Pentagon füze üretiminde büyük bir artış duyurdu
ABD Savunma Bakanlığı, Lockheed Martin, BAE Systems ve Honeywell ile yaptığı anlaşmalarla füze üretimini hızlandırma kararı aldı.
Pentagon, füze sistemleri ve kritik bileşenlerin üretimini artırmak için savunma devleriyle kapsamlı çerçeve anlaşmaları imzaladı.
Anlaşmalar kapsamında Lockheed Martin, BAE Systems ve Honeywell Aerospace ile iş birliği yapılacak. Amaç, hem saldırı hem de savunma amaçlı füze sistemlerinin üretimini hızlandırmak.
Lockheed Martin, özellikle Precision Strike Missile (PrSM) üretimini dört katına çıkarmayı planlıyor.
Bu füze, yaklaşık 400 kilometre menziliyle HIMARS ve MLRS sistemleriyle uyumlu olarak görev yapıyor.
Aynı zamanda THAAD hava savunma sisteminin üretimi de BAE Systems iş birliğiyle ciddi şekilde artırılacak. THAAD, yüksek irtifada balistik füze tehdidini etkisiz hale getirmek için kritik bir sistem olarak öne çıkıyor.
Honeywell Aerospace ise füze sistemlerinin “beyni” sayılan teknolojilere odaklanacak.
Navigasyon sistemleri, elektronik harp bileşenleri ve uçuş kontrol mekanizmaları üretiminde kapasite artırılacak.
Bu bileşenler, özellikle AIM-120 AMRAAM gibi modern hava-hava füzelerinde kritik rol oynuyor.
ABD Savunma Bakanlığı Tedarik ve Sürdürme Müsteşarı Michael Duffey, anlaşmanın stratejik önemine dikkat çekerek, “Sanayiyi üretime yönlendirerek savaşçılarımıza kalıcı bir üstünlük sağlıyoruz” açıklamasını yaptı.
Pentagon’un bu hamlesi, özellikle balistik füzeler ve kamikaze dronlar gibi artan tehditlere karşı savunma kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.
Artan üretim kapasitesiyle ABD’nin, hem kendi envanterini hızla genişletmesi hem de müttefiklerine daha fazla sistem sağlaması bekleniyor. Haber Kaynağı: Defense News - Zita Ballinger Fletcher
