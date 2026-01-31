Gözleri kulakları Eskişehir'deydi! Nadir toprak elementi şirketine ortak oluyorlar

Açıklamada, şirketin buna ek olarak Inflection Point öncülüğünde ve büyük yatırım fonlarının katılımıyla 1,5 milyar dolarlık sermaye artırımı gerçekleştirdiği, böylece planlanan toplam finansmanın 3,1 milyar dolara ulaşacağı ifade edildi. ABD hükümeti ile imzalanan mektubun, şirketin yarı iletkenler, kritik teknolojiler ve gelişmiş üretim gibi temel endüstriler için nadir toprak elementi ve kritik mineral tedarik açığını kapatmadaki önemini yansıttığına işaret edilen açıklamada, işlemin ilave teknik ve mali incelemelere, nihai sözleşmelerin tamamlanmasına ve gerekli onaylara tabi olduğu vurgulandı. Açıklamada, söz konusu sermayenin, USAR'ın madencilikten metal üretimi ve mıknatıs imalatına kadar uzanan büyüme hedeflerini hızlandırmasını ve riskleri azaltmasını sağlamasının beklendiği kaydedildi.