Avrupa ülkesi “Bu işte sizden daha iyisi yok” deyip kararını verdi! Türkiye’den aldıkları savaş gemisini şimdi de Türk silahlarıyla donatacaklar

Romanya, Türkiye'den tedarik ettiği HİSAR sınıfı "Contraamiral August Roman" korvetinin kabiliyetlerini artırmak için ASELSAN üretimi GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi ve gelişmiş atış kontrol paketlerini entegre etme kararı aldı. İlk gemi teslimatıyla bir NATO ülkesine savaş gemisi ihraç eden Türkiye, Bükreş yönetimiyle ikinci bir gemi için de teknik görüşmelerin yürütüldüğünü duyurdu. 42 milyon avroluk ek bütçeyle hayata geçirilecek bu modernizasyon hamlesi, Türk savunma sanayiinin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha tescilledi.