Pasifik bölgesindeki güç dengesiyle doğrudan bağlantılı. Geniş coğrafya ve uzun menzil gereksinimi, bu tür yükseltmeleri zorunlu hale getiriyor. F-22’nin bu güncellemelerle 2030’lara kadar aktif kalması ve yeni nesil sistemlere geçişte kritik rol oynaması bekleniyor.