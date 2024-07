Evini kanalizasyon suyu basan Fatma Çetin, “Tuvaletten gelen lağım suyu, pislik ve idrar olduğu gibi odalara doldu. Şu an bütün parkeler bu pisliği çekmiş durumda. Bir anda oldu her şey, baş edemedik. Her yer dışkı oldu. Neye uğradığımızı şaşırdık. İnşallah hastalık kapmayız.” ifadesinde bulundu.