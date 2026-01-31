Kredi kartı borcu olanlar dikkat! BDDK yeni kararı duyurdu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı borcu olan vatandaşlar için aldığı yeni kararı kamuoyu ile paylaştı.
BDDK’nin 29 Ocak 2026 tarihli ve 11366 sayılı kararıyla, son ödeme tarihinde dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartlarının, kart hamillerinin talep etmesi halinde yeniden yapılandırılmasına imkan tanındı.
Buna göre, karar tarihi itibarıyla borcu bulunan bireysel kredi kartları, kart hamillerinin karar tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurması durumunda, yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri üzerinden en fazla 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek. Yeniden yapılandırma kapsamında aylık taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.
Yapılandırılan kredi kartı borcunun yüzde 50’si ödeninceye kadar bankalar tarafından kart limitleri artırılamayacak. Öte yandan, yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması halinde, limiti aşan kısım limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek.
Kurul ayrıca, karar tarihinden önce kullandırılmış ve karar tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemeleri 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin de yapılandırılmasına karar verdi.
Buna göre, ihtiyaç kredileri ve kredili mevduat hesapları, borçluların karar tarihinden itibaren 3 ay içinde talepte bulunmaları halinde, ilave kredi kullandırılmaksızın ve en fazla 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek.
