Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! BDDK yeni kararı duyurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! BDDK yeni kararı duyurdu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı borcu olan vatandaşlar için aldığı yeni kararı kamuoyu ile paylaştı.

#1
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! BDDK yeni kararı duyurdu

BDDK’nin 29 Ocak 2026 tarihli ve 11366 sayılı kararıyla, son ödeme tarihinde dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartlarının, kart hamillerinin talep etmesi halinde yeniden yapılandırılmasına imkan tanındı.

#2
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! BDDK yeni kararı duyurdu

Buna göre, karar tarihi itibarıyla borcu bulunan bireysel kredi kartları, kart hamillerinin karar tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurması durumunda, yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri üzerinden en fazla 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek. Yeniden yapılandırma kapsamında aylık taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

#3
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! BDDK yeni kararı duyurdu

Yapılandırılan kredi kartı borcunun yüzde 50’si ödeninceye kadar bankalar tarafından kart limitleri artırılamayacak. Öte yandan, yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması halinde, limiti aşan kısım limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek.

#4
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! BDDK yeni kararı duyurdu

Kurul ayrıca, karar tarihinden önce kullandırılmış ve karar tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemeleri 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin de yapılandırılmasına karar verdi.

#5
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! BDDK yeni kararı duyurdu

Buna göre, ihtiyaç kredileri ve kredili mevduat hesapları, borçluların karar tarihinden itibaren 3 ay içinde talepte bulunmaları halinde, ilave kredi kullandırılmaksızın ve en fazla 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek.

