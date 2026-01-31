  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’nin İran’a olası saldırısında nükleer felaket uyarısı Erdoğan imzaladı! Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına dikkat çeken isim atandı Yapay zekâ balonu patladı mı? 357 milyar dolar silindi Kredi kartı borcu olanlar dikkat! BDDK yeni kararı duyurdu Müthiş fırsat: Kremlere servet ödemeye son! Göz altı torbalarını anında siliyor! Gençleştiren formülü size anlatıyoruz Yeni bir savunma sanayii şirketi kuruldu! Hedefte Türkiye var Çinli Çin kapısını araladı! Çiplerini satabilecek
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Erdoğan imzaladı! Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına dikkat çeken isim atandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Erdoğan imzaladı! Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına dikkat çeken isim atandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı başdanışmanlığına yeni bir isim atandı.

#1
Foto - Erdoğan imzaladı! Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına dikkat çeken isim atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre bakanlıklarda ve üst düzey kamu kurumlarında atama ve görevden alınlar oldu. Atanan ve görevden alınanlar şu şekilde;

#2
Foto - Erdoğan imzaladı! Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına dikkat çeken isim atandı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Hasan Suver atandı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ile Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, görevden alındı.

#3
Foto - Erdoğan imzaladı! Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına dikkat çeken isim atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Konya İl Müdürü Abdullah Neşeli, görevden alındı. Konya İl Müdürlüğü'ne Yozgat İl Müdürü Arif Topal, Kilis İl Müdürlüğü'ne Kahramanmaraş İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, Kahramanmaraş İI Müdürlüğü'ne Kilis İl Müdürü Emre Çalğan atandı.

#4
Foto - Erdoğan imzaladı! Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına dikkat çeken isim atandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Amasya İl Müftülüğü'ne Muş İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Muş İl Müftülüğü'ne Nurullah Koçhan, Mersin İl Müftülüğün'e Kırıkkale İl Müftüsü Mustafa Topal, Kırıkkale İl Müftülüğü'ne Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Kahramanmaraş İl Müftülüğü'ne Hasan Hüseyin Güller, Gaziantep İI Müftülüğü'ne Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök, Tekirdağ İl Müftülüğü'ne Çanakkale İI Müftüsü Mustafa Bilgiç, Çanakkale İl Müftülüğüne Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Hatay İl Müftülüğü'ne, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Bilecik İl Müftülüğü'ne Ahmet Aktürkoğlu, İzmir İl Müftülüğü'ne Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Adıyaman İl Müftülüğü'ne Mustafa Düzgüney, Şırnak İl Müftülüğü'ne Arif Yeşiloğlu atandı.

#5
Foto - Erdoğan imzaladı! Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına dikkat çeken isim atandı

Malta Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Protokol Genel Müdür Yardımcısı Barkın Kayaoğlu, Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne ise Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Bilgin Özkan atandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Ürek hayatını kaybetti
Gündem

Fatih Ürek hayatını kaybetti

Ekim ayından bu yana yoğun bakımda bulunan absürt hareketleri ile tanınan şarkıcı Fatih Ürek öldü.
Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...
Spor

Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Benfica'nın başında Real Madrid'i elediği tarihi maçın ardından düzenlenen basın toplantısında eski ta..
PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!
Sosyal Medya

PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!

Kamuoyunda İsmail Hünerlice olarak bilinen hoca, terör örgütü PKK ve destekçilerine yönelik sarf ettiği çok sert sözler yargıya taşındı...
Lavrov’dan dünyaya Türkiye ilanı: "Çökmekte olan yapıyı sadece Türk diplomasisi kurtarabilir!"
Dünya

Lavrov’dan dünyaya Türkiye ilanı: "Çökmekte olan yapıyı sadece Türk diplomasisi kurtarabilir!"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Gazetesi’ne verdiği tarihi röportajda Ankara’nın küresel siyasetteki eşsiz rolüne dikkat çekti..
CHP'li Çankaya Belediyesi'nde PKK sloganı: Binaya ihanet pankartı asıldı!
Gündem

CHP'li Çankaya Belediyesi'nde PKK sloganı: Binaya ihanet pankartı asıldı!

Halkın parasıyla hizmet vermesi gereken CHP'li Çankaya Belediyesi, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Belediye binasına, terör örgütü P..
Mahmut Abbas'tan Hamas'a Seçim Engeli!
Dünya

Mahmut Abbas'tan Hamas'a Seçim Engeli!

Filistin'de 2006 seçimlerindeki Hamas'ın zaferini kabullenemeyip yönetimi bırakmayan Abbas yönetimi, Hamas'ın Filistin seçimlerine katılımın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23