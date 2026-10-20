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Düşündüler düşündüler, sonunda bakın neye karar verdiler? İsrail’den Türkiye’ye karşı yeni plan

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Düşündüler düşündüler, sonunda bakın neye karar verdiler? İsrail’den Türkiye’ye karşı yeni plan

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmek istemediklerini söylemesinin ardından Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Türkiye'nin güçlü donanmasına vurgu yapan Smotrich, Yunanistan ile ittifakın güçlendirilmesi gerektiğini savundu. İsrailli bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki yakın ilişkinin de kendileri için büyük bir zorluk olduğunu söyledi.

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Foto - Düşündüler düşündüler, sonunda bakın neye karar verdiler? İsrail’den Türkiye’ye karşı yeni plan

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmek istemediklerini söylemesinin ardından İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Ankara'yı hedef alan açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin askeri kapasitesine dikkat çeken Smotrich, Yunanistan ile ittifakın güçlendirilmesi gerektiğini savundu. Türkiye ve Pakistan'ı İsrail açısından değerlendirilmesi gereken ülkeler arasında gösteren Smotrich, Yunanistan ile askeri ve stratejik iş birliğinin artırılması çağrısında bulundu.

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Foto - Düşündüler düşündüler, sonunda bakın neye karar verdiler? İsrail’den Türkiye’ye karşı yeni plan

Smotrich, "Türkiye, Pakistan ve bize karşı olan ülkelere karşı Yunan ittifakını güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullanarak bölgedeki ittifakların İsrail'in güvenlik politikaları açısından önemine vurgu yaptı. İsrailli bakanın açıklamalarında Türkiye'nin deniz gücüne özel olarak değinmesi dikkat çekti. Türk donanmasının büyüklüğüne işaret eden Smotrich, "Türkiye'nin çok büyük bir donanması var ve bunun sonuçlarını analiz etmemiz gerekiyor" dedi.

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Foto - Düşündüler düşündüler, sonunda bakın neye karar verdiler? İsrail’den Türkiye’ye karşı yeni plan

Smotrich'in sözleri, İsrail'in bölgedeki askeri planlamasında Türkiye'nin deniz gücünü de dikkate aldığını ortaya koyan bir değerlendirme olarak öne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Smotrich, İsrail'in yalnızca mevcut güvenlik tehditlerine değil, bölgedeki ülkelerin askeri kapasitelerine karşı da hazırlıklı olması gerektiğini savundu.

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Foto - Düşündüler düşündüler, sonunda bakın neye karar verdiler? İsrail’den Türkiye’ye karşı yeni plan

Smotrich, "Mısır, Türkiye, Ürdün, Suriye ve diğer tüm ülkelere karşı ayrı ayrı yetenekler geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı. İsrail'in askeri açıdan dışa bağımlılığını azaltması gerektiğini belirten bakan, "Çok büyük, çok güçlü, çok bağımsız olmamız gerekiyor. Tek başımıza uzun bir savaşı sürdürebilecek dayanıklılıkta olmalıyız. Teknolojik olarak en iyisi olmamız ve muazzam miktarlarda üretim yapabilecek kapasiteye sahip olmamız gerekiyor" diye konuştu.

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Foto - Düşündüler düşündüler, sonunda bakın neye karar verdiler? İsrail’den Türkiye’ye karşı yeni plan

Smotrich'in açıklamalarında dikkat çeken bir diğer konu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkiler oldu. İki liderin yakınlığının İsrail açısından diplomatik zorluk oluşturduğunu belirten Smotrich, Washington yönetiminin Türkiye'ye yönelik politikalarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

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Foto - Düşündüler düşündüler, sonunda bakın neye karar verdiler? İsrail’den Türkiye’ye karşı yeni plan

İsrailli bakan, "Trump'ın Erdoğan'la yakın ilişkisi bizim için büyük bir zorluk. Bizim için kötü olacak anlaşmaları önlemek ve ABD'nin, İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğünü korumasını sağlamaya çalışıyoruz. ABD de bunu yasal düzenlemelerle sürdürmekle yükümlü" dedi.

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