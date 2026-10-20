Düşündüler düşündüler, sonunda bakın neye karar verdiler? İsrail’den Türkiye’ye karşı yeni plan
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmek istemediklerini söylemesinin ardından Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Türkiye'nin güçlü donanmasına vurgu yapan Smotrich, Yunanistan ile ittifakın güçlendirilmesi gerektiğini savundu. İsrailli bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki yakın ilişkinin de kendileri için büyük bir zorluk olduğunu söyledi.