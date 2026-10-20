Galatasaray’a kötü haber! UEFA o başvuruyu hiç düşünmeden reddetti
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın, ev sahibi ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve yaşanan toplumsal olaylar gerekçesiyle yaptığı erteleme başvurusu UEFA tarafından reddedildi. Fransa İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Lille kentinde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına rağmen konuyu değerlendiren UEFA, maçın planlanan takvimde oynanmasına karar verdi. Alınan olumsuz yanıtın ardından temsilcimiz Galatasaray, kritik deplasman mücadelesine belirtilen saatte çıkmak üzere hazırlıklarını tamamladı.