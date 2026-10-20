  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Askeri üs balistik füzelerle vuruldu! Çok sayıda ölü var Türk sinemasının Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu yıllar sonra ortaya çıktı: Son hali gündem oldu Türkiye'nin sanayi devinden beklenmedik hamle: Konkordatodan vazgeçtiler ChatGPT kripto para çaldı! Galatasaray’a kötü haber! UEFA o başvuruyu hiç düşünmeden reddetti Düşündüler düşündüler, sonunda bakın neye karar verdiler? İsrail’den Türkiye’ye karşı yeni plan Dört ülke Türkiye'ye karşı harekete geçti: Savaş gemileri ilerliyor, uçaklar havalandı Düşman radarları şoke oldu! Görünmez hayalet ÇAKIR seyir füzemiz rekor kırdı
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Avrupa ülkesi "Bu işte sizden daha iyisi yok" deyip kararını verdi! Türkiye’den aldıkları savaş gemisini şimdi de Türk silahlarıyla donatacaklar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa ülkesi “Bu işte sizden daha iyisi yok” deyip kararını verdi! Türkiye’den aldıkları savaş gemisini şimdi de Türk silahlarıyla donatacaklar

Romanya, Türkiye'den tedarik ettiği HİSAR sınıfı "Contraamiral August Roman" korvetinin kabiliyetlerini artırmak için ASELSAN üretimi GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi ve gelişmiş atış kontrol paketlerini entegre etme kararı aldı. İlk gemi teslimatıyla bir NATO ülkesine savaş gemisi ihraç eden Türkiye, Bükreş yönetimiyle ikinci bir gemi için de teknik görüşmelerin yürütüldüğünü duyurdu. 42 milyon avroluk ek bütçeyle hayata geçirilecek bu modernizasyon hamlesi, Türk savunma sanayiinin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha tescilledi.

#1
Foto - Avrupa ülkesi "Bu işte sizden daha iyisi yok" deyip kararını verdi! Türkiye’den aldıkları savaş gemisini şimdi de Türk silahlarıyla donatacaklar

Romanya, Türkiye’den tedarik ettiği HİSAR sınıfı korvetin kabiliyetlerini ASELSAN üretimi GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi ile arttırmayı hedefliyor. Gelişmeyi, DefenseRomania duyurdu. Habere göre Romanya Türkiye’den aldığı Hisar sınıfı “Contraamiral August Roman” korvetini ASELSAN‘ın silah sistemleriyle donatmak istiyor.

#2
Foto - Avrupa ülkesi "Bu işte sizden daha iyisi yok" deyip kararını verdi! Türkiye’den aldıkları savaş gemisini şimdi de Türk silahlarıyla donatacaklar

Silahların gemiye entegre edilmesinin adım adım gerçekleşmesi planlanıyor. İlk aşamada ASELSAN’ın ürettiği 35mm GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi’nin entegre edilmesi planlanıyor. GÖKDENİZ’e ek olarak gemiye ASELSAN’ın TAKS 100 Top Atış Kontrol Sistemi, IR İzleme Sistemi ve Dikey Atım Sistemleri de kazandırılacak. Bu ek paket için Romanya’nın 42 milyon euro bütçe ayırması planlanıyor. İkinci aşamada ise gemiye Naval Strike Missile (NSM) füzeleri entegre edilecek. Bu füzeler hem su üstü hem kara hedeflerine karşı kullanılabiliyor.

#3
Foto - Avrupa ülkesi "Bu işte sizden daha iyisi yok" deyip kararını verdi! Türkiye’den aldıkları savaş gemisini şimdi de Türk silahlarıyla donatacaklar

Öte yandan Hisar sınıfı korvetin ana yüklenicilerinden olan ASFAT, Bükreş yönetimiyle ikinci bir gemi için teknik görüşmelerin yürütüldüğünü de açıkladı. Romanya’ya tedarik edilen ilk gemi Contraamiral August Roman, 223 milyon euroya mal olmuştu. Teslim edilen ilk gemi, Türkiye’nin bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye gerçekleştirdiği ilk savaş gemisi teslimatı olmasından dolayı önem arz ediyor.

#4
Foto - Avrupa ülkesi "Bu işte sizden daha iyisi yok" deyip kararını verdi! Türkiye’den aldıkları savaş gemisini şimdi de Türk silahlarıyla donatacaklar

Contraamiral Roman, ASFAT yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilmiş, Romanya Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde hafif korvet olarak yapılandırılmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ihracat müşterilerinin envanterinde aktif rol alan ASELSAN GÖKDENİZ, savaş gemilerini hava tehditlerine karşı koruması için tasarlandı.

#5
Foto - Avrupa ülkesi "Bu işte sizden daha iyisi yok" deyip kararını verdi! Türkiye’den aldıkları savaş gemisini şimdi de Türk silahlarıyla donatacaklar

35mm parçacıklı ASELSAN ATOM mühimmatı kullanan sistem, gemisavar füzelerine karşı yüksek etkinlik sağıyor. Klasik tahrip (HEI) mühimmatının ve parçacıklı mühimmatın aynı anda yüklenebildiği platform, Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması sayesinde hedef tipine uygun mühimmat opsiyonu sunuyor. Füzelerin yanı sıra helikopter, uçak, İHA ve su üstü araçlarına karşı da savunma sağlıyor.

#6
Foto - Avrupa ülkesi "Bu işte sizden daha iyisi yok" deyip kararını verdi! Türkiye’den aldıkları savaş gemisini şimdi de Türk silahlarıyla donatacaklar

99,5 metre uzunlundaki gemi; 4.500 deniz mili menzil, 21 güne kadar görev süresi ve helikopter ile insansız hava aracı konuşlandırma kabiliyeti sunuyor. 3B arama radarı bulunan platform; MKE üretimi 76mm Deniz Topu’na ve CANiK üretimi 12.7mm’lik uzaktan komutalı silah sistemlerine sahip.

#7
Foto - Avrupa ülkesi "Bu işte sizden daha iyisi yok" deyip kararını verdi! Türkiye’den aldıkları savaş gemisini şimdi de Türk silahlarıyla donatacaklar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Askeri üste cehennem provası: 4 asker yanarak öldü, çok sayıda yaralı var!
Dünya

Askeri üste cehennem provası: 4 asker yanarak öldü, çok sayıda yaralı var!

Kanada Başbakanı Mark Carney, Wainwright Askeri Üssü'nde çıkan yangında 4 askerin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını..
İtalya Başbakanı Meloni kanlı sömürge çarkını yüzlerine vurdu! Fransa’nın sömürge parasıyla gerçeği bir bir anlattı
Gündem

İtalya Başbakanı Meloni kanlı sömürge çarkını yüzlerine vurdu! Fransa’nın sömürge parasıyla gerçeği bir bir anlattı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Batı'nın yıllardır maskelediği sömürgeci yüzünü ve Afrika kıtasında yürütülen barbarca talanı hedefine koyd..
Yolsuzluktan tutuklanan Aykut Erdoğdu ‘Bu yükü daha fazla taşıyamıyorum’ diyerek CHP'den istifa etti!
Gündem

Yolsuzluktan tutuklanan Aykut Erdoğdu ‘Bu yükü daha fazla taşıyamıyorum’ diyerek CHP'den istifa etti!

İBB davasında yolsuzluktan tutuklanan isimler arasında yer alan CHP’nin 27. dönem İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ‘Bu yükü daha fazla t..
Yeni Parti’den seçim tiyatrosu: Tek aday girdiği seçimi kazanmayı başardı
Gündem

Yeni Parti’den seçim tiyatrosu: Tek aday girdiği seçimi kazanmayı başardı

Yeni Parti kurucu İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tek aday olarak girdiği il başkanlığı ön seçimlerini mecburen kazandı.
Süper Lig'de yeşil sahalara yakışmayan görüntüler! Başakşehir maçı sonrası teknik direktörler arasında kavga çıktı!
Spor

Süper Lig'de yeşil sahalara yakışmayan görüntüler! Başakşehir maçı sonrası teknik direktörler arasında kavga çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir, evinde konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Anca..
Yavuz Ağıralioğlu’ndan Mansur Yavaş’lı seçim açıklaması: Gölgede kalanın gölgesi olmaz!
Gündem

Yavuz Ağıralioğlu’ndan Mansur Yavaş’lı seçim açıklaması: Gölgede kalanın gölgesi olmaz!

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Sakarya’da yaptığı konuşmada Anahtar Parti’sinin birtakım değerlendirmelerle rencide edildiği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23