Düşündüler düşündüler, sonunda bakın neye karar verdiler? İsrail’den Türkiye’ye karşı yeni plan

Smotrich, "Türkiye, Pakistan ve bize karşı olan ülkelere karşı Yunan ittifakını güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullanarak bölgedeki ittifakların İsrail'in güvenlik politikaları açısından önemine vurgu yaptı. İsrailli bakanın açıklamalarında Türkiye'nin deniz gücüne özel olarak değinmesi dikkat çekti. Türk donanmasının büyüklüğüne işaret eden Smotrich, "Türkiye'nin çok büyük bir donanması var ve bunun sonuçlarını analiz etmemiz gerekiyor" dedi.