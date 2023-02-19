Yaban ördekleri Kars Çayı'nı mesken tuttu

Onlarca yaban ördeğinin bir arada olduğunu ifade eden Çetin İlbeyi, “Yaban ördekleri Kars Çayı’nı bastı. Çayda kendilerine yiyecek arıyorlar. Ördeklerin sürüsüne bir bakar mısınız? Hava soğuk, hayvanların gidip yiyecek bulacağı yer yok. Gelmiş burada yiyecek arıyorlar. Bu sezonda Kars’ta ördek, ne güzel hayvanlar gelmiş” dedi.