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Galatasaray’a kötü haber! UEFA o başvuruyu hiç düşünmeden reddetti

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Galatasaray’a kötü haber! UEFA o başvuruyu hiç düşünmeden reddetti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın, ev sahibi ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve yaşanan toplumsal olaylar gerekçesiyle yaptığı erteleme başvurusu UEFA tarafından reddedildi. Fransa İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Lille kentinde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına rağmen konuyu değerlendiren UEFA, maçın planlanan takvimde oynanmasına karar verdi. Alınan olumsuz yanıtın ardından temsilcimiz Galatasaray, kritik deplasman mücadelesine belirtilen saatte çıkmak üzere hazırlıklarını tamamladı.

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Foto - Galatasaray’a kötü haber! UEFA o başvuruyu hiç düşünmeden reddetti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille ile oynayacağı maçın ertelenmesi için resmi başvuru yapan Galatasaray'da UEFA'dan cevap geldi.

#2
Foto - Galatasaray’a kötü haber! UEFA o başvuruyu hiç düşünmeden reddetti

UEFA, sarı-kırmızılıların bu talebini kabul etmedi. Fransa’da yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray yönetimi, deplasman maçının ertelenmesini istemişti ancak UEFA başvuruyu değerlendirdi ve sarı-kırmızılılara olumsuz cevap verdi.

#3
Foto - Galatasaray’a kötü haber! UEFA o başvuruyu hiç düşünmeden reddetti

Fransa'da İçişleri Bakanı Nunez'in açıklamasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkede yaşanan olaylar nedeniyle Lille'de dün TSİ 21.00'den bugün TSİ 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

#4
Foto - Galatasaray’a kötü haber! UEFA o başvuruyu hiç düşünmeden reddetti

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile oynayacağı maç yarın TSİ 19.45'te başlayacak.

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