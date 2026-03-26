Pentagon füze üretiminde büyük bir artış duyurdu Bir zamanların korkulan Luftwaffe’si ne hale geldi! Montaj hattından çıkacak savaş uçağını bekliyor Bu savaş uçağı İsrail'e bile verilmiyor! F-22 Raptor uçakları yenilendi İngiliz isim Baykar'ın verdiği asıl mesajı açıkladı! 'Daha da kötü bir denklem oluşturuyor' Google, Android'i farklı bir rotaya sokuyor! Rekabet otomobillere sıçradı Türkiye'nin Kaan projesini akamete uğratmayı planlıyorlardı! Motorları engelleyen ismi açıkladı İran’ın askeri devlere karşı savunması dikkat çekiyor! Savaştan çıkarılacak dersler sıralandı Rusya'dan Türkiye'ye saldırı uyarısı: Endişeliyiz, pervasız bir eylem olabilir İşlemci fiyatları artacak! AMD ve Intel'den çift hane zam hazırlığı Türkiye saat 04.00'a kilitlendi! Matkap dönmeye başlıyor
Pentagon füze üretiminde büyük bir artış duyurdu
Haber Merkezi

Pentagon füze üretiminde büyük bir artış duyurdu

ABD Savunma Bakanlığı, Lockheed Martin, BAE Systems ve Honeywell ile yaptığı anlaşmalarla füze üretimini hızlandırma kararı aldı.

Foto - Pentagon füze üretiminde büyük bir artış duyurdu

Pentagon, füze sistemleri ve kritik bileşenlerin üretimini artırmak için savunma devleriyle kapsamlı çerçeve anlaşmaları imzaladı.

Foto - Pentagon füze üretiminde büyük bir artış duyurdu

Anlaşmalar kapsamında Lockheed Martin, BAE Systems ve Honeywell Aerospace ile iş birliği yapılacak. Amaç, hem saldırı hem de savunma amaçlı füze sistemlerinin üretimini hızlandırmak.

Foto - Pentagon füze üretiminde büyük bir artış duyurdu

Lockheed Martin, özellikle Precision Strike Missile (PrSM) üretimini dört katına çıkarmayı planlıyor.

Foto - Pentagon füze üretiminde büyük bir artış duyurdu

Bu füze, yaklaşık 400 kilometre menziliyle HIMARS ve MLRS sistemleriyle uyumlu olarak görev yapıyor.

Foto - Pentagon füze üretiminde büyük bir artış duyurdu

Aynı zamanda THAAD hava savunma sisteminin üretimi de BAE Systems iş birliğiyle ciddi şekilde artırılacak. THAAD, yüksek irtifada balistik füze tehdidini etkisiz hale getirmek için kritik bir sistem olarak öne çıkıyor.

Foto - Pentagon füze üretiminde büyük bir artış duyurdu

Honeywell Aerospace ise füze sistemlerinin “beyni” sayılan teknolojilere odaklanacak.

Foto - Pentagon füze üretiminde büyük bir artış duyurdu

Navigasyon sistemleri, elektronik harp bileşenleri ve uçuş kontrol mekanizmaları üretiminde kapasite artırılacak.

Foto - Pentagon füze üretiminde büyük bir artış duyurdu

Bu bileşenler, özellikle AIM-120 AMRAAM gibi modern hava-hava füzelerinde kritik rol oynuyor.

Foto - Pentagon füze üretiminde büyük bir artış duyurdu

ABD Savunma Bakanlığı Tedarik ve Sürdürme Müsteşarı Michael Duffey, anlaşmanın stratejik önemine dikkat çekerek, “Sanayiyi üretime yönlendirerek savaşçılarımıza kalıcı bir üstünlük sağlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Foto - Pentagon füze üretiminde büyük bir artış duyurdu

Pentagon’un bu hamlesi, özellikle balistik füzeler ve kamikaze dronlar gibi artan tehditlere karşı savunma kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Foto - Pentagon füze üretiminde büyük bir artış duyurdu

Artan üretim kapasitesiyle ABD’nin, hem kendi envanterini hızla genişletmesi hem de müttefiklerine daha fazla sistem sağlaması bekleniyor. Haber Kaynağı: Defense News - Zita Ballinger Fletcher

Feribota binmeye çalışan yolcu otobüsü 40 yolcusu ile suda kayboldu!
Dünya

Feribota binmeye çalışan yolcu otobüsü 40 yolcusu ile suda kayboldu!

En az 40 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü Bangladeş'teki Padma Nehri'ni geçmek için feribota girmeye çalıştığı sırada nehre düştü. Otobüs ile bi..
Dengeleri altüst edecek o açıklama! Herkesin merak ettiği konu Hakan Fidan netleştirdi
Gündem

Dengeleri altüst edecek o açıklama! Herkesin merak ettiği konu Hakan Fidan netleştirdi

Türkiye'nin dış politikasının günübirlik reflekslerle değil, devlet aklıyla yönetildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı liderliğinde yürütülen st..
Gabar petrolünü küçümseyen utanmazlar duysun! Hepsini toplasan yüzde 5 sadece AK Parti yüzde 10
Gündem

Gabar petrolünü küçümseyen utanmazlar duysun! Hepsini toplasan yüzde 5 sadece AK Parti yüzde 10

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarını değerlendiren Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu öneml..
Sınır ötesinden talimat alan o grup kıskıvrak yakalandı! Yapacakları büyük saldırı son anda engellendi
Gündem

Sınır ötesinden talimat alan o grup kıskıvrak yakalandı! Yapacakları büyük saldırı son anda engellendi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Semnan eyaletinde yürüttüğü titiz operasyonla emperyalist güçlerin uşaklığını yapan bir ihanet şebekesini çö..
Dünyaya kötü haber! İran'dan Hürmüz Boğazı kararı
Dünya

Dünyaya kötü haber! İran'dan Hürmüz Boğazı kararı

ABD ve İsrail'in saldırdığı İran yaptığı açıklamada "Hürmüz Boğazı’nın durumu eskisine dönmeyecek" ifadeleri kullanıldı. ..
Libya'da petrol boru hattında yangın çıktı! Bomba kalıntıları o ülkeye ait çıktı
Dünya

Libya'da petrol boru hattında yangın çıktı! Bomba kalıntıları o ülkeye ait çıktı

Libya’da petrol boru hattındaki yangının ardından yapılan incelemelerde Rus yapımı M-62 uçak bombası kalıntıları ve roket parçaları tespit e..
